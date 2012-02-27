После избрания Путина Президентом РФ Украину «не ждет ничего хорошего» - Немцов

Российский оппозиционер Борис НЕМЦОВ считает, что после избрания Владимира ПУТИНА Президентом РФ Украину «не ждет ничего хорошего».

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в ходе акции «Большой белый круг» в центре Москвы.

«В отношениях двух стран не будет ничего хорошего. Я думаю, конфликтность будет очень высокая, он (В.ПУТИН – УНИАН) везде видит врагов и ищет этих врагов. Украина в этом смысле очень подходящий для него объект», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он убежден, что дальнейшее пребывание В.ПУТИНА во власти опасно и для России, и для российско-украинских отношений.

Как сказал Б.НЕМЦОВ, Украина, как и Грузия, никакой опасности для России не представляет, но будущий Президент РФ будет рассматривать их как «врагов».

«ПУТИН говорил, что мы воюем с Украиной, потому что там ЮЩЕНКО, теперь он воюет с Украиной, потому что там ЯНУКОВИЧ. У меня такое ощущение, что кто бы ни был лидером в Украине, он все равно будет врагом для ПУТИНА. Для него враг – весь земной шар, и Украина не исключение. Вы не думайте, что вы какие-то уникальные», - заявил Б.НЕМЦОВ.

Он также назвал акцию «Большой белый круг» очень удачной, поскольку на Садовое кольцо вышло очень много людей, несмотря на заявления «путинской пропаганды», что никто не придет.

«Это акция солидарности всех людей, у которых есть достоинство, солидарности против жуликов и воров, против фальсификации на выборах», - сказал Б.НЕМЦОВ и подчеркнул, что главный лозунг на выборах Президента РФ – «ни одного голоса за ПУТИНА».

При этом он отметил, что придет голосовать и перечеркнет бюллетень. «Я считаю, что выборы априори сфальсифицированы», - подчеркнул Б.НЕМЦОВ.