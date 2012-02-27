Янукович утверждает, что курс Украины на европейскую интеграцию необратим

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что курс Украины на европейскую интеграцию является необратимым.

Об этом Глава государства заявил в интервью программе «Подробности недели», показанному в воскресенье.

«Мы приняли решение, и у нас подготовлены документы, которые, я убежден, будут проходить процедуру ратификации в Европейском Союзе - это Соглашение об ассоциации, о создании зоны свободной торговли», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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