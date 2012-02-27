ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Россия спешит разграничить Керченский пролив» пишет: в последнее время российские переговорщики по разграничению Керченского пролива пошли на уступки. Российская сторона уже сама заговорила о разграничении акватории и четко указала координаты линии границы, которые почти совпадают с украинским предложением…

http://delo.ua/world/rossija-speshit-razgranichit-kerchenskij-proliv-174042/

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Также «Дело» в публикации «Нацбанк лишился части полномочий» пишет: правовое регулирование в банковской системе теперь будет проводить не только НБУ. Верховная Рада в целом приняла законопроект, которым делегирует некоторые функции и полномочия НБУ Фонду гарантирования вкладов…

http://delo.ua/finance/nacbank-lishilsja-chasti-polnomochij-173969/

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«Дело» в публикации «Янукович уходит от своих предвыборных обещаний» пишет: второй год президентства Януковича оказался полностью провальным в плане выполнения предвыборных обещаний. Глава государства не только не увеличил количество выполненных клятв народу по сравнению с первым годом, но и по некоторым отступил назад…

http://delo.ua/special/janukovich-uhodit-ot-svoih-predvybornyh-obeschanij-174004/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «С бензином не выгорело», в котором пишет: в компании ТНК-ВР сообщили, что уже в конце этой недели прекратят поставки сырья на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Работа второго по величине НПЗ в стране по толлинговой схеме стала нерентабельной из-за роста акцизов в России и запрета на повышение стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. Остановка НПЗ спровоцирует рост цен на топливо в стране, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1881246

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Над трудом придется еще поработать», в котором пишет: согласованная социальными партнерами версия проекта нового Трудового кодекса не получила поддержки членов парламентского комитета по вопросам социальной политики и труда. Поэтому с необходимостью принятия законопроекта во втором чтении народные депутаты будут определяться в марте в сессионном зале. В Федерации работодателей уже пригрозили депутатам президентским вето, если их замечания не учтут в полном объеме…

http://www.kommersant.ua/doc/1881320

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Издание «Экономические известия» в публикации «Украинские банки идут в U» пишет: в распоряжении «і» оказался согласованный прогноз, подготовленный аналитиками банков – членами Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), на 2012 и 2013 гг. Исходя из прогноза, западные банкиры определяют два основных сценария развития украинской экономики в целом и финансовой системы в частности. Оба, стоит отметить, не пышут оптимизмом…

http://finance.eizvestia.com/full/ukrainskie-banki-idut-v-u

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Арендаторов попросили подождать», в котором пишут: сторонники внесения поправок в украинское законодательство, которые бы позволили сдавать в аренду газотранспортную систему, решили отложить рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде, чтобы усовершенствовать планы по реформе нефтегазового комплекса…

http://state.eizvestia.com/full/arendatorov-poprosili-podozhdat

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Газета «Сегодня» в публикации «Коммунальщики выбивают двери и забирают за долги телевизоры и микроволновки» пишет: в Донецке суд разрешил «Водоканалу» вскрывать квартиры тех должников, которые не открывают двери кредиторам…

http://www.segodnya.ua/news/14342438.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине милиционеров заменят трансформерами» пишет: МВД уже провело соответствующие переговоры с институтом кибернетики им. Глушкова…

http://www.segodnya.ua/news/14342398.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Железная дорога тронулась со станции «совок» пишет: Рада приняла закон об акционировании «Укрзализныци». То есть, созданы предпосылки для того, чтобы и железнодорожные перевозки могли стать полноценным бизнесом, приносящим прибыль. Но не станет ли это первым шагом к приватизации железной дороги?..

http://economics.unian.net/rus/detail/120818

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пророчить дефолт - себе дороже» пишет: на фоне неопределенности в газовых переговорах и сотрудничестве с Международным валютным фондом, что имеет прямое отношение к финансовому состоянию Украины, обоснованно актуален вопрос - вероятен ли дефолт?..

http://economics.unian.net/rus/detail/120810

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Первый канал сообщил о предотвращении покушения на Путина» пишет: террористы, базировавшиеся в Одессе, готовили покушение через несколько недель, уже после выборов, сообщили по ТВ…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1515204/pervyj_kanal_rasskazal_o_zamyshlyavshemsya_pokushenii_na

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Также «Ведомости» в публикации «США будут брать по 30% за каждый платеж с будущего года» пишут: удержание почти трети суммы от каждого транзитного платежа и закрытие американских счетов - вот чем может обернуться вступление в силу американского закона о налогообложении иностранных счетов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1514877/ssha_vozmut_30_s_kazhdogo_platezha

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Издание «Известия» в публикации «Металлурги не хотят судьбы нефтяников» пишет: металлурги всеми силами противятся подписанию соглашений, в соответствии с которыми они будут обязаны часть прибыли отправлять на модернизацию своих производств. Похожие соглашения уже заключены с нефтяными компаниями. Таким образом, государство может получить дополнительный контроль того, что происходит в двух ключевых с точки зрения наполнения бюджета отраслях…

http://izvestia.ru/news/516587

(УНИАН)