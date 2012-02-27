Сербии предоставлен статус кандидата в члены ЕС

Главы МИД 27 стран ЕС одобрили решение о предоставлении Сербии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщает РИА «Новости». "Сегодня достигнута договоренность, чтобы Сербия получила статус кандидата в члены ЕС", - сказал глава МИД Франции Ален ЖЮППЕ.

24 февраля на переговорах в Брюсселе Сербия и Косово достигли соглашения о региональном о региональном сотрудничестве и совместном контроле на пропускных пунктах.

В октябре 2011 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Белграду статус официального кандидата в ЕС. Однако на декабрьском саммите Евросоюза не было принято решения по данному вопросу. В Брюсселе неоднократно заявляли, что начало переговоров о присоединении Сербии к ЕС будет зависеть от прогресса в урегулировании ее отношений с Приштиной.