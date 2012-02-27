Билеты на Евро-2012 будут презентованы 23 апреля

Варшава. Образцы билетов на финальную часть нынешнего чемпионата Европы по футболу будут презентованы 23 апреля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор турнира в Польше Адам ОЛЬКОВИЧ во время телемоста "Варшава-Киев. 100 дней до Евро" в понедельник в Варшаве.

Он сказал, что билеты будут презентованы позже, чтобы мошенники имели меньше времени на разработку их фальшивых версий, назвав невозможным избежание появления фальшивок.

А.ОЛЬКОВИЧ напомнил, что 16% билетов, которые получили национальные федерации стран - участниц финала, будут распределены в первых числах марта, а официальная интернет-платформа по перепродаже билетов будет действовать до 10 апреля.

Как сообщал УНИАН, главный организатор чемпионатов Европы по футболу UEFA подготовила к Евро-2012, который впервые в истории пройдет в Украине и Польше, 1,4 миллиона билетов, около 600 тысяч из которых уже распределены между болельщиков с помощью специальной лотереи весной прошлого года.

Еще до 450 тысяч билетов распределят между болельщиками и VIP-персонами Национальные федерации футбола 16 стран, которые будут принимать участие в еврочемпионате.

UEFA заявляет, что 85% всех билетов на Евро 2012, которые будут стоить от 30 до 600 евро, будут проданы через официальные интернет-платформы.