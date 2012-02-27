Фюле: Этот год - решающий в отношениях Украина-ЕС

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ считает, что нынешний год станет решающим в определении будущего отношений Украина-ЕС.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-офисе комиссара со ссылкой на доклад комиссара, об этом он заявит сегодня во время конференции “Отношения Украина-ЕС: путь вперед”, организованной Европейским политическим центром.

“Этот год является решающим в определении природы движения вперед в отношениях ЕС-Украина”, - заявит комиссар.

С.ФЮЛЕ подчеркнет ряд сфер, вызывающих обеспокоенность ЕС в связи со своим развитием и действиями власти. Среди таких сфер – выборочное правосудие, бизнес-климат и конституционная реформа.

“Основным будет то, чтобы Украина продемонстрировала свою четкую приверженность ключевым ценностям”, - скажет комиссар.

Он отметит также необходимость реформ в поддержку демократии, прав человека и верховенства права как основной предпосылки Европейской политики соседства и ее восточного направления – “Восточного партнерства”.

С.ФЮЛЕ также отметит, что хотя Украина и ЕС в прошлом году согласовали текст беспрецедентного Соглашения об ассоциации, однако подписание и ратификация его будет зависеть от того, насколько успешной будет Украина в проведении необходимых реформ.

Он также назвал ключевые сферы, в которых, по мнению ЕС, необходимо действовать украинской власти, начиная с проблем в судебной системе, подготовки честных и свободных выборов и завершая продвижением вперед конституционной реформы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится конференция “Отношения Украина-ЕС: путь вперед”, организованная Европейским политическим центром. В ней с европейской стороны также примут участие министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ, министр иностранных дел Литвы Аудрониус АЗУБАЛИС, вице-президент группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента Либор РУСЕК. С украинской стороны в конференции принимают участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей КЛЮЕВ, первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, председатель Совета национального банка Петр ПОРОШЕНКО.