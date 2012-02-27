Польша не имеет "серьезных проблем" с подготовкой к Евро-2012

Варшава. Соорганизатор нынешнего финала чемпионата Европы по футболу Польша своевременно реализует график подготовки к мероприятию и не имеет "никаких серьезных проблем" с его организацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор турнира в Польше Адам ОЛЬКОВИЧ во время телемоста "Варшава-Киев. 100 дней до Евро 2012" сегодня в Варшаве.

«Нет никаких дел, которые бы создавали какие-то серьезные проблемы», - сказал А.ОЛЬКОВИЧ, заметив, что существует ряд меньших трудностей, которые постепенно решаются.

Участник телемоста, директор государственной компании PL2012, которая координирует подготовку поляков к еврочемпионату, Марчин ХЕРРА сказал, что график запланированных к Евро-2012 инфраструктурных инвестиций уже реализован почти на 95%.

Министр спорта Польши Иоанна МУХА также подтвердила, что все мероприятия реализуются согласно графикам, напомнив, что страна полностью будет готова к проведению Евро-2012 до 15 мая.

И.МУХА также назвала "абсолютным приоритетом" в контексте сотрудничества с Украиной задачу добиться более быстрого пересечения общей границы.

По ее словам, на сегодняшний день это занимает от 40 минут до одного часа, а в некоторых случаях даже 4 часа.

И.МУХА добавила, что в марте может состояться совместное заседание комитета правительств Польши и Украины по вопросам Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, нынешний чемпионат Европы по футболу в начале этого лета впервые в истории состоится в четырех украинских и четырех польских городах.

Государства выиграли право организовать мероприятие в апреле 2007 года.