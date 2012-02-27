Анонс на 28 февраля

* Пресс-конференция на тему: "Потребительская корзина украинцев: основные продукты, социальная и экономическая составляющая". Участники: Павел Розенко, ведущий эксперт Центра Разумкова; Мария Колесник, руководитель аналитического департамента консалтингового агентства "ААА", представитель Минсоцполитики Украины.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "В рамках двенадцатой национальной специализированной выставки «Украина аграрная 2012» (ВДНХ) состоится конференция «АГРОБИЗНЕС: рынок сельскохозяйственных земель»". Организатор – Инновационное агентство знаний «Опен Нолидж». На пресс-конференции будут раскрыты основные вопросы предстоящей конференции - Земельные отношения - 2012. Будущее рынка земли, актуальные вопросы приватизации и аренды земли. Пути привлечения иностранных инвестиций и рынок с/х земель, проекты севооборотов и упорядочению угодий. Подготовка к 2013 году. Участники: Леонид Козаченко, глава Совета предпринимателей при КМУ, президент Украинской аграрной конфедерации. Владимир Жмуцкий, экс-замглавы Госкомзема; Виктор Кобылянский и Антон Куценко - независимые эксперты в области земельного права.

* Круглый стол на тему: «Банковская система в 2012 году: перспективы и вызовы». Инициатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина ». Приглашены: Юрий Колобов, первый зампредседателя НБУ, Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, Александр Шаров, начальник отдела международного и кредитно-финансовой политики МИД Украины; Мариус Висмантас, координатор проектов Всемирного банка в финансовом и частном секторе Украины, Беларуси и Молдовы, Александр Морозов, Владимир Лавренчук, председатель правления АО «Райффайзен Банк Аваль» и др.

* Пресс-конференция по случаю 20-летия со дня основания Государственного космического агентства Украины. Участники: Юрий Алексеев, председатель Государственного космического агентства Украины; Владимир Горбулин, академик, член Президиума НАН Украины Эдуард Кузнецов, советник председателя Государственного космического агентства Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Чего ожидать потребителю на рынке нефтепродуктов в Украине: будет ли топливо, какого качества, по какой цене?". Участники: Леонид Косянчук президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине", Геннадий Рябцев, замдиректора научно-технического центра "Психея", Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с учеными НАНУ по проблемам преодоления ограничения экономического роста.

* Пресс-конференция на тему: "Системные нарушения прав собственности в деятельности милиции". Участники: руководитель Одесской правозащитной группы "Веритас" Андрей Толопило; эксперт проекта Сергей Швец; представитель Ассоциации украинских мониторов за соблюдением прав человека в деятельности правоохранительных органов Олег Мартыненко, руководитель проекта "Дорожный контроль" Ростислав Шапошников; модератор Марина Говорухина.

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