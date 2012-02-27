ТОП-10 (27 февраля)

Еще 4 украинским предприятиям запрещена поставка сыра в Россию

Еще 4 украинским предприятиям запретили экспорт сыров в Россию.

Об этом УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора Любовь ВОРОПАЕВА.

«Действительно, Роспортебнадзор запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали - Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза», - сказала Л.ВОРОПАЕВА.

При этом она отказалась сообщить причины такого решения и посоветовала обратиться в посольство Украины.

В тоже время, в посольстве Украины в Москве сообщили, что Роспотребнадзор еще не прислал официального уведомления о своем решении, хотя и знают, что оно принято.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

***

«Нафтогаз» в очередной раз опровергает обвинения «Газпрома»

На протяжении всего периода аномальных холодов в январе-феврале 2012 года Украина четко и в полном объеме выполняла все свои контрактные обязательства по транзиту природного газа в страны Европы.

Об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью компании.

«Украина не отбирала ни одного кубического метра за счет транзита российского газа в Европу. Мы это заявляем официально, и это подтверждается соответствующими документами. Мы четко и в полном объеме выполняли все свои контрактные обязательства по транзиту российского природного газа в Европу», - подчеркнул В.ЧУПРУН.

Он отметил, что компания обращалась к ОАО «Газпром» с предложением помочь с дополнительными объемами поставок газа. «Понимая сложность ситуации, мы предложили коллегам из «Газпрома» дополнительно поставить газ в Европу из наших хранилищ», - сообщил В.ЧУПРУН.

Он продемонстрировал документы, которые свидетельствуют, что на протяжении 21 дня в феврале этого года ОАО «Газпром» недопоставлял на восточную границу Украины от 24 до 110 млн. кубометров газа ежесуточно.

«У нас есть расписанные таблицы на каждый день. Если посмотреть на динамику за февраль месяц, максимум недопоставок газа – 110 млн. кубометров, минимум – 24 млн. кубометров. С 1 по 21 февраля в ГТС Украины недопоставлено 1 млрд. 247 млн. кубометров газа. Это то, что недополучила Европа», - сказал В.ЧУПРУН.

Он также отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» послала в адрес главы правления ОАО «Газпром» очередное письмо с конкретными доказательствами относительно недопоставок газа через украинскую ГТС.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ сказал, что Украина в феврале в отдельные дни несанкционированно оставляла у себя до 40 миллионов кубометров транзитного российского газа. Президент РФ поручил "Газпрому" разобраться по этому вопросу с украинскими коллегами "в рамках правовых и корпоративных процедур".

***

«Нафтогаз» в феврале импортировал 3,1 млрд. куб. м газа

«Нафтогаз Украины» в феврале импортировал 3,1 млрд. куб. м газа. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По информации источника, сумма платежа за импортированный в феврале природный газ составит 1,3 млрд. долларов.

Также собеседник агентства уточнил, что предоставленная НАК «Нафтогаз Украины» отсрочка платежа до 28 числа месяца, последующего за месяцем импортирования газа, действовала только на протяжении одного месяца (данная отсрочка была предоставлена НАК «Нафтогаз Украины» только один раз для расчетов за импортированный в декабре газ).

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 808 млн. долл. США за импортированный в январе 2012 года природный газ.

Цена природного газа для компании в первом квартале 2012 года составляет около 416 долл. США за 1 тыс. кубометров.

***

На участие в тендере по определению оценщика ГТС подали заявки четыре компании

На участие в тендере по определению оценщика украинской газотранспортной системы подали заявки четыре компании.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, заявки подали следующие компании ЧП «Томас&Симонова» (г. Киев), «Дафф Энд Фелпс» (США), ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев), ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев).

Отмечается, что также посылались приглашения на участие в конкурсе таким известным в мире консалтинговым компаниям, как «Делойт Туш Томацу Лимитед» и «ПрайсвотерхаусКуперс».

Напомним, оценка стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины проводится ради реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» путем выделения магистральной транспортной сети и газохранилищ (ДК «Укртрансгаз») из компании в отдельную независимую компанию, 100% акций которой остается в собственности государства. Все работы нужно завершить до 1 августа 2012 года.

Оценщик должен разработать методологию оценки. Методология должна объяснять базовые подходы (рыночный (аналоговый), стоимостный) и должна объяснять технику и методологию получения оценки стоимости активов. Методология должна коротко указывать основные особенности оценки стоимости активов на рынках, которые развиваются, и должна отображать преимущества и недостатки описанных методов оценки.

В качестве обеспечения предложения участники тендера должны внести 350 тыс. грн. задатка. Квалификационные критерии требуют от участников предоставления информации об опыте работы за последние три года. В частности, проведение оценки справедливой стоимости не менее 10 тыс. объектов основных средств в каждом индивидуальном проекте в нефтегазовой отрасли в Украине и/или СНГ; оценки бизнеса в нефтегазовой отрасли в Украине и/или СНГ (показатель объема реализации хотя бы у одного из клиентов участника должен быть не менее 1 млрд. грн. в год; опыт должен включать не менее четырех индивидуальных проектов.

Реструктуризация «Нафтогаза Украины» проводится с целью выполнения Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» относительно необходимости отделения функций НАК «Нафтогаз Украины» относительно добычи, снабжения и транспортировки газа и Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.

***

Энергосбережение и развитие добычи позволит Украине вдвое сократить импорт газа – Клюев

Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий и развитие собственной добычи энергетических ресурсов позволит Украине сократить как минимум на 50% импорт дорогого природного газа из Российской Федерации.

Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, энергоэффективность и обеспечение энергетической независимости Украины - это один из основных вопросов национальной безопасности.

«Мы импортируем природный газ по одной из самых высоких цен в Европе, и это, естественно, достаточно серьезно бьет по нашей экономике, по бюджетной сфере, по жилищно-коммунальному хозяйству», - сказал А. КЛЮЕВ.

Он отметил, что высокая стоимость газа стимулирует украинские предприятия, в том числе ЖКХ, бюджетную сферу, к внедрению энергоэффективных, энергосберегающих технологий. И правительство Украины прилагает максимальные усилия для стимулирования этих процессов, заявил секретарь СНБО.

В этой связи А. КЛЮЕВ напомнил, что Украина совместно с Евросоюзом реализует программу по энергоэффективности в рамках проектов Восточно-Европейского партнерства.

«Мы отработали на пяти областных центрах и на десяти небольших городах пилотные проекты по внедрению энергоэффективных, энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сейчас эти проекты достаточно неплохо развиваются. По их результатам мы увидим, насколько они эффективны, насколько будет целесообразно подобные программы распространять на всю Украину», - сообщил секретарь СНБО Украины.

***

Луценко приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО осужден к четырем годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, после 10-минутного перерыва, связанного с необходимостью коллегии судей вернуться в совещательную комнату, объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Также суд своим решением лишил Ю.ЛУЦЕНКО первого ранга государственного служащего и запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и организационно-исполнительными функциями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, в течение двух лет.

Также суд пришел к заключению о необходимости взыскать с Ю.ЛУЦЕНКО в пользу МВД Украины более 643 тыс. грн. в качестве компенсации за незаконное празднование Дня милиции во Дворце «Украина» в 2008-2009 годах.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года, а также лишил права занимать в течение трех лет должности, связанные с организационно-распорядительными и организационно-исполнительными функциями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

Также суд постановил взыскать с Л.ПРИСТУПЛЮКА в пользу Главного управления Пенсионного фонда в Киеве более 243 тыс. грн. Меру пресечения Л.ПРИСТУПЛЮКУ на время отбывания наказания оставить в виде подписки о невыезде.

***

Азербайджан готов поставлять газ в Украину - посол

Азербайджанская Республика готова поставлять газ в Украину.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украину Эйнулла ЯДУЛЛА оглу МАДАТЛИ сегодня в ходе встречи с главой Харьковской облгосадминистрации Михаилом ДОБКИНЫМ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОДА.

«Украина является стратегическим партнером для Азербайджанской Республики. Мы всегда и везде поддерживаем друг друга. В вопросах энергетики, особенно газа, Азербайджан полностью поддерживает Украину. И постепенно это сотрудничество найдет конкретные пути осуществления. Тогда Азербайджан в любое время будет поставлять газ в Украину», - сказал посол.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Харьковской областью и регионами Азербайджанской Республики.

М.ДОБКИН, в частности, отметил: «Есть определенная длительная история дружественных отношений между нашими народами и нашими странами. Есть также ряд очень серьезных мероприятий, которые намечены Президентами обоих государств. Для того, чтобы их реализовать, понадобится очень серьезная работа в каждом регионе Украины и Азербайджана».

***

Средняя номинальная зарплата в январе снизилась на 10,8%

Средняя номинальная заработная плата в Украине в январе 2012 года составляла 2,722 тыс. грн., что на 10,8% меньше, чем в декабре 2011 года, и на 18,5% больше, чем в январе 2011 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«Уменьшение размера заработной платы в январе по сравнению с декабрем является типичным сезонным ежегодным явлением, которое объясняется осуществлением одноразовых выплат в конце года (наград по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.), а также уменьшением фонда отработанного времени в расчете на одного работника (в январе 2012 года 17 рабочих дней против 19 дней в декабре 2011 года)», - говорится в сообщении Госстата.

В среднем за 2007-2011 гг. индекс номинальной заработной платы в январе к декабрю составил 87,2%, в том числе в 2011 году — 27,4%.

***

Кабмин выделил 43 млн. грн. на ликвидацию последствий февральской непогоды в Крыму

Правительство выделило 43,7 млн. грн. для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, случившейся 7-8 февраля 2012 года на территории городов Ялта, Алушта и пгт Гурзуф.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял сегодня, 27 февраля, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Согласно распоряжению правительства, соответствующие расходы будут осуществлены Министерством финансов за счет средств резервного фонда госбюджета.

Как сообщалось, в результате сложных метеорологических условий, связанных с шквальным ветром скоростью 25-30 м/с и со снижением температуры до –30 градусов, на территории Автономной Республики Крым 7-8 февраля шестибалльный шторм повредил берегоукрепительных сооружения побережья Крыма. При обследовании комиссией, сформированной Оперативным штабом по обеспечению бесперебойной работы объектов и служб жизнеобеспечения на территории АРК, были установлены крупные повреждения набережной, подпорных стен вдоль береговой линии и части канализационного коллектора в районе городов Ялта и Алушта.

По предварительным данным, для проведения первоочередных мероприятий по восстановлению пострадавших объектов нужно: для набережной и берегоукрепительных сооружений в г. Ялта - 12,4 млн. грн., набережной им. Пушкина в пгт Гурзуф - 10,1 млн. грн., набережной Профессорского уголка в Алуште - 17,7 млн. грн., разрушенных участков коллектора - 3,5 млн. грн.

Перечень соответствующих расходов должен в недельный срок утвердить Совет министров АР Крым, согласовав эти вопросы с Минэкономразвития, Минфином и Минрегионом.

***

Сербии предоставлен статус кандидата в члены ЕС

Главы МИД 27 стран ЕС одобрили решение о предоставлении Сербии статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Сегодня достигнута договоренность, чтобы Сербия получила статус кандидата в члены ЕС", - сказал глава МИД Франции Ален ЖЮППЕ.

24 февраля на переговорах в Брюсселе Сербия и Косово достигли соглашения о региональном о региональном сотрудничестве и совместном контроле на пропускных пунктах.

В октябре 2011 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Белграду статус официального кандидата в ЕС. Однако на декабрьском саммите Евросоюза не было принято решения по данному вопросу. В Брюсселе неоднократно заявляли, что начало переговоров о присоединении Сербии к ЕС будет зависеть от прогресса в урегулировании ее отношений с Приштиной.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН