Коллективу УНИАН представили нового Генерального директора

Сегодня трудовому коллективу информационного агентства УНИАН был представлен новый Генеральный директор – Вадим ОСАДЧИЙ.

Он был назначен на эту должность собранием учредителей компании.

Олег НАЛИВАЙКО, ранее совмещавший эту должность с должностью президента компании, продолжит работу на посту президента ООО «УНИАН».

«Сейчас у меня появилась возможность сосредоточиться на вопросах стратегического развития агентства. Я рад, что к нам присоединился Вадим, который будет отвечать за экономическое развитие проекта. Уверен, что его опыт реализации успешных интернет-проектов, поможет выйти на качественно новый уровень. Хочу отметить, что кадровые перестановки позитивно повлияют на качество нашего контента и услуг, которые мы предлагаем рынку. В то же время, редакционная политика останется без изменений», – сказал О.НАЛИВАЙКО.

«Мне очень приятно присоединиться к команде УНИАН. Верю, что мой опыт и мои идеи помогут сделать новый шаг в развитии агентства. Наша задача – укрепить лидирующие позиции агентства, а также активно развивать собственное онлайн-направление», – отметил В.ОСАДЧИЙ.

ПЕРСОНАЛИИ:

НАЛИВАЙКО Олег Игоревич родился 10.10.1961 во Львове. Закончил Львовский государственный университет им.И.Франко, факультет журналистики (1986). Член НСЖУ.

О.НАЛИВАЙКО возглавляет УНИАН с сентября 2002 года. С сентября 2009 по март 2010 года находился на госслужбе - работал и.о. председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (в это время обязанности гендиректора УНИАН исполнял главред А.Харченко).

О.Наливайко также занимал должности: помощник 1-го Вице-премьер-министра Украины, руководитель пресс-службы Министерства экономики Украины (в 1993-1996); генеральный директор фирмы "Довіра" (1996-2000); председатель правления корпорации "Информационные системы Украины" (1997-2002 гг.).

ОСАДЧИЙ Вадим Вячеславович родился 06.05.1978 в Киеве. Закончил Киевский Университет Шевченко (специальностиь - политология) и Одесскую юридическую академию. После университета 4 года работал в нескольких политических проектах. В 2004 году вместе с новой командой пришёл на сайт "Обозреватель". В течение четырех лет руководил сайтом, а впоследствии - интернет-холдингом "ОБОЗ.ua". С ноября 2008 года - руководитель департамента интернет-проектов Группы "1+1".

Справка УНИАН. Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН) (г. Киев) основано в марте 1993 года. Сегодня УНИАН является одним из крупнейших в Украине и одним из наиболее оперативных в Восточной Европе производителей и поставщиков политической, деловой и развлекательной новостийной, а также фотоинформации.

Глубина электронной информационной базы – 17 лет. УНИАН распространяет более 200 тысяч информационных сообщений в год. Агентство выпускает информационные выпуски по различной тематике (общественно-политическая, экономическая, спортивно-культурная и др.), отраслевые и региональные выпуски.

Сайт УНИАН (www.unian.net) до последнего времени входил в первую пятерку по посещаемости среди украинских медийных сайтов.

В структуре сайта УНИАН также функционирует сайт УНИАН-Экономика, а также региональные страницы: УНИАН-Крым, УНИАН-Харьков, УНИАН-Львовщина и др.

Агентство УНИАН имеет зарубежные корпункты в Брюсселе, Варшаве, Москве, Минске.