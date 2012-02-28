Клюев рассказал, что нужно сделать в ближайшее время по либерализации визового режима с ЕС

Брюссель. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ надеется в ближайшее время завершить работу над первым этапом плана по либерализации визового режима с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе на конференции «Украина - ЕС: путь вперед».

По его словам, согласно последнему докладу Еврокомиссии, Украине осталось решить два вопроса: принять закон о биометрических паспортах и создать отдельный антикоррупционный комитет.

«Что касается закона, 14 февраля он был одобрен на заседании Кабинета министров Украины, он адаптирован к стандартам ЕС и до конца марта будет одобрен парламентом», - сказал А.КЛЮЕВ.

Что касается создания антикоррупционного комитета, то, по словам секретаря СНБО, соответствующие дополнения уже предложены к проекту Уголовного процессуального кодекса перед его рассмотрением во втором чтении в парламенте.

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