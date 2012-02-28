ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Сланцевый газ в Украине начнут добывать не раньше 2018 года» пишет: при успешной реализации проектов по добыче сланцевого газа на Юзовском и Олеском месторождениях, только в 2016-2017 гг. начнется опытно-промышленная разработка. А в 2018-2019 гг. ожидается промышленная добыча газа…

http://delo.ua/ukraine/slancevyj-gaz-v-ukraine-nachnut-dobyvat-ne-ranshe-2018-goda-174097/

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Также «Дело» в публикации «ЖЭКи должны "Киевводоканалу" 1 млрд гривен» пишет: предприятие практикует отключение потребителей-должников, с которыми заключены прямые договора. Речь идет о частном секторе, поскольку в многоэтажные дома услуги поставляются через ЖЭКи…

http://delo.ua/ukraine/zheki-dolzhny-kievvodokanalu-1-mlrd-griven-174096/

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«Дело» в публикации «Полтаванефтегазгеологию» восстановить невозможно — глава «Надра Украины» пишет: когда-то мощное геологическое предприятие «Полтаванефтегазгеология» уже около года находится в процессе санации. На предприятии верят, что могут вернуться к работе. Эксперты относятся к этому скептически. Сегодня предприятие живет за счет аренды помещений…

http://delo.ua/business/poltavaneftegazgeologiju-vosstanovit-nevozmozhno-glava-nadra-174080/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Приоткрытое небо», в котором пишет: Украина может открыть воздушное пространство для зарубежных авиакомпаний на время чемпионата Евро-2012. В Министерстве инфраструктуры уже назвали этот шаг временным вводом режима "Открытое небо". Впрочем, эксперты отмечают, что, скорее всего, все ограничится послаблениями для чартерных перевозок. Но и это даст возможность авиакомпаниям, до сих пор не присутствующим на рынке, протестировать украинское направление, что может способствовать появлению новых игроков…

http://www.kommersant.ua/doc/1882289

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сыр выходит из производства», в котором пишет: украинские производители сыра начали останавливать предприятия и сокращать объемы производства. Не сумев добиться отмены запрета на ввоз своей продукции в Россию, они вынуждены перепрофилироваться и искать другие рынки сбыта. В компаниях лишь надеются, что проблема вскоре решится, как только будут устранены политические причины для ввода запрета. Но пока ситуация лишь ухудшается: вчера запрет был распространен на продукцию еще четырех украинских компаний…

http://www.kommersant.ua/doc/1882321

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Издание «Экономические известия» в публикации «Власть на стороне микробов» пишет: у каждого ослабленного человеческого организма появляется сразу два врага - болезнетворные микроорганизмы, а также их верный союзник - государство. А все потому, что брать больничные неудобно. В результате чего болеть за свой счет становится нормой в Украине. При этом государство в некотором смысле запрещает людям болеть больше пяти дней и, таким образом, экономит на выплатах по больничным листам…

http://markets.eizvestia.com/full/vlast-na-storone-mikrobov

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Также «Экономические известия» публикуют материал «ОТП Банк» приготовят по-немецки», в котором пишут: акционеры банков «Форум» и «ОТП Банк» рассматривают возможность их слияния. В результате объединения «ОТП Банк» может принять на баланс кредитный портфель банка «Форум» и отдать за это в управление группы Commerzbank до 49% акций объединенного финучреждения…

http://state.eizvestia.com/full/otp-bank-prigotovyat-po-nemecki

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Газета «Сегодня» в публикации «Бензин уже подорожал, но в марте цены еще взлетят» пишет: автомобилистов в марте поджидает подорожание бензина, считают эксперты. Уже сейчас цены на многих заправках Киева подскочили в среднем сразу на 10 копеек. Основная причина - повышение мировой цены на нефть…

http://www.segodnya.ua/news/14342898.html

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Также «Сегодня» в публикации «Еврокомиссар напомнил Украине о газовых обязательствах перед ЕС» пишет: газовое соглашение с Россией должно гарантировать полное уважение обязательств, взятых Украиной перед Энергосообществом, отметил Фюле…

http://www.segodnya.ua/news/14342914.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Долговая политика власти: после нас хоть потоп...» пишет: своими принципами заимствования Кабмин закладывает риски финансовой стабильности на перспективу. Вместо того, чтобы финансировать проекты развития, будущие поколения львиную долю доходов бюджета пустят на оплату займов предшественников...

http://economics.unian.net/rus/detail/120856

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Поручителя обяжут платить даже при изменении условий кредита» пишет: Высший арбитражный суд РФ хочет повысить ответственность поручителей по кредитам. Даже если условия займа меняются, поручителям все равно придется расплачиваться с банком за должника…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1516484/sud_udarit_po_rukam

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Также «Ведомости» в публикации «Сотовые операторы добиваются увеличения тарифов» пишут: европейские сотовые операторы просят отменить госрегулирование тарифов на некоторые виды связи. Абоненты платят все меньше, а инвестировать надо все больше, уверяют они. Чиновники навстречу операторам пойти не готовы…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1516485/osvobodite_rouming

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Издание «Известия» в публикации «МММ готовит экспансию в Европу» пишет: финансовая пирамида МММ, родителем которой является Сергей Мавроди, расползается на Запад. В Сети появился сайт http://www.i-mmm.eu/, ориентированный на европейских вкладчиков, которым предлагают воспользоваться услугами 14 агентов в Литве, Великобритании, Норвегии и Чехии. Информация пока доступна на немецком, литовском, польском, английском и русском языках. Но есть большая вероятность, что к ним прибавится еще несколько. Что «Известиям» подтвердил и сам Сергей Мавроди, который всерьез нацелился на европейскую экспансию…

http://izvestia.ru/news/516665

(УНИАН)