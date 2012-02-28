Хорошковский хочет «перезагрузить» отношения Украины с ЕС

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ 27 февраля в Брюсселе провел ряд двусторонних встреч.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Украины при ЕС.

Так, в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефаном ФЮЛЕ В.ХОРОШКОВСКИЙ обсудил отдельные аспекты внутриполитической ситуации в Украине в контексте подготовки к парламентским выборам в октябре 2012 года, перспективы заключения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также прогресс в реализации Плана действий по либерализации визового режима для граждан Украины.

“Стороны подтвердили обоюдную готовность к скорейшему парафированию Соглашения и началу процесса подготовки документа к подписанию”, - сообщили в представительстве.

В.ХОРОШКОВСКИЙ во время встречи очертил ключевые приоритеты своей работы в должности первого вице-премьер-министра как координатора евроинтеграционной политики Украины. Он подтвердил готовность украинского правительства продолжать внедрение внутренних политических и социально-экономических реформ, а также адаптацию национального законодательства с целью обеспечения всестороннего приближения Украины к нормам и стандартам ЕС.

Находясь в Брюсселе, В.ХОРОШКОВСКИЙ также встретился с министрами иностранных дел Швеции Карлом БИЛЬДТОМ и Литвы Аудрониусом АЖУБАЛИСОМ, а также депутатом Европейского парламента Павлом КОВАЛЕМ. Во время встреч В.ХОРОШКОВСКИЙ выразил надежду на дальнейшую поддержку Швецией, Литвой и Европейским парламентом евроинтеграционных стремлений Украины и поблагодарил за их конструктивную позицию в вопросе заключения Соглашения об ассоциации и ведении безвизового диалога Украина-ЕС.

Также В.ХОРОШКОВСКИЙ выступил на конференции “Украина-ЕС: путь вперед”.

“Мы должны вернуть отношения с ЕС на правильный путь. И я думаю, на быстрый путь... Таким образом, я бы сказал, что нам следует «перезагрузить» отношения между Украиной и ЕС”, - сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что видит три основных пункта в повестке дня отношений Украина-ЕС. Первым из них В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал проведение честных и свободных парламентских выборов в Украине осенью этого года, вторым – проведение действенных и эффективных реформ, в том числе, с целью улучшения климата бизнеса. Третьим пунктом первый вице-премьер назвал продолжение курса на евроинтеграцию Украины.

При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что все эти пункты не могут быть реализованы друг без друга.