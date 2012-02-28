«Парад надежд-2012» назвал лучших спортивных танцоров Европы

В «КиевЭкспоПлаза» 25-26 февраля 2012 года прошли XXIII Международные открытые соревнования по спортивным танцам «Парад надежд», где почти 1000 пар сошлись в равной борьбе за кубки, медали и зрительские симпатии, сообщили УНИАН в пресс-службе Группы компаний «Фокстрот», выступившей партнером турнира.

Это один из наиболее популярных танцевальных турниров в мире, где спортсменов, в первую очередь, привлекает Чемпионат Европы по латиноамериканской, европейской программам, а также программа 10 танцев, инициированная президиумом Международной ассоциации спортивного танца.

Судейской бригаде, в которую вошли многоразовые Чемпионы Европы и мира из Англии, Шотландии, Италии, Германии, Канады, Франции, России, Армении, Швейцарии оценивали выступления почти двух тысяч спортсменов из России, Молдовы, Ирландии, а также яркое представительство украинцев. К примеру, спортсмены из Боярки (Киевская область) Юрий Пужайло и Евгения Ильяш на днях вернулись с российского турнира Dance-Platz 2012, где стали чемпионами мира по латиноамериканской программе в категории Юниоры 1 С-класс.

«Я занимаюсь спортивно-бальными танцами уже 8 лет, - рассказывает Юрий Пужайло. - Мы с партнершей участвуем в 3-4 конкурсах ежемесячно, но на "Парад надежд" приехали впервые. Впечатление хорошее: все участники очень сильные, и организация на очень высоком уровне. Для меня «Парад Надежд» - хороший тренинг, так как вместе с ним ближе моя мечта станцевать 10 танцев на Блекпульськом турнире (самом амбициозном танцевальном турнире мира)».

Украинские спортсмены традиционно были сильнейшими в латиноамериканской программе. Об уровне их профессионализма говорит тот факт, что многие увезли домой с «Парада надежд» несколько золотых медалей. Так, в чемпионате Европы (категория «Молодежь», юниоры 1) украинцы Ян Степаненко и Полина Рябовил (Украина) дважды поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета – как победители в программе «латина» и «стандарт». Такими же успешными оказалась и пара совсем юных спортсменов (ювеналы-1) из Киева Павел Журавлев и Анастасия Лемишко, владельцы двух золотых медалей Кубка Киева - в стандартной программе и в латине. Артем и Марина Каташинские (молодежь-1) увезли в Ирландию два «золота» в Чемпионате Европы - по программе 10 танцев и стандартной программе.

Визитной карточкой «Парада надежд» в мире является турнир за кубок «Фокстрота», учрежденный известной торговой сетью «Фокстрот. Техника для дома». Кубок «Фокстрота»-2012 уехал в Россию с Александром Волковым и Аленой Кравченко (Голицыно).

«Фокстрот» - это яркий, очень энергичный бизнес, как название европейского танца в нашем бренде, - комментирует партнерство с «Парадом Надежд» исполнительный директор сети Уве Кленк. - Выступая учредителями кубка «Фокстрота», мы реализуем стратегию корпоративной социальной ответственности и радуемся подъему танцевального спорта в Украине».

Благодарна своим постоянным помощникам и организатор «Парада Надежд», заслуженный тренер Украины Валентина Федорчук, которая уже 23 года возглавляет Детско-юношеский спортивно-танцевальный Центр «Спорт-Данс». Ее детище - «Парад надежд» процветает, благодаря содействию Министерства Украины по делам образования и науки, семьи, молодежи и спорта, Киевской городской государственной администрации, Международной ассоциации спортивного танца, Ассоциации спортивного танца Украины. С особой теплотой она отзывается о меценатах турнира.

«Традиционно все спортсмены получили разные подарки от партнеров «Парада» в знак поддержки их любви к танцам, - благодарит Валентина Федорчук меценатов. - От торговой сети «Фокстрот. Техника для дома», семейного центра развития и развлечений «Дывосвит» (Киев, Оболонь), стильным часам от партнера точного времени – торговой сети «Секунда», цветам от фирмы «Камелия». Участники и гости угощались соками ТМ «Сандорик» и холодным чаем Lipton. Подарочные сертификаты для всех финалистов приготовил танцевальный магазин «Элит дэнс шуз».

А юные спортсмены были рады сладостям от благотворительного фонда Валерия Смирнова - самого молодого партнера «Парада Надежд». В. Смирнов пожал руку и вручил торт самым юным спортсменам турнира – Александру Буглак и Ольге Задорожной (Украина, Киев, победители Чемпионата Европы, ювеналы-1 в программе 10 танцев).

«С каждым годом количество участников турнира растет, а значит здоровее и сильнее становится наше общество, - комментирует такой интерес к «Параду» со стороны меценатов соучредитель Группы компаний «Фокстрот» Геннадий Выходцев.

Меценатскому опыту бизнесмена уже много лет, ведь девять лет подряд генеральным партнером турнира является Группа компаний «Фокстрот».

«Каждый год вместе с организаторами и участниками «Парада Надежд» мы начинаем весну ярко и элегантно – с фокстрота! Для нас это – вклад в развитие спорта в Украине, а также популяризация активного и здорового образа жизни среди соотечественников», - добавил Г.Выходцев.

«Наши партнеры – самое ценное приобретение «Парада», а также наша главная надежда на то, что мы соберем турнир еще не раз, а спортивные танцы позовут за собой не одно поколение украинцев, - говорит В.Федорчук. – Инвестиция в спорт всегда выгодна, потому что это - инвестиция в вечные ценности и в Украину».

«Парад Надежд» попрощался с Киевом до следующего года – уже 23 и 24 февраля 2013 года он снова станет яркой площадкой для лучших в спортивных танцах спортсменов мира.