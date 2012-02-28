Кабмин предлагает ВР ввести в Украине киевское время без перевода стрелок часов

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Проектом закона, текст которого размещен на сайте ВР, на территории Украины предусмотрено введение времени второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки.

В случае принятия законопроекта как закона и подписания его Президентом Украины он вступит в силу с 1 ноября 2012 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на сегодняшний день порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509, в соответствии с которым введен такой порядок исчисления времени на территории Украины: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед, и в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1 час назад.

В пояснительной записке также отмечается, что в связи с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и необходимостью заблаговременного информирования европейского сообщества об изменении порядка исчисления времени в Украине, по результатам совещания было внесено и поддержано предложение оставить на соответствующий период действующий в Украине порядок исчисления времени, определенный постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509.

Таким образом, предложено перевести часовую стрелку весной на летнее время, а осенью отменить действие летнего времени, и уже не переводить часовую стрелку, то есть ввести на территории Украины время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки, как предусмотрено в проекте закона.

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