Кабмин увеличил предельную численность работников секретариата

Кабинет министров увеличил предельную численность работников своего секретариата на 17 человек - с 607 до 624.

Текст соответствующего распоряжения от 27 февраля № 143 размещен на Правительственном портале.

В постановление правительства от 11 апреля 2011 года № 381 “Вопросы Секретариата Кабинета министров Украины” внесены изменения относительно численности Секретариата Кабмина.

Министерству финансов при внесении изменений в государственный бюджет на 2012 год поручено предусмотреть увеличение ассигнований на содержание работников Секретариата Кабинета министров исходя из утвержденной предельной численности.

Ранее Кабмин несколько раз увеличивал численность работников своего секретариата.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Распоряжение № 277/2011-рп «О некоторых вопросах реализации мероприятий, связанных с оптимизацией системы центральных и местных органов исполнительной власти».

Этим Распоряжением Президент поручил Кабинету министров Украины с целью активизации мероприятий, направленных на оптимизацию системы центральных и местных органов исполнительной власти, утвердить до 15 октября 2011 года предельную численность работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

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