ТОП-10 (28 февраля)

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть подписано осенью - Фюле

Брюссель. Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано осенью этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ заявил 27 февраля, выступая на конференции “Украина-ЕС: путь вперед”.

“Что касается подписания, я думаю, это может быть осенью. Некоторые страны-члены очевидно скажут, что после выборов”, - сказал он.

При этом комиссар отметил, что парафирование соглашения должно состояться уже на протяжении ближайшего месяца.

С.ФЮЛЕ подчеркнул, что задержки с парафированием вызваны объективными причинами, которые заключаются в необходимости юридической проверки всего текста соглашения и согласования всех пунктов его положения в финальном варианте.

Кроме того, комиссар отметил, что после парафирования соглашения понадобится дополнительное время на его перевод на официальные языки стран-членов ЕС перед подписанием сторонами.

“Подписание соглашения осенью – это не результат политической игры”, - подчеркнул С.ФЮЛЕ.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ положительно оценил перспективу подписания соглашения осенью.

“Что касается подписания, то я согласен, что если бы это произошло осенью, это было бы очень хорошо”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС заявили о завершении переговоров о заключении Соглашения об ассоциации на саммите 19 декабря 2011 года в Киеве.

Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составной частью соглашения об ассоциации, - в 2008 году.

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Механизмы выплат социальной помощи осовременят - поручение Азарова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что социальная помощь, которая выплачивается гражданам, должна быть адресной.

Об этом он заявил 27 февраля во время заседания Кабинета министров.

Глава правительства выразил убеждение в том, что нужно находить все возможности для осовременивания размеров социальной помощи, в частности для ее увеличения. По его словам, помощь, которую получают граждане от государства, должна быть не формальной, а реальной. Так, Н.АЗАРОВ подверг критике, например, неизменный с 90-х годов размер помощи на питание для некоторых категорий чернобыльцев, который составляет всего 12 грн. в месяц.

«Социальная помощь должна быть ощутимой и не унижать людей», - отметил Н.АЗАРОВ. При этом он добавил, что получать такую поддержку со стороны государства должны те, кто действительно в ней нуждается. Н.АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру – министру социальной политики Сергею ТИГИПКО проанализировать перечень социальных выплат, предложить правительству новые подходы к начислению социальной помощи. Премьер-министр отметил, что ожидает конкретных предложений относительно осовременивания механизмов выплат социальной помощи.

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«Нафтогаз» обсуждает с европейскими компаниями совместное использование украинских ПХГ

НАК «Нафтогаз Украины» обсуждает с европейскими компаниями вопрос совместного использования украинских подземных хранилищ газа (ПХГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в Киеве заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, выступая на третьей ежегодной конференции Адама Смита (украинский энергетический форум).

«Мы готовы предоставить Европе возможность использования украинских ПХГ для хранения собственного газа… Сейчас идет встреча с одной из немецких компаний, которая проявила интерес и предложила свои условия», - сказал он.

При этом он добавил, что буквально сегодня компания планирует завершить эти переговоры.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), которая является важной неотъемлемой технологической составляющей газотранспортной системы Украины.

На сегодня компания эксплуатирует 12 ПХГ. Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м.

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Кабмин предлагает ВР ввести в Украине киевское время без перевода стрелок часов

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Проектом закона, текст которого размещен на сайте ВР, на территории Украины предусмотрено введение времени второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки.

В случае принятия законопроекта как закона и подписания его Президентом Украины он вступит в силу с 1 ноября 2012 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на сегодняшний день порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509, в соответствии с которым введен такой порядок исчисления времени на территории Украины: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед, и в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1 час назад.

В пояснительной записке также отмечается, что в связи с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и необходимостью заблаговременного информирования европейского сообщества об изменении порядка исчисления времени в Украине, по результатам совещания было внесено и поддержано предложение оставить на соответствующий период действующий в Украине порядок исчисления времени, определенный постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509.

Таким образом, предложено перевести часовую стрелку весной на летнее время, а осенью отменить действие летнего времени, и уже не переводить часовую стрелку, то есть ввести на территории Украины время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки, как предусмотрено в проекте закона.

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Проблему возмещения НДС можно решить только отменой льгот по налогу - Хорошковский

По мнению первого вице-премьер-министра Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО, решить проблему возмещения налога на добавленную стоимость можно только, отменив льготы по уплате данного налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе работы круглого стола, организованного Федерацией работодателей Украины, который посвящен улучшению инвестиционного и делового климата в Украине..

«Уверен, что этот вопрос (вопрос с возмещением НДС – УНИАН) будет решен, когда мы отменим все льготы по этому налогу», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он отметил, что на сегодня государство не может соблюдать баланс по сбору налога и возмещению, так как одни предприятия «имеют законное право не платить налог», другие – законное право на его возмещение.

Справка УНИАН. Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, в 2011 году было возмещено НДС на сумму 42 млрд. 779,1 млн. грн.

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Сотрудничество Украины с ТС в формате «3+1» не противоречит интеграции с ЕС - Клюев

Сотрудничество Украины и Таможенного союза (ТС) в формате «3+1» не противоречит планам углубленной экономической интеграции с Европейским Союзом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей КЛЮЕВ в Брюсселе в ходе круглого стола «Отношения Украина-ЕС: путь впереди».

«По поводу отношений Украины и Таможенного Союза хочу еще раз подтвердить намерение развивать сотрудничество с Таможенным Союзом в формате «3+1», - цитирует А. КЛЮЕВА его пресс-служба.

В этой связи он указал на мнение экспертов Евросоюза о том, что такой формат сотрудничества с ТС не противоречит планам углубленной экономической интеграции в ЕС.

А.КЛЮЕВ отметил, что существует много спекуляций и в отношении создания зоны свободной торговли со странами СНГ - ведется противопоставление ее углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

«Украина заинтересована в дальнейшей либерализации движения товаров и услуг на своих традиционных рынках, но приоритетом экономической интеграции выбран Евросоюз. Хочу напомнить, что со стороны Еврокомиссии неоднократно заявлялось, что создание зоны свободной торговли с СНГ не противоречит созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом», - сказал секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 июня 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля 2011 года делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате «3+1». Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля 2011 года премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме «3+1». Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдет ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

24 августа 2011 года Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.

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Доллар на межбанке опустился ниже 8 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0060/8,0125, к 12:00 цены упали - 7,9885/7,9935. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9915/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2762/0,2766, к 12:00 цены снизились - 0,2756/0,2760. К закрытию цены установились на уровне 0,2755/0,2759. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9800 (-0,0375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3390/1,3460.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7665/10,7765, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7320/10,7430. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,7450/10,7550.

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Зарплата шахтеров будет повышена с 1 марта, заявляет Бойко

С 1 марта т.г. на предприятиях угольной промышленности Украины произойдет перевод трудящихся на новые тарифные ставки и должностные оклады, рассчитанные исходя из минимальной заработной платы в 960 гривень.

Об этом заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО в ходе совещания с отраслевыми профсоюзами, состоявшегося по инициативе Укруглепрофсоюза в понедельник в Киеве.

“Подготовлено и дальнейшее поэтапное повышение тарифных ставок в течение года - для такого шага сегодня есть и экономические предпосылки”, - цитирует министра пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, предпосылкой повышения уровня оплаты труда в госсекторе угледобычи стало решение Минэнергоугля о повышении цены на энергетический уголь, отгружаемый тепловой генерации, с марта 2012 года на 3,6%. При этом рост цены на угольную продукцию на 3,6% запланирован министерством еще дважды, предположительно в апреле и июле текущего года.

Напомним, перевод работников угольной отрасли на тарифные ставки, рассчитанные из уровня 941 грн., произошел в июле 2011 года. Повышение зарплат шахтеров стало реализацией договоренностей между председателем Укруглепрофсоюза Виктором ТУРМАНОВЫМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

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Украина в 2011 году уменьшила импорт мясной и молочной продукции

В 2011 году Украина сократила объем импорта мясной и молочной продукции на 132 тыс. тонн и 25 тыс. тонн соответственно.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на директора департамента животноводства Андрея ГЕТЮ.

Он отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря росту отечественного производства.

«В прошлом году в Украину импортировали 246 тыс. тонн мяса. Основными поставщиками стали Бразилия, Польша и Германия. В структуре импорта преобладало мясо птицы и свинины. Если же говорить об экспорте, то в 2011 году Украина экспортировала 80 тыс. тонн мяса в Россию, Белоруссию, Казахстан и Молдову», - сообщил А.ГЕТЯ.

«Импорт молока и молокопродуктов в 2011 году уменьшился на 25 тыс. тонн по сравнению с позапрошлым годом и составил 248 тыс. тонн. Основные поставщики продукции на отечественный рынок - Россия, Польша, Белоруссия, Франция и Германия», - сообщил А.ГЕТЯ.

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Газпром планирует максимальную мощность «Южного потока» в 63 млрд. куб. м в год

«Газпром» намерен построить «Южный поток» в варианте максимальной мощности - на 63 млрд. куб. м газа в год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания по вопросам реализации проекта «Южный поток» под председательством главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

«В соответствии с поручением Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА участники совещания детально обсудили график реализации проекта «Южный поток», который будет реализован в варианте максимальной мощности – 63 млрд. куб. м в год.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам выбора подрядчиков для проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническому проектированию (FEED).

Также были затронуты вопросы создания объектов наземной инфраструктуры для строительства газопровода, которое будет начато в декабре 2012 года.

Кроме того, участники встречи обсудили ход разработки интегрированного Окончательного инвестиционного решения, которое будет принято в ноябре текущего года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» (South Stream) через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

В Сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

20 января 2012 года А.МИЛЛЕР утвердил подробный план мероприятий, позволяющий приступить к строительству газопровода «Южный поток» в декабре 2012 года.

Первые поставки по газопроводу запланированы на конец 2015 года.

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