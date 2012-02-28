Анонс на 29 февраля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания планируется проведение брифинга с участием вице-премьер-министра здравоохранения Раисы Богатыревой и министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка.

* Под председательством председателя КОГА Анатолия Присяжнюка состоится совещание на тему: «Управление имуществом общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Киевской области». Участники обсудят, почему коммунальная собственность не приносит отдачи, на которую вправе рассчитывать граждане, а коммунальные предприятия стали организациями, которые работают только на потребление? и др.. Также будет представлена ​​новая стратегия управления коммунальным имуществом, будут обсуждаться пути вывода из кризиса коммунальных предприятий.

* Пресс-конференция руководителя группы советников главы Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Макроэкономика стартового месяца года".

* Пресс-конференция на тему: "100 дней до Евро-2012. Новый опыт и новые возможности для Украины". Участники: Евгений Копатько, учредитель компании "Research & Branding Group"; Тарас Березовец, директор компании Berta Communications, Валерий Жалдак, зам.председателя Нацагентства Евро-2012; Матиас Брандт, директор проекта Консультирование и создание управленческих мощностей для Евро-2012.

* Пресс-конференция на тему: "Битва за Волгу продолжается. Кто должен сидеть в тюрьме?". Участники: адвокат Евгений Солодко, представители объединения обманутых вкладчиков.

* Круглый стол на тему: «Украинско-российские отношения: что остаётся «за кадром»?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Представляет ли угрозу для европейских устремлений Украины ратификация договора о ЗСТ между Украиной и странами СНГ? Газотранспортный консорциум: «Украина-Россия» VS «Украина-Россия-Европа». «Южный поток»: политический шантаж или реальная угроза? Когда и как РФ сможет транспортировать газ в Европу в обход Украины? Анализ альтернативных проектов поставки газа в Европу («Южный поток», «Набукко» и пр.) Участники: Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»; Владимир Сапрыкин, независимый эксперт по энергетическим вопросам; Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований; Инна Богословская, народный депутат Украины, Партия регионов; представители фракций «БЮТ-Батькивщина» и «Наша Украина – Народная самооборона».

* 11-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: "Как спасти урожай озимых? Прогнозы и перспективы". Вопросы: Как повлияли погодные условия осени и зимы 2011-2012 на ожидаемый урожай зерновых культур? Чем могут обернуться для украинцев проблемы с урожаем озимых в 2012 году? Поддержать озимые или пересеять: что лучше? Как можно повысить продуктивность озимых культур весной и спасти достойный урожай-2012? Какие существуют методы сохранения урожая озимых, какие из них будут более эффективными? Приглашены эксперты аграрной сферы, представители профильных аграрных предприятий и чиновники: Артур Карганян, руководитель Группы компаний BIONA, Александр Спященко, директор ЗАО «Волынская Фондовая Компания», Владимир Лапа, ген.директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Александр Демидов, директор департамента рынков растениеводства Министерства Аграрной политики и Продовольствия Украины (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 200-25-03, e-mail: pr2@publicity.com.ua до 28 февраля.

* Пресс-конференция на тему: «Платежная дисциплина киевлян при расчетах за электроэнергию». О том, насколько жители столицы обязательны в платежах и как ОАО «Киевэнерго» борется с должниками, расскажет заместитель директора СВП «Энергосбыт» по сбыту электроэнергии бытовым потребителям Виктор Мельников.

* Пресс-конференция на тему: «Какими будут тарифы на холодную воду с 1 марта?». Участники: зам.директора департамента тарифной политики и регулирования отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины Олег Димов, советник председателя правления по вопросам информационной политики ОАО «АК «Киевводоканал» Виктория Яковлева и директор Института города Александр Сергиенко.

* Состоится Международный круглый стол на тему: «Защита прав потребителей финансовых услуг: международный и отечественный опыт». Мероприятие состоится при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики и Проекта USAID «Развитие финансового сектора» (FINREP). Участники: Виталий Хомутынник, народный депутат, Юрий Полунеев, народный депутат; Сара Вайнз, зам.директора миссии USAID в Украине; Юлия Ветка, руководитель юридического отдела, Проект USAID FINREP; Анжела Пригожина, старший специалист финансового сектора, региональный офис Всемирного банка в Украине , Беларуси и Молдове, Андрей Оленчик, зам.директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов; Павел Матияш, исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации, Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса и др.

* 29 февраля - 1 марта в рамках программы председательства Украины в Центральноевропейской инициативе состоится Туристический форум высокого уровня "Рациональное использование туристических ресурсов", организованный Государственным агентством Украины по туризму и курортам при содействии МИД Украины. Планируется, что Форум откроет вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Б.Колесников. В работе примут участие: министр экономики Македонии В.Сарачини, министр устойчивого развития и туризма Черногории П.Секулич, другие руководители туристических ведомств и представители 18 стран ЦЕИ.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63