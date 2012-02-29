ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «После критики Балоги Кабмин выделил деньги на систему «112» пишет: правительство выделило почти полмиллиона гривен на систему экстренной помощи «112». Перед этим глава МЧС Виктор Балога в присутствии президента обвинил Николая Азарова в саботаже введения этой системы…

http://delo.ua/ukraine/posle-kritiki-balogi-kabmin-vydelil-dengi-na-sistemu-112-174155/

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Также «Дело» в публикации «КСО: Украинские IT-компании оказались столь же непрозрачны, как и фармацевты» пишет: в Украине впервые оценили уровень прозрачности крупнейших IT-компаний. Итоги исследования неутешительны: низкий результат по раскрытию информации и активности в сфере КСО. Лучшими оказались Sitronics, "БМС Консалтинг" и "Инком"…

http://delo.ua/business/kso-ukrainskie-it-kompanii-okazalis-stol-zhe-neprozrachny-kak-174159/

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«Дело» в публикации «В Украине введены новые правила ведения интернет-торговли» пишет: теперь владельцы интернет-магазинов в Украине обязаны регистрировать базы своих клиентов с целью защиты частной жизни покупателя, его предпочтений, поведенческой информации и тому подобное…

http://delo.ua/business/v-ukraine-vvedeny-novye-pravila-vedenija-internet-torgovli-174118/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Денежное пособие», в котором пишет: у Национального банка появился мощный союзник в правительстве. Вчера глава государства назначил первого заместителя главы НБУ Юрия Колобова министром финансов. В новой должности ему предстоит обеспечить рефинансирование госдолга и не допустить появления проблем с социальными выплатами накануне парламентских выборов, отмечают эксперты. Политологи уверены, что это назначение позволило президенту взять под контроль денежно-кредитную и фискальную политику страны…

http://www.kommersant.ua/doc/1883235

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Премьер сверил курс», в котором пишет: Николай Азаров развернул кампанию по подготовке плана вывода Украины из экономического кризиса и борьбы с бедностью. на встрече с учеными Национальной академии наук премьер заручился поддержкой своего курса, направленного на стимулирование внутреннего рынка. Ученые посоветовали Азарову ввести в стране систему прогрессивного налогообложения. Премьер обещал подумать над этим…

http://www.kommersant.ua/doc/1883173

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Издание «Экономические известия» в публикации «Реформы подождут» пишет: судьбу земельной реформы будут решать депутаты уже следующего состава парламента. Таким образом, введение рынка земель из первостепенных задач власти превратилось в аутсайдера. Официальная версия смены приоритета - сложность документа. Неофициальная - не все заинтересованные в покупке наделов структуры успели аккумулировать достаточные средства…

http://markets.eizvestia.com/full/reformy-podozhdut

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Россия наращивает экспорт зерна», в котором пишут: Минсельхоз РФ подтвердил планы по увеличению экспорта зерна в 2012 г. с 25 до 28 млн. т. Участники рынка ожидают в связи с этим снижения цен на зерно в мире…

http://finance.eizvestia.com/full/rossiya-narashhivaet-eksport-zerna

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Газета «Сегодня» в публикации «Революция такси в Киеве: поедем с комфортом, чеками и очень дорого» пишет: согласно новым нормам, которые разрабатываются в КГГА, авто будет запрещено останавливать "с руки", а цена одной поездки подорожает в среднем на 15 гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14343314.html

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Также «Сегодня» в публикации «В холода билет на поезд будет дешевле, чем в жару и перед выходными» пишет: с 1 апреля проезд по железной дороге в купейных вагонах может подорожать на 3,4%, всего за год - на 14,2%. Это предусмотрено в проекте приказа Мининфраструктуры (МИУ). Плата повышаться не будет в СВ (и так дорого) и плацкарте (хотят оставить проезд доступным для всех)…

http://www.segodnya.ua/news/14343324.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Декларация беззащитности. Защитникам отечества посвящается...» пишет: даже в случае реализации намеченных властью программ по перевооружению ВСУ, во что мало верится, «щит родины» будет, скорее, напоминать крупноячеистое сито, а не стальной монолит...

http://economics.unian.net/rus/detail/121133

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Чем Россия пугает западных инвесторов» пишет: западный бизнес считает политическую ситуацию в России столь же нестабильной, как и на Ближнем Востоке. PepsiCo, для которой после покупки «Вимм-билль-данна» Россия стала вторым в мире рынком сбыта, предупредила инвесторов - вести бизнес здесь рискованно…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1518113/strashno_no_vygodno

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Также «Ведомости» в публикации «Государство опять меняет правила игры для владельцев электростанций» пишут: в России опять меняют правила игры для владельцев электростанций. Минэнерго придумало новую методику расчета платежей за мощность, в результате в 2013-2015 гг. энергетики могут недосчитаться $1 млрд

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1518110/sdavajte_tarify

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Издание «Известия» в публикации «Экипажи «Аэрофлота» засыпают в кабинах во время полета» пишет: в профсоюзе летчиков заявляют, что это от переутомления. Но только в одном «Аэрофлоте» за год десятки «сонных» случаев…

http://izvestia.ru/news/516879

(УНИАН)