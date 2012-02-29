ТОП-10 (29 февраля)

Украина обратится в ВТО для разрешения «сырного» конфликта с РФ

Украина намерена обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) для разрешения конфликта с РФ по поводу качества украинских сыров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Да, мы будем апеллировать, раз такая ситуация. Единственное, что Россия еще не полноценный член ВТО, они только с июля месяца становятся полноценными. Понятно, что у них будут обязательства тоже в этом плане», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

«Сложная ситуация с сырами. Я, по крайней мере, в недоумении… Мы сейчас собираем молокоперерабатывающие предприятия и будем принимать какое-то решение», - сказал министр.

В связи с этим он отметил, что сложившаяся ситуация привела к удешевлению цен на закупку молока у населения, о чем, в частности, сегодня на заседании Кабмина говорил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. «Мы не наблюдаем пока удешевления сыров внутри страны, потому что все-таки сыр – продукт длительного хранения. А вот закупочные цены на молоко катастрофически снизились», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК. По его словам, закупочные цены снизились с 2,80-2,90 грн. до 2 грн. за литр.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрещении на ввоз сыров трех украинских предприятий: ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбы Украины эти претензии назвали безосновательными.

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Роспотребнадзора Г.ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сыров украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

С 27 февраля Россия ввела запрет на импорт сыров Баштанского и Лозовского сырзаводов, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкой маслосырбазы. При этом Роспотребнадзор не сообщил о причинах такого решения.

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Отрицательное сальдо сводного платежного баланса Украины в январе составило 889 млн. долл.

Отрицательное сальдо сводного платежного баланса Украины в январе 2012 года составило 889 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах, розданных сегодня на пресс-конференции руководителя группы советников председателя НБУ Валерия ЛИТВИЦКОГО.

В материалах указывается, что весь объем сальдо был перекрыт резервами Нацбанка.

Также сообщается, что в январе сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций было отрицательным и составило 1,284 млрд. долл., в частности, сальдо операций с капиталом было положительным — 16 млн. долл., а сальдо финансовых операций отрицательным — 1,3 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, в январе 2012 года впервые за 12 месяцев сальдо текущего счета платежного баланса Украины было положительным и составило 395 млн. долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд. долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд. долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд. долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд. долл. (в 2010 году - 8 млрд. долл.)

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Кабмин обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны ТС

Правительство Украины обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны Таможенного союза (ТС).

Об этом говорится в письме правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ и странами-участницами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия МУНТИЯНА в адрес заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Александра ГУРЬЯНОВА, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

В письме, в частности, говорится, что после введения Комиссией ТС в июне 2011 года антидемпинговых пошлин на импорт украинских труб в результате переговоров со странами - членами ТС была достигнута договоренность об ускоренном (3 месяца) проведении пересмотра спецзащитной меры с целью замены пошлины на страновые квоты.

В частности, предполагалось, что квоты будут введены до конца 2011 года и рассчитаны на максимально длительном периоде (2004-2010 годы), позволяющем минимизировать негативное влияние кризиса и изменение структуры поставок нержавеющих труб в РФ от введения пошлин.

В письме также отмечается, что с учетом этой договоренности, Украинская сторона не поддержала весной 2011 года инициативу украинских производителей о проведении антидискриминационного расследования в отношении ненадлежащего распространения спецзащитной меры на территорию Беларуси и Казахстана.

Однако, говорится в письме, «несмотря на то, что с момента распространения меры прошло более полугода, Минпромторг РФ закончил проведение пересмотра меры 29 декабря 2011 года, по состоянию на конец февраля 2012 года продолжает действовать спецзащитная пошлина, которая продолжает искусственно вытеснять украинские трубы с рынка Таможенного союза в пользу, в первую очередь, продукции из Китая».

«В такой ситуации действия белорусской стороны, требующей для расчета квоты иного периода, нежели согласованный ранее и содержащийся в отчете Минпромторга, приводят только к: полному блокированию замены пошлины на квоту, так как законодательство ТС не позволяет использовать различные периоды для расчета квоты для разных стран, а Российская сторона не согласится рассчитывать квоту на основе периода 2008-2010 гг., что автоматически повлечет увеличение квоты на поставки труб в Российскую Федерацию из Китая почти на 5 тыс.; возможному снижению квоты Украины в ТС более чем на 800 тонн (в случае расчета на основе периода 2008-2010 гг.).

Блокирование белорусской стороной введения квоты, отмечается в документе, уже привело к остановке поставок украинских нержавеющих труб в Беларусь и Казахстан. Так, во втором полугодии 2011 года после распространения пошлины, поставки украинских труб в РБ уменьшились в 50 раз и составили чуть более 2-х тонн против 200-250 тонн среднегодовых объемов. С 1 января 2012 года украинские производители полностью прекратили поставки нержавеющих труб в Беларусь и Казахстан. Из-за того, что уже более полугода практически прекращены поставки украинских нержавеющих труб в РБ и РК, стремительно сокращается доля украинской продукции на российском рынке, что наносит прямой ущерб как украинским производителям, так и их белорусским, казахстанским и российским потребителям.

При этом, размер пошлины не позволяет украинским производителям труб возобновить поставки до замены пошлины на квоту.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 г. Комиссия Таможенного союза приняла решение о введении до 18 ноября 2015 года антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных труб, которые ввозятся из Украины.

В частности, на обсадные трубы пошлина составит 18,9% от таможенной стоимости.

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ЕБРР и ЕИБ могут выделить «Нафтогазу» кредит на модернизацию ГТС уже до конца года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подтверждают свое намерение помочь Украине в модернизации газотранспортной системы (ГТС) и готовы выделить НАК «Нафтогаз Украины» кредит на сумму 308 млн. долл. уже до конца текущего года.

Об этом сказано в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

«ЕБРР остается приверженным желанию помочь Украине в вопросе модернизации ее газотранспортной системы на условиях, закрепленных Меморандумом о взаимопонимании, который бал подписан Европейским Союзом, Европейским инвестиционным банком, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Украиной. Среди требований Меморандума, в частности, есть реформирование газового сектора и всеобъемлющая реструктуризация НАК «Нафтогаз Украины», - заявил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

В сообщении отмечается, что ЕБРР и ЕИБ в данный момент работают над подготовкой кредитного соглашения на сумму 308 млн. долл., которое будет направлено на финансирование ряда экстренных ремонтных мероприятий на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород". Проведение этих срочных ремонтных работ необходимо для безопасного и безостановочного транзита газа в Европу.

«Этот кредит может быть выделен до конца 2012 года при условии, что украинские власти предпримут реальные шаги по осуществлению согласованных реформ», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля 2011 года НАК «Нафтогаз Украины» подписал с ЕБРР и ЕИБ документы о кредитовании модернизации ГТС Украины. Согласно документам, средства по 154 млн. долл. от каждого банка планируется выделить на 15 лет под госгарантии.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» планирует вложить 543 млн. долл. в модернизацию первой очереди газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Также планируется, что 308 млн. долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

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НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию на март

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на март в среднем на 4%.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора №187 от 24 февраля.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в марте вырастет на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).

Увеличение розничных тарифов связано с запланированным ростом стоимости отгружаемого тепловым электростанциям государственными шахтами энергетического угля в среднем на 3,6% с марта. Также давление на розничные тарифы оказало повышение тарифов на отпуск электроэнергии теплоэлектроцентралями в связи с удорожанием импортного природного газа. Эти факторы стали определяющими при пересмотре НКРЭ уровня прогнозной оптовой цены на март.

Напомним, что прогнозная оптовая цена на март была увеличена на 4% - до 670,94 грн. за МВт/ч (без НДС).

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Хорошковский: Кабмин подготовил для МВФ пакет предложений по проблемным вопросам

Правительство подготовило для Международного валютного фонда пакет предложений по решению проблемных вопросов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ во время встречи с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карлом де ГУХТОМ сегодня, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, сейчас отрабатывается переговорная позиция.

Первый вице-премьер заверил, что в условиях обострения кризисных явлений в мировой экономике Украина стремится поддерживать сотрудничество с Международным валютным фондом. По его словам, договоренность по продолжению переговоров была достигнута во время последних встреч с руководством МВФ.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что власть Украины предана реализации программы реформ с целью приближения Украины к стандартам Евросоюза. Он подчеркнул, что внедряемые в Украине реформы беспрецедентны по своим масштабам, и это позволило стабилизировать общую макроэкономическую ситуацию, улучшить условия деятельности субъектов хозяйствования и возобновить позитивную динамику экономического роста.

Первый вице-премьер также заверил члена Еврокомиссии, что украинское правительство является и в дальнейшем будет открытым для диалога с бизнесом. По его словам, вопрос создания благоприятного инвестиционного климата – в числе приоритетов деятельности Кабинета Министров. «Основными приоритетами государственной политики по поддержке развития бизнеса определены дерегулирование предпринимательской деятельности, устранение административных барьеров, усовершенствование разрешительной системы. Особое внимание уделяется стимулированию малого и среднего предпринимательства», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Стороны обсудили также вопрос перспективы завершения процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. Первый вице-премьер-министр выразил надежду, что отмеченное соглашение будет парафировано в ближайшее время. «Мы рассчитываем на его подписание до конца текущего года, желательно на следующем Саммите Украина - ЕС в Брюсселе», - заявил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

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Украина запретила ввоз свинины и молочной продукции из Беларуси

Украина запретила ввоз на территорию страны свинины из Беларуси в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, соответствующее решение было принято главным государственным инспектором ветеринарной медицины Украины 29 февраля.

Запрет носит временный характер и введен до выяснения причин, по которым в одном из сел Беларуси было уничтожено все поголовье свиней.

«Решением главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 29.02.2012 № 15-2-23/1654 временно, до выяснения обстоятельств, запрещен ввоз на территорию Украины восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из них из Республики Беларусь», - говорится в сообщении Госветфитослужбы.

В сообщении отмечается, что 16 февраля в с. Незнаново Новогрудского района Гродненской области Беларуси было изъято и уничтожено (сожжено) все поголовье свиней из частных хозяйств граждан.

В то же время, в соответствии с заявлениями Министерства сельского хозяйства Беларуси и департамента ветеринарного и продовольственного контроля республики, указанные действия были осуществлены в рамках учебы по борьбе с африканской чумой свиней.

«Учитывая то, что Республика Беларусь входит в Таможенный союз, что в свою очередь влечет отсутствие таможенного и ветеринарно-санитарного контроля при пересечении государственной границы с Российской Федерацией, где на протяжении последних 5-ти лет отмечается сложная эпизоотическая ситуация с африканской чумой свиней, и принимая во внимание значительное количество вспышек этого заболевания в Центральном (пограничном с Республикой Беларусь) федеральном округе РФ в прошлом году, существует вероятность того, что случай в с. Незнаново обусловлен заносом возбудителя африканской чумы свиней в Республику Беларусь», - говорится в сообщении Госветфитослужбы.

На сегодняшний день АЧС является угрозой не только для биологической, но и продовольственной безопасности Украины, отмечают украинские ветеринары.

Как указывается в сообщении ведомства, «в случае заноса возбудителя АЧС на территорию нашей страны, может быть запрещен экспорт зерна, уничтожено значительное поголовье свиней, будут реализованы другие ограничительные мероприятия, которые будут иметь чрезвычайно негативные экономические последствия. Ситуация, которая сложилась в РФ, а на сегодня неопределенность относительно этого заболевания в Республике Беларусь, создает угрозу биобезопасности Украины».

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Госветфитослужба временно приостановила ввоз в Украину молокопродукции из Беларуси

С 1 марта Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Республики Беларусь.

Как сообщили УНИАН в Госветфитослужбе, такое решение обусловлено систематическим нарушением ветеринарно-санитарных требований Украины при импорте продукции из Беларуси.

В сообщении отмечается, что на протяжении февраля текущего года при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля молочных продуктов, которые импортируются из Республики Беларусь, были зафиксированы систематические нарушения ветеринарно-санитарных требований Украины. В частности, выявлено превышение максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах белорусских производителей.

Это, в свою очередь, свидетельствует о системных нарушениях и недостаточном контроле со стороны компетентного органа Республики Беларусь за использованием ветеринарных препаратов и соблюдением предприятиями Беларуси требований страны-импортера, отмечают в Госветфитослужбе.

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Украинские производители труб требуют ответных мер в отношении Беларуси

Украинские производители нержавеющих труб требуют от правительства применения ответных мер в отношении Беларуси за блокирование импорта их продукции в страны Таможенного союза (ТС).

Об этом говорится в письме правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ и странами участницами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями в адрес заместителя министра иностранных дел РБ Александра ГУРЬЯНОВА, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Украинские производители нержавеющих труб обратились в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой рассмотреть вопрос начала расследования недружественных действий белорусской стороны в отношении производителей нержавеющих труб из Украины с последующим введением ответных мер», - говорится в документе.

Для того, чтобы разблокировать поставки украинских труб белорусским и казахстанским производителям и, соответственно, избежать необходимости начала антидискриминационного расследования, украинская сторона предлагает принять решение о замене антидемпинговых пошлин на трубы квотами на их поставки на ближайшем заседании Евразийской экономической комиссии.

Беларуси, в частности, предлагается согласиться на период расчета квоты на основе периода 2004-2010 гг. Затем, по инициативе белорусской или украинской стороны, может быть рассмотрен вопрос о либерализации установленной квоты.

«Учитывая, что нормативно-правовой базой ТС не предусмотрена обязательность единого для всех стран размера либерализации квоты, белорусская сторона при поддержке заинтересованных стран-поставщиков, с учетом отсутствия национального производства такого товара, может увеличить квоту на больший размер, чем РФ или РК. С учетом того, что такой пересмотр может быть проведен за 2-З месяца, уже летом текущего года белорусская сторона может получить желаемый объем квоты», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны Таможенного союза (ТС). Об этом говорится в письме правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ и странами-участницами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия МУНТИЯНА в адрес заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Александра ГУРЬЯНОВА, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

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Азербайджан и Туркменистан готовят соглашения по Транскаспийскому газопроводу

Азербайджан и Туркменистан готовят два соглашения по реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ), которые могут быть подписаны с участием Еврокомиссии.

Об этом сообщил журналистам министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик АЛИЕВ, передает Reuters.

"Готовится трехсторонний политический документ о поддержке Южного газового коридора, который подпишут президенты Азербайджана, Туркменистана и глава Европейской Комиссии Баррозу, а также межправительственное соглашение Азербайджана и Туркменистана о строительстве Транскаспийского газопровода, которое также может завизировать и подписать глава Еврокомиссии", - сказал Н.АЛИЕВ.

По его словам, эти документы могут быть готовы в текущем году.

Азербайджанский министр также добавил, что отсутствие правового статуса Каспия не помеха для проекта: "Этот проект будет реализован двумя государствами внутри своих национальных секторов на Каспии", - сказал Н.АЛИЕВ.

Проект Транскаспийского газопровода предполагает прокладку газопровода по дну Каспийского моря из Туркменистана в Азербайджан, а в дальнейшем может быть подключен к другим газопроводам в регионе.

Против строительства Транскаспийского газопровода выступают Россия и Иран, ссылаясь на неурегулированность правового статуса Каспия и большой экологический риск.

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