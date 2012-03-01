Анонс на 1 марта

* Состоится презентация запуска первого пилотного преподавания предмета «Финансовая грамотность» для 10-классников в средних школах 5 регионов и обучение для региональных журналистов в рамках проекта «Финансовая грамотность для журналистов». Участники: Алексей Куценко, эксперт Проекта USAID «Развитие финансового сектора» (FINREP), Тамара Смовженко, советник ректора Университета банковского дела НБУ, Александр Дубихвист, директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на валютных рынках НБУ, Сергей Шумихин, зам.начальника управления организации информационной работы и связей с общественностью, Департамент внешнеэкономических отношений НБУ; Владимир Лепушинский, начальник управления стратегии денежно кредитной политики НБУ.



* Состоится презентация проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые Законы Украины (об участии работодателей в образовательном процессе для повышения качества подготовки квалифицированных кадров)». Инициатор проекта - народный депутат Луцкий, координатор рабочей группы, автор проекта А.Неселевская.



* Круглый стол проекта ЕС «Выполнение Украиной обязательств относительно членства в ВТО и европейской политики добрососедства в сельском секторе». Будут представлены результаты исследования «Технологии после урожайной обработки». Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития цепей добавленной стоимости фруктов и овощей, и подготовлены рекомендации для фермеров, частного сектора, правительства и доноров по развитию плодоовощного сектора Украины.



* Пресс-конференция на тему: «Ситуация на финансовом рынке и курсовая политика в Украине». Участники: финансовый аналитик Эрик Найман и финансовый эксперт, экс-министр экономики Виктор Суслов.



* Состоится заседание Коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Коллегия под председательством министра Анатолия Близнюка рассмотрит итоги работы ведомства в 2011 году и основные задачи на 2012 год.

* 3-й Украинский энергетический форум Института Адама Смита состоится 27 февраля – 1 марта 2012 г. в отеле «Интерконтиненталь» в Киеве. Подготовлен совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности под патронатом Министра Юрия Бойко.



* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет пресс-конференцию на тему: «Украина и Россия снова на пороге газовой войны?». В работе примет участие президент East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Экономический совет общественных объединений и отраслевых ассоциаций бизнеса будет обсуждать предложения делового сообщества по совершенствованию Налогового кодекса Украины. Будет рассматриваться проект соответствующего закона, подготовленный совместными усилиями УСПП и Экономического совета. Участники: президент УСПП, ​​Кинах, председатель совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутинник, президент Академии финансового управления при Минфине Татьяна Ефименко, представители ГНС и др.



* Состоится торжественное подписания Договора о сотрудничестве между International Chamber of Commerce и Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Мероприятие предусматривает публичное обсуждение инвестиционных перспектив Украины. Учасники: Владислав Каськив, председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины; Владимир Щелкунов, президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты, Олег Устенко, директор Фонда Блейзера в Украине; Светлана Хеда, советник юридической фирмы "Саенко Харенко" и др.



* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Такси по-белому. Как сделать рынок таксомоторных перевозок в Украине цивилизованным и европейским?». Организатор - ВОО «Украинская Таксомоторная Ассоциация». Участники: Евгений Червоненко, экс-министр транспорта и связи Украины; Анатолий Галазюк, председатель правления ВОО «Украинская Таксомоторная Ассоциация», шеф-редактор интернет-портала «Таксопорт», Андрей Антонюк, зам.председателя Общественного совета при КГГА, Александр Круликовский, собственник ТМ «Элит-Такси» (обслуживает Международный аэропорт «Борисполь»). Также в пресс-конференции примут участие представители столичных и региональных таксомоторных перевозчиков (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (067) 794 34 49, (050) 418 89 98, e-mail: office@utma.org.ua.



* Пресс-конференция на тему: "Уберегут ли кадровые перестановки Януковича Украину от дефолта?". Участники: президент «Центра рыночных реформ» Владимир Лановой, финансовый аналитик Олег Шейко и эксперт «Фонда общественной безопасности" Юрий Гаврилечко.



* Пресс-конференция по итогам Туристического форума высокого уровня «Рациональное использование туристических ресурсов», который проходит в рамках программы председательства Украины в Центральноевропейской инициативе. Организатор - Госагентство Украины по туризму и курортам при содействии МИД Украины. Участники: Елена Шаповалова, председатель Госагентства Украины по туризму и курортам, Зоран Йованович, заместитель Генерального Секретаря Центральноевропейской инициативы, Валон Сарачини, министр экономики Республики Македония, Предраг Секулич, министр устойчивого развития и туризма Республики Черногория, Андрей Веселовский, Национальный координатор в ЦЕИ, посол по особым поручениям.



* В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о недопущении установления экономически необоснованных цен на куриные яйца. В мероприятии запланировано участие представителей основных производителей этой продукции и крупнейших торговых сетей, работающих на общегосударственном рынке.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится инспекционный осмотр нового подвижного состава троллейбусного депо № 1 перед выходом на маршруты. Во время осмотра состоится брифинг председателя КГГА.



* Состоится двухдневный тренинг для журналистов по вопросам реформирования системы теплообеспечения. Организатор: ГУ энергетики, энергоэффективности и энергосбережения совместно с проектом USAID «Реформа городского теплообеспечения в Украине».



* Пресс-конференция на тему: "Во всемирной сети появился умный экодом, который научит сохранять энергию". Участники: посол Великобритании в Украине Ли Тернер; известная исполнительница и экологическая активистка Alyosha; директор по международным связям и взаимоотношениям с инвесторами компании "СКМ" Джок Мендоза-Вилсон; директор по международным отношениям компании "ТНК-БР Коммерс" Николай Тимощук; эксперт бюро социального маркетинга "До речі" Александра Заруцкая.

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