ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Чего ожидать от рынка жилой недвижимости в марте 2012 года - прогноз» пишет: в феврале 2012 года во всех ключевых регионах Украины цены на недвижимость начали хоть и незначительно, но расти (0,3-0,7%). Максимальный рост на 0,6-0,7% зафиксирован в трех экономически развитых регионах Украины, включая столицу…

http://delo.ua/business/chego-ozhidat-ot-rynka-zhiloj-nedvizhimosti-v-marte-2012-goda-pro-174209/

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Также «Дело» в публикации «СБУ нашла хакеров, которые мстили за EX.UA, - ими оказались дети» пишет: в службе безопасности Украины ограничились разъяснительными беседами с людьми, которые участвовали в хакерских атаках на сайты государственных органов власти в начале февраля, так как ими оказались в основном несовершеннолетние…

http://delo.ua/ukraine/sbu-nashla-hakerov-kotorye-mstili-za-exua-nimi-okazalis-det-174213/

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«Дело» в публикации «Колесников будет искать механизмы для снижения цен в отелях на Евро-2012» пишет: министр инфраструктуры раскритиковал жадность украинских отелей, которые на период Евро-2012 завысили цены в несколько раз. При этом министр указывает, что государство пошло гостиничному бизнесу на уступки…

http://delo.ua/ukraine/kolesnikov-budet-iskat-mehanizmy-dlja-snizhenija-cen-v-oteljah-na-e-174216/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Горючие слезы», в котором пишет: с начала недели цены в трех крупных заправочных сетях - Окко, WOG и Shell - в Киеве выросли в среднем на 10 коп. за литр. Подорожание бензина обусловлено ростом стоимости нефти в мире, поэтому в ближайшее время может подорожать топливо и других компаний. Украина стала более зависима от импортных нефтепродуктов, и теперь цены будут повышаться более резко, чем раньше, констатируют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1883681

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бизнес встал на путь исправления», в котором пишет: попытки бизнеса сделать Налоговый кодекс более либеральным для себя не прекращаются. В Украинском союзе промышленников и предпринимателей подготовили свой вариант поправок, предложив расширить перечень льгот по налогу на прибыль и НДС. Изменения обсуждаются с Минфином — в ведомстве готовы поддержать многие нормы, но негативно оценивают любые фискальные преференции…

http://www.kommersant.ua/doc/1883736

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Издание «Экономические известия» в публикации «Молоку приказали дорожать» пишет: глава Минагропрода Николай Присяжнюк призывает переработчиков молока по-хорошему увеличить закупочные цены на молоко и грозит неповинующихся устранить из схемы поставок молока вообще…

http://markets.eizvestia.com/full/moloku-prikazali-dorozhat

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Нацбанк сэкономил на гривне», в котором пишут: НБУ снизил объемы поддержки курса нацвалюты на межбанковском валютном рынке. В феврале на эти цели регулятор потратил в восемь раз меньше по сравнению с предыдущим месяцем - всего $112 млн. Мартовские результаты, по всей вероятности, будут значительно более скромными. Но курсу гривни, как уверяют в Нацбанке, по-прежнему ничего не угрожает…

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-sekonomil-na-grivne

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Газета «Сегодня» в публикации «Украина забраковала белорусскую свинину» пишет: Украина запретила ввоз на территорию страны свинины из Беларуси в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней (АЧС)…

http://www.segodnya.ua/news/14343716.html

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Также «Сегодня» в публикации «В киевских маршрутках подешевел проезд» пишет: в битве за пассажира цена билета в транспорте снизилась на 50 копеек…

http://www.segodnya.ua/news/14343686.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Аренда жилья к Евро-2012: цены удвоятся...» пишет: самые большие аппетиты демонстрируют владельцы столичных комплексов апартаментов, которые взвинтили цены в 10,5 раза. К примеру, студио на два человека в киевском "гест хаусе" в апреле обойдется в 98 долл., а в июне -в 1020 долл. в сутки...

http://economics.unian.net/rus/detail/121201

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Ставка страховых взносов может быть снижена до 26%» пишет: cтавка страховых взносов может быть снижена до 26% в обмен на повышение размера годового дохода, с которого они взимаются, - таково альтернативное предложение для налогового маневра…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1519771/vzyat_menshe_s_bolshego

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Также «Ведомости» в публикации «Газпром» подал иск к правительству Литвы в международный арбитраж» пишут: «Газпром» с сожалением отмечает, что договоренности, достигнутые 27 февраля 2012 г. в ходе рабочей встречи с представителями правительства Литвы и Европейской комиссии, не были выполнены…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1520308/gazprom_podal_v_mezhdunarodnyj_arbitrazh_isk_k_pravitelstvu

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Издание «Известия» в публикации «Производство ракетных двигателей остановлено из-за банкротства завода» пишет: глава Роскосмоса Владимир Поповкин лично пытается восстановить технологическую цепочку, прерванную из-за несостоятельности предприятия «Серп и молот»…

http://izvestia.ru/news/517031

(УНИАН)