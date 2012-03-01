Резолюция ЕНП: Соглашения с ЕС не будет, пока Тимошенко и Луценко за решеткой

Европейская народная партия (ЕНП) разделяет позицию Европейского парламента и правительств Евросоюза, что Соглашение о партнерстве и ассоциации между Украиной и ЕС не должно быть подписано и ратифицировано, пока лидеры украинской оппозиции будут находиться за решеткой, и не смогут принять участие в выборах.

Об этом идет речь в резолюции ЕНП, принятой сегодня на Президиуме партии, сообщает официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО.

"Европейская народная партия призывает власть Украины соблюсти свои обязательства относительно гарантирования соответствия следующих парламентских выборов международным стандартам с полноценным участием, в том числе в избирательной кампании, оппозиционных политиков и лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО", – говорится в резолюции.

В документе также выражена обеспокоенность ЕНП разрушением судебной системы в Украине, включая многочисленные недостатки в сфере ее независимости, непредвзятости, прозрачности и выборочного применения. "Европейская народная партия призывает власть Украины внести поправки в Уголовный кодекс в соответствии с международными и европейскими стандартами, а также прекратить преследования политической оппозиции", - отмечается в документе.

Кроме того, отмечается, что Европейская народная партия глубоко обеспокоена состоянием здоровья Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, а также опасными для здоровья условиями их пребывания в тюрьме. Партия также обращает внимание на последний визит международных медицинских экспертов. "ЕНП призывает власть Украины не подвергать сомнению их заключения, и выполнить их медицинские рекомендации и, в случае необходимости, разрешить лечение за пределами тюремной системы", – говорится в резолюции.

"ЕНП просит власть Украины разрешить проведение аналогичных независимых международных медицинских обследований в будущем на регулярной основе, а также регулярных токсикологических анализов в независимых лабораториях Европейского Союза", – подчеркивается в документе.

Европейская народная партия еще раз подчеркивает, что требует немедленного освобождения Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и других политических узников.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сегодня происходит саммит ЕНП, в нем принимает участие дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения. Партию Ю.ТИМОШЕНКО «Батьківщина» на саммите представляет первый заместитель председателя Григорий НЕМЫРЯ.

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