ТОП-10 (1 марта)

С сегодняшнего дня повышаются тарифы на водоснабжение и водоотвод

В Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повышаются тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.

Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Согласно решению, Нацкомуслуг повышает с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей.

Тарифы повышены путем корректировки «энергетической составляющей».

По данным комиссии, по состоянию на 1 января 2012 года, в среднем по Украине тариф составлял 4,24 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,28 грн./куб. м, водоотвод - 1,96 грн./куб. м). С 1 марта 2012 года средний тариф по Украине будет составлять 4,57 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,46 грн./куб. м, водоотвод - 2,11 грн./куб. м).

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В Киеве тарифы для населения на водоснабжение и водоотвод с 1 марта не повышаются.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ. “С 1 марта для населения – нет, не повышены тарифы... Когда будет это повышение, сказать не могу сейчас. Мы изучаем вопрос. Но точно не с 1 марта”, - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ, комментируя информацию о повышении для украинцев с 1 марта тарифов на воду в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. При этом он сообщил о расчетах городской власти относительно возможного роста размера оплаты для населения за указанные коммунальные услуги. «Платежки для киевлян увеличатся не более чем на 2-3 гривни. Кроме того, мы сохраним все льготы по оплате за коммунальные услуги, действующие до этого времени», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ. Так, предусматривается, что для киевлян стоимость услуг по централизованному снабжению холодной водой в среднем увеличится на 5,4%, а это составляет 10 копеек за 1 куб. м; по централизованному снабжению горячей водой – в среднем на 0,65%, что также составляет 10 копеек за 1 куб. м. Услуги по централизованному водоотвода холодной и горячей воды увеличатся в среднем на 5,9% (8 копеек за 1 куб. м за каждый вид услуг). Кроме того, продолжают действовать скидки для киевлян, оплативших за коммунальные услуги не позже 20 числа. Как сообщал УНИАН, 10 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 марта в среднем на 7,8% тарифов на водоснабжение и водоотвод для населения. Комментируя заявление «Киевводоканала» об увеличении на 6% тарифов за указанные услуги с 1 марта, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК заявил, что в КГГА еще не принято решение о введении для населения новых повышенных тарифов за услуги водоснабжения и водоотвода. «У них вводится с 1 марта. У нас нашего распоряжения относительно введения для населения этих тарифов нет», - заявил тогда А.МАЗУРЧАК. По его объяснению, на сегодняшний день государственный регулятор откорректировал цену на воду на 6% в связи с подорожанием электроэнергии. В то же время А.МАЗУРЧАК отметил: «Сегодня не приняты никакие решения относительно переложения этой суммы на население или на другого потребителя. Сегодня – это утвержденная сумма для водоканала». По его словам, «Киевводоканал» сейчас может выставить счета с новыми тарифами только тем потребителям, у кого с ним есть прямые договоры. Относительно остального населения вопрос введения новых тарифов будет решать горадминистрация. «Мы ищем варианты, которые могут быть альтернативными. Альтернативным вариантом может быть погашение из другого источника и неподнятие этого тарифа для населения. Мы должны просчитать все возможные варианты», - сказал А.МАЗУРЧАК.

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Верхняя граница ценового коридора на бензин и дизтопливо увеличена на 10 копеек

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила на первую декаду марта верхнюю границу ценового коридора на бензин и дизельное топливо на 10 коп/литр.

Об этом УНИАН сообщил секретариат Экспертно-аналитической группы Министерства энергетики и угольной промышленности. По сообщению, данное решение экспертной группы принято на заседании в среду, 29 февраля. Отмечается, что изменение ценового коридора вызвано ростом цен на нефть на мировых рынках, а также сезонным ростом спроса на нефтепродукты в начале весны. В то же время, производители и нефтетрейдеры констатировали, что принятое решение носит временный характер, и договорились на следующем заседании экспертно-аналитической группы пересмотреть цену на топливо на вторую декаду марта, в зависимости от ценовых тенденций на мировом рынке нефти. Как сообщал УНИАН, на заседании 17 февраля участники Экспертно-аналитической группы поддержали предложение министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО о соблюдении ранее установленного ценового коридора на бензин и дизельное топливо до конца февраля т.г.

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Кабмин назначил Госпредпринимательства своим уполномоченным органом

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства станет специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам реализации регуляторной политики, разрешительной системы и лицензирования в сфере хозяйственной деятельности.

Как сообщается на официальном правительственном портале, это предусмотрено проектом указа Президента Украины «Некоторые вопросы деятельности Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства», разработанном Минэкономразвития и одобренном на заседании Кабмина 29 февраля. Данный документ предусматривает утверждение положения о службе, которую создал Президент своим указом №1168 от 19 декабря 2011 года. Минэкономразвития в документе четко разграничило задачи, полномочия нового ведомства, а также определило порядок деятельности службы с применением норм недопустимости дублирования функций.

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Предприятия ЖКХ в 2011 году получили 2,6 млрд. грн. убытка

Украинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году получили убытки в размере 2,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК в ходе заседания коллегии. По его данным, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ в прошлом году составила 299 млн. грн. А.БЛИЗНЮК отметил, что в 2011 году значительных подвижек в реформировании отрасли не произошло. По разным бюджетным программам на развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году направлено 3,8 млрд. грн. Справка УНИАН. В 2010 году предприятия жилищно-коммунального хозяйства получили убытки в размере 3,4 млрд. грн. (без учета ОАО «Киевводоканал» и АК «Киевэнерго»), из них предприятия коммунальной теплоэнергетики получили убытки на 2 млрд. 163 млн. грн., водопроводно-канализационного хозяйства – 652 млн. грн.

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