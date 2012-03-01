ТОП-10 (1 марта)
С сегодняшнего дня повышаются тарифы на водоснабжение и водоотвод
В Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повышаются тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.
Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.
Согласно решению, Нацкомуслуг повышает с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей.
Тарифы повышены путем корректировки «энергетической составляющей».
По данным комиссии, по состоянию на 1 января 2012 года, в среднем по Украине тариф составлял 4,24 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,28 грн./куб. м, водоотвод - 1,96 грн./куб. м). С 1 марта 2012 года средний тариф по Украине будет составлять 4,57 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,46 грн./куб. м, водоотвод - 2,11 грн./куб. м).
***В Киеве тарифы для населения на водоснабжение и водоотвод с 1 марта не повышаются.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ. “С 1 марта для населения – нет, не повышены тарифы... Когда будет это повышение, сказать не могу сейчас. Мы изучаем вопрос. Но точно не с 1 марта”, - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ, комментируя информацию о повышении для украинцев с 1 марта тарифов на воду в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. При этом он сообщил о расчетах городской власти относительно возможного роста размера оплаты для населения за указанные коммунальные услуги. «Платежки для киевлян увеличатся не более чем на 2-3 гривни. Кроме того, мы сохраним все льготы по оплате за коммунальные услуги, действующие до этого времени», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ. Так, предусматривается, что для киевлян стоимость услуг по централизованному снабжению холодной водой в среднем увеличится на 5,4%, а это составляет 10 копеек за 1 куб. м; по централизованному снабжению горячей водой – в среднем на 0,65%, что также составляет 10 копеек за 1 куб. м. Услуги по централизованному водоотвода холодной и горячей воды увеличатся в среднем на 5,9% (8 копеек за 1 куб. м за каждый вид услуг). Кроме того, продолжают действовать скидки для киевлян, оплативших за коммунальные услуги не позже 20 числа. Как сообщал УНИАН, 10 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 марта в среднем на 7,8% тарифов на водоснабжение и водоотвод для населения. Комментируя заявление «Киевводоканала» об увеличении на 6% тарифов за указанные услуги с 1 марта, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК заявил, что в КГГА еще не принято решение о введении для населения новых повышенных тарифов за услуги водоснабжения и водоотвода. «У них вводится с 1 марта. У нас нашего распоряжения относительно введения для населения этих тарифов нет», - заявил тогда А.МАЗУРЧАК. По его объяснению, на сегодняшний день государственный регулятор откорректировал цену на воду на 6% в связи с подорожанием электроэнергии. В то же время А.МАЗУРЧАК отметил: «Сегодня не приняты никакие решения относительно переложения этой суммы на население или на другого потребителя. Сегодня – это утвержденная сумма для водоканала». По его словам, «Киевводоканал» сейчас может выставить счета с новыми тарифами только тем потребителям, у кого с ним есть прямые договоры. Относительно остального населения вопрос введения новых тарифов будет решать горадминистрация. «Мы ищем варианты, которые могут быть альтернативными. Альтернативным вариантом может быть погашение из другого источника и неподнятие этого тарифа для населения. Мы должны просчитать все возможные варианты», - сказал А.МАЗУРЧАК.
“С 1 марта для населения – нет, не повышены тарифы... Когда будет это повышение, сказать не могу сейчас. Мы изучаем вопрос. Но точно не с 1 марта”, - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ, комментируя информацию о повышении для украинцев с 1 марта тарифов на воду в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.
При этом он сообщил о расчетах городской власти относительно возможного роста размера оплаты для населения за указанные коммунальные услуги.
«Платежки для киевлян увеличатся не более чем на 2-3 гривни. Кроме того, мы сохраним все льготы по оплате за коммунальные услуги, действующие до этого времени», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.
Так, предусматривается, что для киевлян стоимость услуг по централизованному снабжению холодной водой в среднем увеличится на 5,4%, а это составляет 10 копеек за 1 куб. м; по централизованному снабжению горячей водой – в среднем на 0,65%, что также составляет 10 копеек за 1 куб. м. Услуги по централизованному водоотвода холодной и горячей воды увеличатся в среднем на 5,9% (8 копеек за 1 куб. м за каждый вид услуг).
Кроме того, продолжают действовать скидки для киевлян, оплативших за коммунальные услуги не позже 20 числа.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 марта в среднем на 7,8% тарифов на водоснабжение и водоотвод для населения.
Комментируя заявление «Киевводоканала» об увеличении на 6% тарифов за указанные услуги с 1 марта, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК заявил, что в КГГА еще не принято решение о введении для населения новых повышенных тарифов за услуги водоснабжения и водоотвода.
«У них вводится с 1 марта. У нас нашего распоряжения относительно введения для населения этих тарифов нет», - заявил тогда А.МАЗУРЧАК.
По его объяснению, на сегодняшний день государственный регулятор откорректировал цену на воду на 6% в связи с подорожанием электроэнергии.
В то же время А.МАЗУРЧАК отметил: «Сегодня не приняты никакие решения относительно переложения этой суммы на население или на другого потребителя. Сегодня – это утвержденная сумма для водоканала».
По его словам, «Киевводоканал» сейчас может выставить счета с новыми тарифами только тем потребителям, у кого с ним есть прямые договоры.
Относительно остального населения вопрос введения новых тарифов будет решать горадминистрация. «Мы ищем варианты, которые могут быть альтернативными. Альтернативным вариантом может быть погашение из другого источника и неподнятие этого тарифа для населения. Мы должны просчитать все возможные варианты», - сказал А.МАЗУРЧАК.
***
Верхняя граница ценового коридора на бензин и дизтопливо увеличена на 10 копеек
Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила на первую декаду марта верхнюю границу ценового коридора на бензин и дизельное топливо на 10 коп/литр.
Об этом УНИАН сообщил секретариат Экспертно-аналитической группы Министерства энергетики и угольной промышленности. По сообщению, данное решение экспертной группы принято на заседании в среду, 29 февраля. Отмечается, что изменение ценового коридора вызвано ростом цен на нефть на мировых рынках, а также сезонным ростом спроса на нефтепродукты в начале весны. В то же время, производители и нефтетрейдеры констатировали, что принятое решение носит временный характер, и договорились на следующем заседании экспертно-аналитической группы пересмотреть цену на топливо на вторую декаду марта, в зависимости от ценовых тенденций на мировом рынке нефти. Как сообщал УНИАН, на заседании 17 февраля участники Экспертно-аналитической группы поддержали предложение министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО о соблюдении ранее установленного ценового коридора на бензин и дизельное топливо до конца февраля т.г.
По сообщению, данное решение экспертной группы принято на заседании в среду, 29 февраля.
Отмечается, что изменение ценового коридора вызвано ростом цен на нефть на мировых рынках, а также сезонным ростом спроса на нефтепродукты в начале весны.
В то же время, производители и нефтетрейдеры констатировали, что принятое решение носит временный характер, и договорились на следующем заседании экспертно-аналитической группы пересмотреть цену на топливо на вторую декаду марта, в зависимости от ценовых тенденций на мировом рынке нефти.
Как сообщал УНИАН, на заседании 17 февраля участники Экспертно-аналитической группы поддержали предложение министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО о соблюдении ранее установленного ценового коридора на бензин и дизельное топливо до конца февраля т.г.
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Кабмин назначил Госпредпринимательства своим уполномоченным органом
Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства станет специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам реализации регуляторной политики, разрешительной системы и лицензирования в сфере хозяйственной деятельности.
Как сообщается на официальном правительственном портале, это предусмотрено проектом указа Президента Украины «Некоторые вопросы деятельности Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства», разработанном Минэкономразвития и одобренном на заседании Кабмина 29 февраля. Данный документ предусматривает утверждение положения о службе, которую создал Президент своим указом №1168 от 19 декабря 2011 года. Минэкономразвития в документе четко разграничило задачи, полномочия нового ведомства, а также определило порядок деятельности службы с применением норм недопустимости дублирования функций.
Данный документ предусматривает утверждение положения о службе, которую создал Президент своим указом №1168 от 19 декабря 2011 года.
Минэкономразвития в документе четко разграничило задачи, полномочия нового ведомства, а также определило порядок деятельности службы с применением норм недопустимости дублирования функций.
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Предприятия ЖКХ в 2011 году получили 2,6 млрд. грн. убытка
Украинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году получили убытки в размере 2,6 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК в ходе заседания коллегии. По его данным, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ в прошлом году составила 299 млн. грн. А.БЛИЗНЮК отметил, что в 2011 году значительных подвижек в реформировании отрасли не произошло. По разным бюджетным программам на развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году направлено 3,8 млрд. грн. Справка УНИАН. В 2010 году предприятия жилищно-коммунального хозяйства получили убытки в размере 3,4 млрд. грн. (без учета ОАО «Киевводоканал» и АК «Киевэнерго»), из них предприятия коммунальной теплоэнергетики получили убытки на 2 млрд. 163 млн. грн., водопроводно-канализационного хозяйства – 652 млн. грн.
По его данным, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ в прошлом году составила 299 млн. грн.
А.БЛИЗНЮК отметил, что в 2011 году значительных подвижек в реформировании отрасли не произошло. По разным бюджетным программам на развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году направлено 3,8 млрд. грн.
Справка УНИАН. В 2010 году предприятия жилищно-коммунального хозяйства получили убытки в размере 3,4 млрд. грн. (без учета ОАО «Киевводоканал» и АК «Киевэнерго»), из них предприятия коммунальной теплоэнергетики получили убытки на 2 млрд. 163 млн. грн., водопроводно-канализационного хозяйства – 652 млн. грн.
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Кабмин решил ликвидировать Госинспекцию связи Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации Государственной инспекции связи. Это предусмотрено в обнародованном на правительственном сайте постановлении от 29 февраля 2012 года №151. «Ликвидировать Государственную инспекцию связи. Создать комиссию по ликвидации Государственной инспекции связи и утвердить ее председателем начальника Государственной инспекции связи БИБУ Владислава Павловича», - говорится в документе. Председатель комиссии должен утвердить ее персональный состав и обеспечить осуществление необходимых мероприятий и проинформировать в пятимесячный срок Кабинет министров о результатах проведенной работы. Документом также признается утратившим силу постановление Кабмина от 31 августа 2005 года №844 «О создании Государственной инспекции связи». *** Доходы госбюджета в январе увеличились на 18,3% Доходы государственного бюджета Украины в январе 2012 года, по сравнению с январем 2011 года, увеличились на 18,3%, или на 3,357 млрд. грн. - до 21,709 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на Госказначейство. В общий фонд государственного бюджета в январе поступило 18,097 млрд. грн., что на 3,4% больше планового показателя и на 15,5% - поступлений за январь 2011 года. В т.ч. в общий фонд поступило: НДС - 13,876 млрд. грн. (рост - 14,5%); акцизного налога с произведенных в Украине товаров - 2,173 млрд. грн. (рост - 1,7%); рентной платы - 1,437 млрд. грн. (рост 18,4%). Поступления налога на прибыль в общий фонд составили 940,7 млн. грн., что на 1,6% меньше, чем за январь 2011 года. Это объясняется тем, что в январе 2012 года уплачивался налог на прибыль, полученную в IV квартале 2011 года, по ставке 23%, а в январе 2011 года - налог на прибыль, полученную в IV квартале 2010 года, по ставке 25%. Бюджетное возмещение НДС денежными средствами за январь 2012 осуществлено в объеме 3,589 млрд. грн. Сравнительно с январем 2011 года возмещение НДС выросло на 39,6%, или на 1,018 млрд. грн. В спецфонд госбюджета за январь 2012 поступления увеличились на 34,8% - до 3,612 млрд. грн. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь 2012 составила 27,876 млрд. грн., что на 18,3% больше аналогичного периода 2011 года. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря 2011 г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год». Закон предусматривает, что доходы госбюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,821 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд. грн., и доходы специального фонда - 44,643 млрд. грн. Расходы госбюджета будут составлять 358,010 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд. грн. и расходы специального фонда - 45,236 млрд. грн. Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 25,130 млрд. грн., а общий объем дефицита государственных финансов - 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП. Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн. грн., инфляции - на уровне 7,9%. Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством, исходя из курса 8 грн. за один доллар. *** Янукович обязал Азарова до 2 апреля подготовить парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 2 апреля выполнить в установленном порядке мероприятия по парафированию текста Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом идет речь в поручении о разработке и утверждении плана первоочередных мероприятий по интеграции Украины в Европейский Союз на 2012 год, размещенном на официальном сайте Президента. Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО должен до 15 марта подать согласованный со стороной ЕС консолидированный текст Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на украинском и английском языках. Кроме того, до 2 апреля Н.АЗАРОВ должен обеспечить разработку и утверждение плана первоочередных мероприятий по евроинтеграции на 2012 год. В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед премьером относительно завершения выполнения мероприятий по подготовке и принятию законодательных и других нормативно-правовых актов, предусмотренных Национальным планом по выполнению Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины. Н.АЗАРОВ должен провести комплексный анализ положений проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которые касаются экономического и секторного сотрудничества, создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, на предмет необходимости реформирования отраслей экономики Украины, подготовку по результатам анализа соответствующих предложений и их учета при разработке и пересмотре прогнозных и программных документов экономического и социального развития Украины. Президент поручил подготовку и согласование с Еврокомиссией предложений о расширении форм и увеличении объемов привлечения Украиной помощи ЕС для имплементации Соглашения об ассоциации, проработке с ЕС проблемных вопросов деятельности в Украине инвесторов из государств – членов Евросоюза, определении вместе с ЕС перечня программ Европейского Сообщества, в которых целесообразно участие Украины, и подготовку соответствующих меморандумов о взаимопонимании. Премьер должен ежеквартально докладывать о выполнении приоритетов Повестки дня ассоциации Украина – Европейский Союз. До 3 мая Н.АЗАРОВ должен подготовить и согласовать с Еврокомиссией предложения относительно потребностей Украины в помощи Европейского Союза для обеспечения имплементации положений Договора об основании Энергетического Содружества. Внести предложения о перестройке национальной системы координации деятельности, направленной на имплементацию Соглашения об ассоциации премьер должен до 2 июля. На протяжении года Н.АЗАРОВ должен обеспечить активизацию работы по подготовке и реализации проектов модернизации газотранспортной системы Украины при поддержке ЕС и международных финансовых организаций. Среди заданий другим чиновникам – осуществление мер по завершению переговоров с Евросоюзом относительно заключения Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об Общем авиационном пространстве; разработка и обеспечение выполнения плана внешнеполитических мероприятий, направленных на получение поддержки институтов ЕС и государств – членов ЕС в вопросе подписания Соглашения об ассоциации; осуществление мер по активизации взаимодействия Украины с участниками процесса Приднестровского урегулирования в рамках возобновленных официальных переговоров в формате «5+2»; проведение мероприятий по подписанию Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз и представление в установленном порядке для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о ратификации этого соглашения; поведение в установленном порядке мероприятий по развитию сотрудничества Украины с Евросоюзом в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, в частности относительно расширения участия Украины в операции ЕС «EU Navfor Atalanta". *** Moody`s ухудшило прогноз рейтингов «Ощадбанка» Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ухудшило со «стабильного» до «негативного» прогноз по долгосрочным глобальным рейтингам ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») в национальной валюте «B2» по итогам финотчетности банка за 2011 год. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства. Согласно сообщению, Moody`s также снизило рейтинг банка по национальной шкале с «A2.ua» до «A3.ua». При этом рейтинг финансовой устойчивости банка подтвержден на уровне «E+» (прогноз «стабильный»), долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте «B3» (прогноз «негативный») и краткосрочные рейтинги «Not-Prime» депозитов в национальной и иностранной валютах (прогноз «негативный»). Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству. Активы банка на 1 января 2012 года составили 73,97 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 58,84 млрд. грн., обязательства - 56,32 млрд. грн., уставный капитал - 14,496 млрд. грн., собственный капитал - 17,65 млрд. грн. «Ощадбанк» в 2011 г. увеличил чистую прибыль против 2010 года на 15% – до 531 млн. грн. *** Резолюция ЕНП: Соглашения с ЕС не будет, пока Тимошенко и Луценко за решеткой Европейская народная партия (ЕНП) разделяет позицию Европейского парламента и правительств Евросоюза, что Соглашение о партнерстве и ассоциации между Украиной и ЕС не должно быть подписано и ратифицировано, пока лидеры украинской оппозиции будут находиться за решеткой, и не смогут принять участие в выборах. Об этом идет речь в резолюции ЕНП, принятой сегодня на Президиуме партии, сообщает официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО. "Европейская народная партия призывает власть Украины соблюсти свои обязательства относительно гарантирования соответствия следующих парламентских выборов международным стандартам с полноценным участием, в том числе в избирательной кампании, оппозиционных политиков и лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО", – говорится в резолюции. В документе также выражена обеспокоенность ЕНП разрушением судебной системы в Украине, включая многочисленные недостатки в сфере ее независимости, непредвзятости, прозрачности и выборочного применения. "Европейская народная партия призывает власть Украины внести поправки в Уголовный кодекс в соответствии с международными и европейскими стандартами, а также прекратить преследования политической оппозиции", - отмечается в документе. Кроме того, отмечается, что Европейская народная партия глубоко обеспокоена состоянием здоровья Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, а также опасными для здоровья условиями их пребывания в тюрьме. Партия также обращает внимание на последний визит международных медицинских экспертов. "ЕНП призывает власть Украины не подвергать сомнению их заключения, и выполнить их медицинские рекомендации и, в случае необходимости, разрешить лечение за пределами тюремной системы", – говорится в резолюции. "ЕНП просит власть Украины разрешить проведение аналогичных независимых международных медицинских обследований в будущем на регулярной основе, а также регулярных токсикологических анализов в независимых лабораториях Европейского Союза", – подчеркивается в документе. Европейская народная партия еще раз подчеркивает, что требует немедленного освобождения Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и других политических узников. Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сегодня происходит саммит ЕНП, в нем принимает участие дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения. Партию Ю.ТИМОШЕНКО «Батьківщина» на саммите представляет первый заместитель председателя Григорий НЕМЫРЯ. *** Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. 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Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации Государственной инспекции связи.
Это предусмотрено в обнародованном на правительственном сайте постановлении от 29 февраля 2012 года №151.
«Ликвидировать Государственную инспекцию связи. Создать комиссию по ликвидации Государственной инспекции связи и утвердить ее председателем начальника Государственной инспекции связи БИБУ Владислава Павловича», - говорится в документе.
Председатель комиссии должен утвердить ее персональный состав и обеспечить осуществление необходимых мероприятий и проинформировать в пятимесячный срок Кабинет министров о результатах проведенной работы.
Документом также признается утратившим силу постановление Кабмина от 31 августа 2005 года №844 «О создании Государственной инспекции связи».
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Доходы госбюджета в январе увеличились на 18,3%
Доходы государственного бюджета Украины в январе 2012 года, по сравнению с январем 2011 года, увеличились на 18,3%, или на 3,357 млрд. грн. - до 21,709 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на Госказначейство.
В общий фонд государственного бюджета в январе поступило 18,097 млрд. грн., что на 3,4% больше планового показателя и на 15,5% - поступлений за январь 2011 года. В т.ч. в общий фонд поступило: НДС - 13,876 млрд. грн. (рост - 14,5%); акцизного налога с произведенных в Украине товаров - 2,173 млрд. грн. (рост - 1,7%); рентной платы - 1,437 млрд. грн. (рост 18,4%).
Поступления налога на прибыль в общий фонд составили 940,7 млн. грн., что на 1,6% меньше, чем за январь 2011 года. Это объясняется тем, что в январе 2012 года уплачивался налог на прибыль, полученную в IV квартале 2011 года, по ставке 23%, а в январе 2011 года - налог на прибыль, полученную в IV квартале 2010 года, по ставке 25%.
Бюджетное возмещение НДС денежными средствами за январь 2012 осуществлено в объеме 3,589 млрд. грн. Сравнительно с январем 2011 года возмещение НДС выросло на 39,6%, или на 1,018 млрд. грн.
В спецфонд госбюджета за январь 2012 поступления увеличились на 34,8% - до 3,612 млрд. грн.
Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь 2012 составила 27,876 млрд. грн., что на 18,3% больше аналогичного периода 2011 года.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря 2011 г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».
Закон предусматривает, что доходы госбюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,821 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд. грн., и доходы специального фонда - 44,643 млрд. грн.
Расходы госбюджета будут составлять 358,010 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд. грн. и расходы специального фонда - 45,236 млрд. грн.
Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 25,130 млрд. грн., а общий объем дефицита государственных финансов - 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.
Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн. грн., инфляции - на уровне 7,9%.
Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством, исходя из курса 8 грн. за один доллар.
***
Янукович обязал Азарова до 2 апреля подготовить парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 2 апреля выполнить в установленном порядке мероприятия по парафированию текста Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Об этом идет речь в поручении о разработке и утверждении плана первоочередных мероприятий по интеграции Украины в Европейский Союз на 2012 год, размещенном на официальном сайте Президента.
Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО должен до 15 марта подать согласованный со стороной ЕС консолидированный текст Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на украинском и английском языках.
Кроме того, до 2 апреля Н.АЗАРОВ должен обеспечить разработку и утверждение плана первоочередных мероприятий по евроинтеграции на 2012 год.
В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед премьером относительно завершения выполнения мероприятий по подготовке и принятию законодательных и других нормативно-правовых актов, предусмотренных Национальным планом по выполнению Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.
Н.АЗАРОВ должен провести комплексный анализ положений проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которые касаются экономического и секторного сотрудничества, создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, на предмет необходимости реформирования отраслей экономики Украины, подготовку по результатам анализа соответствующих предложений и их учета при разработке и пересмотре прогнозных и программных документов экономического и социального развития Украины.
Президент поручил подготовку и согласование с Еврокомиссией предложений о расширении форм и увеличении объемов привлечения Украиной помощи ЕС для имплементации Соглашения об ассоциации, проработке с ЕС проблемных вопросов деятельности в Украине инвесторов из государств – членов Евросоюза, определении вместе с ЕС перечня программ Европейского Сообщества, в которых целесообразно участие Украины, и подготовку соответствующих меморандумов о взаимопонимании.
Премьер должен ежеквартально докладывать о выполнении приоритетов Повестки дня ассоциации Украина – Европейский Союз.
До 3 мая Н.АЗАРОВ должен подготовить и согласовать с Еврокомиссией предложения относительно потребностей Украины в помощи Европейского Союза для обеспечения имплементации положений Договора об основании Энергетического Содружества.
Внести предложения о перестройке национальной системы координации деятельности, направленной на имплементацию Соглашения об ассоциации премьер должен до 2 июля.
На протяжении года Н.АЗАРОВ должен обеспечить активизацию работы по подготовке и реализации проектов модернизации газотранспортной системы Украины при поддержке ЕС и международных финансовых организаций.
Среди заданий другим чиновникам – осуществление мер по завершению переговоров с Евросоюзом относительно заключения Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об Общем авиационном пространстве; разработка и обеспечение выполнения плана внешнеполитических мероприятий, направленных на получение поддержки институтов ЕС и государств – членов ЕС в вопросе подписания Соглашения об ассоциации; осуществление мер по активизации взаимодействия Украины с участниками процесса Приднестровского урегулирования в рамках возобновленных официальных переговоров в формате «5+2»; проведение мероприятий по подписанию Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз и представление в установленном порядке для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о ратификации этого соглашения; поведение в установленном порядке мероприятий по развитию сотрудничества Украины с Евросоюзом в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, в частности относительно расширения участия Украины в операции ЕС «EU Navfor Atalanta".
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Moody`s ухудшило прогноз рейтингов «Ощадбанка»
Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ухудшило со «стабильного» до «негативного» прогноз по долгосрочным глобальным рейтингам ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») в национальной валюте «B2» по итогам финотчетности банка за 2011 год.
Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.
Согласно сообщению, Moody`s также снизило рейтинг банка по национальной шкале с «A2.ua» до «A3.ua».
При этом рейтинг финансовой устойчивости банка подтвержден на уровне «E+» (прогноз «стабильный»), долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте «B3» (прогноз «негативный») и краткосрочные рейтинги «Not-Prime» депозитов в национальной и иностранной валютах (прогноз «негативный»).
Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.
100% акций банка принадлежат государству.
Активы банка на 1 января 2012 года составили 73,97 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 58,84 млрд. грн., обязательства - 56,32 млрд. грн., уставный капитал - 14,496 млрд. грн., собственный капитал - 17,65 млрд. грн.
«Ощадбанк» в 2011 г. увеличил чистую прибыль против 2010 года на 15% – до 531 млн. грн.
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Резолюция ЕНП: Соглашения с ЕС не будет, пока Тимошенко и Луценко за решеткой
Европейская народная партия (ЕНП) разделяет позицию Европейского парламента и правительств Евросоюза, что Соглашение о партнерстве и ассоциации между Украиной и ЕС не должно быть подписано и ратифицировано, пока лидеры украинской оппозиции будут находиться за решеткой, и не смогут принять участие в выборах.
Об этом идет речь в резолюции ЕНП, принятой сегодня на Президиуме партии, сообщает официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО.
"Европейская народная партия призывает власть Украины соблюсти свои обязательства относительно гарантирования соответствия следующих парламентских выборов международным стандартам с полноценным участием, в том числе в избирательной кампании, оппозиционных политиков и лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО", – говорится в резолюции.
В документе также выражена обеспокоенность ЕНП разрушением судебной системы в Украине, включая многочисленные недостатки в сфере ее независимости, непредвзятости, прозрачности и выборочного применения. "Европейская народная партия призывает власть Украины внести поправки в Уголовный кодекс в соответствии с международными и европейскими стандартами, а также прекратить преследования политической оппозиции", - отмечается в документе.
Кроме того, отмечается, что Европейская народная партия глубоко обеспокоена состоянием здоровья Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, а также опасными для здоровья условиями их пребывания в тюрьме. Партия также обращает внимание на последний визит международных медицинских экспертов. "ЕНП призывает власть Украины не подвергать сомнению их заключения, и выполнить их медицинские рекомендации и, в случае необходимости, разрешить лечение за пределами тюремной системы", – говорится в резолюции.
"ЕНП просит власть Украины разрешить проведение аналогичных независимых международных медицинских обследований в будущем на регулярной основе, а также регулярных токсикологических анализов в независимых лабораториях Европейского Союза", – подчеркивается в документе.
Европейская народная партия еще раз подчеркивает, что требует немедленного освобождения Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и других политических узников.
Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сегодня происходит саммит ЕНП, в нем принимает участие дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения. Партию Ю.ТИМОШЕНКО «Батьківщина» на саммите представляет первый заместитель председателя Григорий НЕМЫРЯ.
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