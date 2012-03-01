Анонс на 2 марта

* Начнет работу Девятый Финансово-экономический форум на тему «Бюджетная политика на 2013 год и на среднесрочную перспективу». Форум проводится Институтом бюджета и социально-экономических исследований (ИБСЭИ) в рамках проекта «Укрепление местной финансовой инициативы», который реализуется ИБСЭИ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Приглашены: председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета В.Баранов, председатель подкомитета по вопросам государственного строительства Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства и местного самоуправления В.Демчишен, советник Президента Украины А.Максюта, первый зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета В.Лукьянов и др.

* Состоится заседание информационного пресс-клуба Киевводоканала на тему: "Ликвидация аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях". Участники: начальник Управления эксплуатации водопроводных сетей Департамента водопроводного хозяйства ОАО "АК" Киевводоканал "Николай Тимчук и главный инженер Управления эксплуатации канализационных сетей и насосных станций Департамента канализационного хозяйства ОАО" АК "Киевводоканал" Руслан Ролинський.

* Состоится Первый Всеукраинский съезд потребителей финансовых услуг. Вопросы: Четверть украинцев имеют кредитные и депозитные отношения с банками. Кто рискует больше: банк или клиент? Кредитные союзы держат в зависимости полтора миллиона граждан Украины. Длинные руки коллекторов: где граница законности и морали? Существует финансовая справедливость? В работе примут участие представители более 40 общественных организаций, объединяющих около 300 000 человек из всех областей Украины, АРК и г.Киева. Среди приглашенных - народные депутаты, председатель НБУ, министр финансов Украины, председатель КГГА, руководители Нацфинуслуг и НКЦБФР, представители рынков финансовых услуг и др.

* Пресс-конференция на тему: «Когда повысятся тарифы на горячую и холодную воду и водоотвод для киевлян?». В работе примет участие начальник Управления ценовой политики КГГА Василий Яструбинский.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Неотложные вопросы защиты прав граждан при выдаче судебных приказов, касающихся отношений в жилищно-коммунальной сфере». Речь пойдет о росте нарушений прав граждан на правосудие связанном с принятием в 2010г. изменений в Гражданский процессуальный Кодекс Украины, которыми была введена норма выдачи судебных приказов по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Процедура судебного приказа такова, что граждане о выданном судебном приказе узнают уже после его выдачи, иногда - при появлении у них дома судебных исполнителей. Выдача подобных судебных приказов актуализировала проблему нарушений прав граждан в сфере ЖКХ. Пресс-конференция проводится в рамках проекта «Развитие гражданского общества», который реализуется Программой Развития ООН при поддержке Посольства Дании. Участники: председатель Луганской областной общественной правозащитной женской организации «Чайка» Лариса Заливная, секретарь Координационного совета акции «Гражданская коммунальная самооборона» Сергей Морозов, правозащитники, представители ОСМД, юристы и др. (Ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства проведет общественные слушания на тему: «Развитие ИТ-бизнеса в Украине: реалии и перспективы».

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