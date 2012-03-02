ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Евросоюз пригрозил Украине санкциями» пишет: в Украине разгорается дипломатический скандал, напоминающий начало белорусского конфликта с Евросоюзом. На этой неделе украинский МИД обнародовал крайне жесткое заявление в отношении посла ЕС в Киеве Жозе Мануэля Пинту Тейшеры…

http://delo.ua/world/evrosojuz-prigrozil-ukraine-sankcijami-174287/

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Также «Дело» в публикации «Украинская ГТС будет прибыльной и без российского газа» пишет: украинская ГТС не превратится в металлом, даже если Россия перестанет прокачивать по ней свой газ. Мы сможем немало зарабатывать, сдавая наши подземные хранилища газа в аренду европейским компаниям, считают эксперты…

http://delo.ua/ukraine/ukrainskaja-gts-budet-pribylnoj-i-bez-rossijskogo-gaza-174273/

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«Дело» в публикации «Самые высокооплачиваемые специалисты по итогам февраля» пишет: самые высокие зарплаты в январе предлагались топ-менеджерам - гендиректорам, директорам по маркетингу и коммерческим директорам. Средняя заработная плата, которую готовы были платить украинские компании гендиректорам, составляет 40 тыс. грн. в месяц…

http://delo.ua/education/samye-vysokooplachivaemye-specialisty-po-itogam-fevralja-174275/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Киев перегородил South Stream», в котором пишет: Украина пытается заблокировать реализацию проекта российского газопровода South Stream с помощью европейских структур. Минэнерго направило письмо в Энергетическое сообщество (ЭС) с просьбой не согласовывать его строительство. Добиться полного запрета реализации проекта будет практически невозможно, считают эксперты, отмечая, однако, что вполне реально отсрочить его прохождение в европейских структурах и выторговать себе более выгодные условия сотрудничества с "Газпромом"…

http://www.kommersant.ua/doc/1884434

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина смешала мясное и молочное», в котором пишет: с 1 марта в Украину запрещено ввозить белорусские молоко, молочные продукты и свинину. В украинской Госветслужбе считают, что Белоруссия не обеспечивает достаточного контроля за их безопасностью. Действительно ли эти продукты представляют опасность для здоровья потребителей, специалисты обеих стран обещают выяснить в ближайшее время. А тем временем запрет сыграет на руку украинским производителям молочных продуктов, терпящим убытки вследствие запрета на ввоз их продукции в Россию…

http://www.kommersant.ua/doc/1884230

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Издание «Экономические известия» в публикации «Украина без фруктов» пишет: Украина потеряла большую часть урожая косточковых фруктов - абрикосов, персиков, черешни. Морозы, продолжавшиеся в стране почти весь февраль, погубили фруктовые деревья в Крыму, а также столовый виноград. Недостаток фруктов будет компенсироваться импортом, в первую очередь из Турции. Потребителю это грозит ростом цен на большинство фруктов…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-bez-fruktov

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Железнодорожные тарифы вырастут», в котором пишут: Мининфраструктуры инициируют рост стоимости железнодорожных грузоперевозок на 12,2% в 2012 г. Грузоотправители вполне смогут переложить ее на плечи конечных потребителей, незначительно увеличив цены на свою продукцию…

http://markets.eizvestia.com/full/zheleznodorozhnye-tarify-vyrastut

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Газета «Сегодня» в публикации «Дела аферистов "Элита-Центра" объединили: теперь им грозит более серьезный срок» пишет: этого уже долгое время добивались пострадавшие от аферы…

http://www.segodnya.ua/news/14344130.html

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Также «Сегодня» в публикации «Каждый украинец должен кредиторам больше 2 тысяч гривен» пишет: правительство будет брать новые кредиты. А полегчать может в 2013-м году…

http://www.segodnya.ua/news/14344144.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовый» провал: зачем Украина переводит стрелки на ЕС?» пишет: Киев предъявил претензии Брюсселю - в критической "газовой" ситуации, в которой оказалась Украина, виноват и ЕС. Причем прием наших переговорщиков все больше напоминает имитацию жестких действий...

http://economics.unian.net/rus/detail/121351

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Дефолт Украины - реальность?..» пишет: если и сравнивать финансовую ситуацию в Украине, то, скорее, с Ирландией, чем с Грецией, что тоже не очень радует, но и не создает ажиотаж, который явно не к месту, а также не порождает всевозможные необоснованные слухи...

http://economics.unian.net/rus/detail/121379

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Госструктуры и госкомпании обяжут раскрывать аффилированность с поставщиками» пишет: поставщики государственных структур и компаний должны будут сделать публичной информацию о родственных связях с руководством заказчика - такие законодательные поправки готовит Минэкономразвития. Толку от этого раскрытия немного: проверить информацию будет почти невозможно, солидарны эксперты…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1521447/postavschik_otkrojsya

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Также «Ведомости» в публикации «Сечин выступил за тайну собственной переписки» пишут: вице-премьер РФ Игорь Сечин возмущен, что его письма попадают в СМИ раньше, чем к адресатам. Он хочет засекретить свою служебную переписку…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1521445/sechin_za_tajnu_perepiski

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Издание «Известия» в публикации «Авиаотряду «Россия» купили 2 новых самолета» пишет: контракт на поставку двух Ан-148 с VIP-салоном был заключен Управлением делами президента России в декабре прошлого года…

http://izvestia.ru/news/517192

(УНИАН)