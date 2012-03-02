Румынию и Болгарию не пустили в Шенген. Решение переносится

Брюссель. Европейский Совет предлагает принять решение о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне в сентябре этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил 1 марта президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ после завершения первого дня заседания Совета.

“Мы достигли прогресса относительно присоединения Румынии и Болгарии к Шенгену. Мы имеем “дорожную карту”. Мы попросили Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС принять решение в сентябре и определить мероприятия, которые будут способствовать процессу присоединения”, - сказал он.

“Есть сильная политическая воля завершить эту работу в сентябре. Если есть политическая воля, она всегда дает результат, при условии, конечно, выполнения определенных условий”, - добавил президент Европейского Совета.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС) поддержал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену и пригласил Совет ЕС принять соответствующие решения. При этом Европейский Совет заявил о готовности в случае необходимости повторно рассмотреть вопрос членства Болгарии и Румынии в Шенгене на заседании в марте.

13 декабря 2011 года Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС не смог принять решения о присоединении Болгарии и Румынии к Шенгену из-за позиции Нидерландов.

Напомним, на данный момент Шенгенская зона состоит из 26 государств, все кроме четырех - члены Европейского Союза. Две страны из нечленов ЕС - Исландия и Норвегия — входят в Скандинавский паспортный союз и официально классифицированы как государства, связанные с Шенгенской деятельностью ЕС. Еще две страны: Швейцария и Лихтенштейн вошли в шенгенскую зону на тех же условиях.