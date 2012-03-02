В Харькове презентовали трамвай и троллейбус с символикой налоговой службы

В Харькове состоялась презентация трамвая и троллейбуса с символикой Государственной налоговой службы Украины и изображениями героев первого анимационного мультфильма на налоговую тематику «Город мечты».

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации агитационного транспорта, которая состоялась на перекрестке улицы Тринклера и проспекта Правды, приняли участие председатель Государственной налоговой службы Украины в Харьковской области Андрей РОЗДАЙБЕДА и первый заместитель председателя ГНСУ в Харьковской области - начальник управления налоговой милиции Владимир МИХАЙЛОВ.

Первыми пассажирами украшенного троллейбуса стали 20 воспитанников городского интерната «Батькивщина». Работники ГНСУ провели для детей экскурсию по городу. Во время поездки воспитанники интерната прослушали лекцию на налоговую тематику, приняли участие в конкурсах и викторинах. После экскурсии все дети получили пакеты со сладостями, книгами и календарями, а также диск с анимационным мультфильмом на налоговую тематику «Город мечты».

По словам А.РОЗДАЙБЕДЫ, главной целью этой акции является воспитание налоговой культуры у населения Украины. «Государственная налоговая служба Украины на сегодня уже почти реорганизована. Сегодня нужно менять менталитет новой службы, и он сейчас меняется. Это прежде открытость и партнерское отношение к налогоплательщикам. Молодое поколение должно знать, что нужно добросовестно платить налоги, и все, о чем мы думаем и мечтаем, будет у нас. Нужно отменить хамское отношение к налогоплательщикам. Каждый плательщик - это вип-клиент. Мы будем добиваться и добьемся этого», - подчеркнул он.

А.РОЗДАЙБЕДА подчеркнул, что налоговики систематически проводят разъяснительную работу в детских садах, школах, университетах, организуют дни открытых дверей, конкурсы и викторины для молодежи. По его мнению, такие меры непременно будут способствовать улучшению имиджа налоговой службы. «Город мечты будет в Украине», - убежден он.

По мнению организаторов мероприятия, транспорт с символикой ГНС Украины, отныне будет курсировать по улицам Харькова, привлечет внимание не только местных жителей, но и туристов. «Таким образом, городской транспорт с изображением кадров из мультфильма «Город мечты» не только поможет внедрению налоговой культуры среди населения, но и будет способствовать популяризации города Харькова», - отметили налоговики.

Справка УНИАН. В 2011 году по личной инициативе главы ГНС Украины Александра КЛИМЕНКО был создан первый анимационный мультфильм на налоговую тематику «Город мечты». В мультфильме в доступной для детей форме разъясняется суть налогов и важность их своевременной оплаты.

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