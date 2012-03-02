Янукович подписал изменения к законодательству о предоставлении туристических услуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О туризме» относительно предоставления туристических услуг.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что какая-либо информация, предоставленная туроператором (турагентом), должна содержать достоверные сведения об условиях договора на туристическое обслуживание.

Информация об условиях предоставления туристических услуг, которую туроператор (турагент) распространяет до заключения договора на туристическое обслуживание, должна доноситься в доступной, наглядной форме, быть разборчивой, понятной и содержать сведения: о месте предоставления туристических услуг, программу туристического обслуживания; характеристику транспортных средств, которые осуществляют перевозку, в частности их вид и категорию; характеристику гостиниц и других объектов, предназначенных для предоставления услуг по временному размещению, в том числе место их расположение, категорию, сведения о подтверждении соответствия услуг гостиницы установленным требованиям, сроки и порядок оплаты гостиничного обслуживания; виды и способы обеспечения питания во время туристического путешествия; минимальное количество туристов в группе, а также информирование туриста о том, что туристическое путешествие не состоится в связи с недобором группы, не позднее, чем за три дня до начала туристического путешествия; цену туристических услуг.

Согласно закону, туроператор (турагент) обязан соблюдать условия предоставления комплекса туристических услуг, о которых был проинформирован потребитель до заключения договора на туристическое обслуживание, кроме случаев, когда об изменении таких условий поставлен в известность потребитель до заключения договора или если изменения внесены на основании соглашения, заключенного между сторонами договора.

До заключения договора на туристическое обслуживание потребителю туристического продукта предоставляется информация: об основных требованиях к оформлению въездных/выездных документов (паспорт, разрешение (виза) на въезд/выезд в страну временного пребывания), в том числе срок их оформления; медицинские предупреждения относительно осуществления туристического путешествия, в частности противопоказания в связи с определенными заболеваниями, особенностями физического состояния (физические недостатки) и возрастом туристов, а также условия безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания; о туроператоре (турагенте), его местонахождении, его почтовые реквизиты, контактный телефон, наличие лицензии на осуществление туристической деятельности, сертификатов соответствия и другие сведения в соответствии с законодательством о защите прав потребителей; о руководителе группы и средствах связи с ним в случае осуществления туристического путешествия за границу или пребывания за границей несовершеннолетнего и/или малолетнего лица с целью установления законными представителями несовершеннолетнего или малолетнего лица прямой связи с ним; время и место промежуточных остановок и транспортных сообщений и категория места, которое потребитель будет занимать в определенном виде транспортного средства, а также информация о видах и тематике экскурсионного обслуживания, порядке осуществления встреч и проводов, сопровождения туристов; состояние окружающей природной среды, санитарного и эпидемиологического благополучия; название, адрес и контактный телефон представительств туроператора или организации (организаций), уполномоченной туроператором на принятие жалоб и претензий туристов, а также адреса и телефоны дипломатических учреждений Украины в стране (месте) временного пребывания или местных служб, к которым можно обратиться в случае возникновения трудностей во время туристического путешествия; порядок обеспечения туроператором обязательного и/или добровольного страхования туристов, размер, порядок и условия выплаты страхового возмещения, а также возможность и условия добровольного страхования расходов, связанных с расторжением договора на туристическое обслуживание по инициативе туриста, страхования имущества; размер финансового обеспечения туроператора (турагента) на случай его неплатежеспособности (банкротства), а также данные о кредитном учреждении, которое предоставило такое обеспечение.

В соответствии с законом, договор на туристическое обслуживание заключается в письменной или электронной форме в соответствии с законом.

Изменение цены туристического продукта после заключения договора на туристическое обслуживание допускается лишь в случае необходимости учета изменения тарифов на транспортные услуги, введения новых или повышения действующих ставок налогов и сборов и других обязательных платежей, изменения курса гривни к иностранной валюте, в которой выражена стоимость туристического продукта.

Изменение цены туристического продукта возможно не позднее, чем за 20 дней до начала туристического путешествия. При этом увеличение цены туристического продукта не может превышать пять процентов его начальной цены. Если цена туристического продукта выше начальной цены на 5%, турист имеет право отказаться от исполнения договора, а туроператор (турагент) обязан вернуть ему ранее оплаченную сумму.

Каждая из сторон договора на туристическое обслуживание до начала туристического путешествия может требовать внесения изменений в этот договор или его расторжению в связи с изменением существенных условий договора и обстоятельств, которыми они руководствовались во время заключения договора, в частности в случае: ухудшения условий туристического путешествия, изменения его сроков; непредвиденного повышения тарифов на транспортные услуги; введения новых или повышения действующих ставок налогов и сборов, других обязательных платежей; существенного изменения курса гривни к иностранной валюте, в которой выражена цена туристического продукта; договоренности сторон.

Туроператор (турагент) обязан не позднее, чем за один день со дня, когда ему стало известно об изменении обстоятельств, которыми стороны руководствовались во время заключения договора на туристическое обслуживание, и не позднее, чем за день до начала туристического путешествия сообщить туристу о таком изменении обстоятельств с целью предоставления ему возможности отказаться от выполнения договора без возмещения ущерба туроператору (турагенту) или внести изменения в договор, изменив цену туристического обслуживания.

Туроператор или турагент вправе отказаться от выполнения договора только при условии полного возмещения заказчику убытков, подтвержденных в установленном порядке и причиненных в результате расторжения договора, кроме случая, если это произошло по вине туриста.

Турист вправе отказаться от выполнения договора на туристическое обслуживание до начала туристического путешествия при условии возмещения туроператору (турагенту) фактически осуществленных им документально подтвержденных расходов, связанных с отказом.

Если во время выполнения договора на туристическое обслуживание туроператор не в состоянии предоставить значительную часть туристического продукта, относительно которого в соответствии с договором на туристическое обслуживание стороны достигли согласия, туроператор должен с целью продолжения туристического обслуживания принять альтернативные меры без возложения дополнительных расходов на туриста, а в случае потребности возместить ему разницу между предложенными услугами и теми, которые были предоставлены. В случае невозможности осуществления таких мероприятий или отказа туриста от них туроператор обязан предоставить ему без дополнительной оплаты эквивалентный транспорт для возвращения к месту отправления или к другому месту, на которое согласился турист, а также возместить стоимость непредоставленных туроператором туристических услуг и выплатить компенсацию в размере, определенном в договоре по договоренности сторон.

Договор на туристическое обслуживание может предусматривать компенсацию в случае причинения вреда туристу невыполнением или ненадлежащим выполнением туристических услуг, включенных в туристический продукт, в соответствии с международными конвенциями, которые регламентируют предоставление таких услуг.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 9 февраля.