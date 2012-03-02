Анонс на 3 марта

* Пресс-конференция на тему: «Почему в Украине вдвое увеличилась смертность шахтеров?»

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит объекты жилищного строительства, которые возводятся по государственной программе строительства доступного жилья, в жилом массиве «Позняки-2» в Дарницком районе г. Киева.

* В УНИАН в "Лаборатории "Сделай себя сам" состоится мастер-класс по искусству рисунка хной мехенди. Во время мастер-класса мастер мехенди Яна Кощенко расскажет о происхождении и значении узоров разных времен и народов, научит работать с хной и самостоятельно создавать мехенди (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net.

* В УНИАН, в киноклубе "Лаборатории "Сделай себя сам" состоится показ фильма "Области тьмы" режиссера Нила Бергера. На языке оригинала можно будет посмотреть триллер режиссера Нила Бергера по одноименному роману Алана Глинна. После просмотрю киноленты состоится практическое занятие по английскому языку с языковым тренером. Организаторы: «Мистецька платформа», «Stop Junky Movies», «Лаборатория «Сделай себя сам»-УНИАН»

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