ТОП-10 (2 марта)

Профицит госбюджета Украины в январе составил 1,5 млрд. грн.

Украина в январе-феврале увеличила производство электроэнергии на 4,7%

Кабмин намерен изменить логистику грузоперевозок

Украина отменила квоту на импорт автомобилей из Узбекистана

Лидеры 25 стран Евросоюза подписали фискальное соглашение

МВФ принял решение заменить руководителя миссии в Украине

Украина в феврале выплатила МВФ 575 млн. долл.

Азаров заявляет о возможном снижении «Газпромом» цены газа для Украины на 10%

«Свалку» ядерного топлива разместят в Киевской области. Янукович дал добро

Беларусь обещает в ближайшее время провести консультации в ТС по импорту труб из Украины

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Профицит госбюджета Украины в январе составил 1,5 млрд. грн.

Профицит Государственного бюджета Украины в январе 2012 года составил 1,460 млрд. грн., по сравнению с дефицитом в 942,4 млн. грн. за январь 2011 года. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Общий фонд госбюджета в январе выполнен с профицитом в 211,2 млн. грн.

Доходы госбюджета составили 21,709 млрд. грн., в т.ч. общего фонда — 18,097 млрд. грн.

Расходы бюджета составили 20,131 млрд. грн., в т.ч. общего фонда — 17,917 млрд. грн.

Сводный бюджет за январь 2012 выполнен с профицитом в сумме 2,069 млрд. грн. Доходы сводного бюджета составили 27,876 млрд. грн., расходы — 25,692 млрд. грн.

В январе 2012 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 292,2 млн. грн. Погашение внутреннего долга равнялось 4,8 млн. грн., внешнего долга - 287,4 млн. грн. Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 609,3 млн. грн., в т.ч. в общий фонд - 401,4 млн. грн. На внутреннем рынке было привлечено 401,4 млн. грн., от внешних источников поступило займов на сумму 207,8 млн. грн. на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов развития.

От приватизации государственного имущества за январь 2012 г. поступило в государственный бюджет 2427,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря 2011 г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Закон предусматривает, что доходы госбюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,821 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд. грн., и доходы специального фонда - 44,643 млрд. грн.

Расходы госбюджета будут составлять 358,010 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд. грн. и расходы специального фонда - 45,236 млрд. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 25,130 млрд. грн., а общий объем дефицита государственных финансов - 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн. грн., инфляции - на уровне 7,9%.

Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством, исходя из курса 8 грн. за один доллар.

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Украина в январе-феврале увеличила производство электроэнергии на 4,7%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе-феврале 2012 года увеличилось на 4,7%, или 1,672 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2011 года – до 37,401 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В феврале т.г. на фоне аномально низких температур производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 9,2%, или 1,601 млрд. кВт/ч, по сравнению с февралем 2011 года – до 18,969 млрд. кВт/ч.

Согласно сообщению, в январе-феврале тепловые электростанции (генкомпании ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 14,7%, или 1,942 млрд. кВт/ч, – до 15,174 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 3,2%, или 510 млн. кВт/ч, – до 16,303 млрд. кВт/ч, теплоэлектроцентрали – на 5,5%, или 148,8 млн. кВт/ч – до 2,869 млрд. кВт/ч

ГЭС и ГАЭС в отчетный период сократили выработку электроэнергии на 41,4%, или 926 млн. кВт/ч – до 1,313 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии на 3,25%, или на 6,296 млрд. кВт/ч, - до 200,19 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2011 году увеличилось на 3,2%, или на 5,994 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 193,894 млрд. кВт/ч.

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Кабмин намерен изменить логистику грузоперевозок

Правительство разрабатывает комплексную программу, которая изменит систему логистики внутренних грузоперевозок.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совещании по противодействию паводкам в Карпатском регионе.

Он отметил, что, в частности, сыпучие грузы должны перевозиться водным транспортом, а автомобильным транспортом — грузы, требующие оперативного сообщения.

«Разве это нормально, что мы зерновозами возим щебень и разбиваем свои дороги, когда существует цепочка - река, и по ней все сыпучие грузы должны перевозиться. Для этого необходимо ее расчистить, восстановить причальное хозяйство и построить инфраструктуру. Но все сыпучие грузы должны перевозиться по реке. Также мощно должна работать железная дорога. И только на то, что требует оперативного сообщения, использовать автомобильный транспорт. Такая серьезная комплексная программа сейчас разрабатывается», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что это будет долгосрочная программа.

Кроме того, Н. АЗАРОВ отметил, что перевозки грузов автомобильным транспортом разрушают автомобильные пути.

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Украина отменила квоту на импорт автомобилей из Узбекистана

Кабинет министров Украины своим постановлением отменил введенный с 15 ноября 2011 г. сроком на три года режим лицензирования и квоты на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан в размере трех автомобилей в год.

Соответствующее постановление Кабмина (№147 от 22 февраля) обнародовано на правительственном портале.

Напомним, квотирование автомобилей вводилось до 14 ноября 2014 года включительно.

Как сообщал УНИАН, 23 января 2012 г. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение об отмене осуществленных Украиной мер в ответ на дискриминационные действия Республики Узбекистан относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины при реализации легковых автомобилей украинского происхождения на рынке Узбекистана.

Отказ от ограничительных мер связан с урегулированием в Узбекистане вопросов реализации украинских автомобилей.

Напомним, 30 июня 2011 г. МКМТ установила, что Узбекистан ввел разные ставки акцизного сбора для автомобилей происхождением из Республики Узбекистан, Российской Федерации и из третьих стран (в том числе Украины). При средней стоимости легкового автомобиля на уровне 6,696 тыс. долл. размер акцизного сбора для Украины составил 69,9% таможенной стоимости, для России - 5% таможенной стоимости, для Республики Узбекистан - 29%.

Таким образом, размер акцизного сбора при импорте автомобилей из Украины почти в 14 раз превышал сумму акцизного сбора с российских автомобилей и в 2,4 раза превышал сумму акцизного сбора с легковых автомобилей, произведенных в Узбекистане, что противоречит соглашению о свободной торговле между двумя странами от 29 декабря 1994 г. Комиссия рекомендовала Кабинету министров Украины принять ответные меры в виде установления квот на импорт автомобилей из Узбекистана.

Межведомственная комиссия по международной торговле рекомендовала Кабмину ввести квоту на импорт легковых автомобилей из Узбекистана с объемом двигателя до 2,2 л сроком на три года в размере трех автомобилей в год.

После чего Кабинет министров Украины с 15 ноября 2011 г. сроком на три года ввел режим лицензирования и установил квоты на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан в размере трех автомобилей в год. Квотирование автомобилей вводилось до 14 ноября 2014 года включительно.

В Украину из Узбекистана поставляются автомобили Daewoo Matiz и Daewoo Nexia.

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Лидеры 25 стран Евросоюза подписали фискальное соглашение

Лидеры 25 стран - членов Европейского Союза подписали новое фискальное соглашение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, церемония подписания состоялась сегодня, в начале второго дня заседания Европейского Совета.

Перед подписанием Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отметил, что новое соглашение является важной частью стратегии ЕС по восстановлению стабильности.

“Подписание соглашения не только членами зоны евро, но 25 из 27 стран является очень актуальным заявлением о единстве”, - сказал он.

“Несмотря на все негативные процессы, это соглашение и его обязательные принципы являются сигналом о необратимости Европы”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 года были согласованы основные положения нового фискального соглашения Евросоюза. Новые правила предусматривают четкие требования к размеру дефицита бюджетов, применение механизмов балансирования бюджетов, введение санкций в случае невыполнения поставленных целей.

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МВФ принял решение заменить руководителя миссии в Украине

Международный валютный фонд принял решение заменить главу миссии в Украине.

Об этом УНИАН сообщил источник в финансовых кругах.

По информации источника, уже в ближайшее время новый руководитель миссии может прибыть в Украину для обсуждения вопроса о продолжении программы сотрудничества.

«Ожидается, что вскоре новый руководитель миссии приедет в Украину», - сказал собеседник агентства. При этом он не смог уточнить причины, по которым будет заменен руководитель миссии МВФ в Украине.

По неподтвержденной пока информации, новый руководитель миссии ранее занимался аналогичной работой в Беларуси.

Напомним, что главой миссии МВФ по Беларуси на сегодняшний день является Крис ДЖАРВИС.

Напомним, миссию МВФ в Украине с декабря 2009 года возглавляет Танос АРВАНИТИС. Он был назначен на эту должность вместо Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая возглавляла миссию МВФ с конца 2008 года.

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Украина в феврале выплатила МВФ 575 млн. долл.

Украина в феврале выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 575 млн. долл. Об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины (НБУ) Елена ЩЕРБАКОВА, сообщается на сайте регулятора.

“С февраля месяца мы начали выплаты по первому траншу stand-by суммы основного долга порядка 575 млн. долл. Мы выплатили вовремя, в срок. Никаких претензий со стороны МВФ мы не получали”, - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

Говоря о ситуации на валютном рынке в целом, как на межбанковском, так и на наличном, она назвала ее спокойной. По словам Е.ЩЕРБАКОЙ, межбанковский рынок работает в нормальном режиме, спрос и предложение находятся в пределах сбалансированности, а НБУ не проводит интервенций.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года Украина получила первый транш в размере 4,5 млрд. долл. кредита МВФ по программе stand-by на общую сумму 16,4 млрд. долл.

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Азаров заявляет о возможном снижении «Газпромом» цены газа для Украины на 10%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о возможном снижении «Газпромом» цены на газ для Украины на 10%.

Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы пользователей Facebook.

«Газпром» не только пообещал, но уже и снизил для определенных компаний цену газа на 10%. Когда в нашей стране был с визитом председатель Госдумы Сергей НАРЫШКИН, он передал нам проект соглашения, в котором предусматривалось также снижение цены газа на 10%. Руководство компании «Нафтогаз» в настоящее время занимается проведением переговоров с «Газпромом» по этому вопросу», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в ходе своего официального визита в Украину председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН заявил о том, что Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект газового договора.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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«Свалку» ядерного топлива разместят в Киевской области. Янукович дал добро

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «Об обращении с отработанным ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций»

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В законе определены требования к размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Согласно закону, централизованное хранилище для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (дальше - централизованное хранилище) является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

Централизованное хранилище размещается на площадке, расположенной между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области в зоне отчуждения территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы.

В соответствии с законом, в проекте строительства централизованного хранилища обязательно определяются срок его эксплуатации, размеры и границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, предельные значения характеристик отработанного ядерного топлива, в частности максимальное обогащение до облучения, максимальное выгорание и окончательное тепловыделение и др.

Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

Общая емкость централизованного хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделительных сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Для хранения в централизованном хранилище передается отработанное ядерное топливо реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций.

В соответствии с законом, отработанное ядерное топливо сохраняется в централизованном хранилище в течение срока его эксплуатации, что обосновывается в его проекте.

Для хранения в централизованном хранилище отработанного ядерного топлива используется технология поверхностного “сухого” хранения с применением двухбарьерной системы его изоляции, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа.

В законе указано, что заказчик строительства централизованного хранилища направляет средства в объеме 10% общей сметной стоимости строительства на сооружение объектов социального назначения в Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области согласно перечню, утвержденному Киевской областной государственной администрацией.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 9 февраля.

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Беларусь обещает в ближайшее время провести консультации в ТС по импорту труб из Украины

Белорусская сторона обещает в ближайшее время провести консультации с партнерами по Таможенному союзу и прийти к общему знаменателю по вопросу импорта нержавеющих труб из Украины.

Об этом заявил на встрече с послом Украины в Беларуси Виктором ТИХОНОВЫМ заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр ГУРЬЯНОВ, сообщил УНИАН первый секретарь по экономическим вопросам Посольства Украины в Беларуси Григорий МАРИНИЧ.

Г. МАРИНИЧ отметил, что особое внимание во время встречи было уделено важнейшим вопросам двусторонних экономических отношений, в т.ч. визиту премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Беларусь, который запланирован на 22-23 марта и вопросам защиты интересов украинских производителей нержавеющих труб на рынке Беларуси и ТС.

«Белорусская сторона пообещала в самое ближайшее время рассмотреть данный вопрос и после консультаций с партнерами по ТС прийти к общему знаменателю в его разрешении», - подчеркнул Г. МАРИНИЧ.

Он также отметил, что встреча состоялась по инициативе белорусской стороны.

В свою очередь белорусская сторона выразила обеспокоенность из-за введения соответствующими украинскими службами временного запрета на импорт в Украину белорусских товаров сельского хозяйства.

Как отметил Г. МАРИНИЧ, во время обсуждения данного вопроса Посол Украины в Беларуси В. ТИХОНОВ проинформировал собеседников о причинах введения Украиной ограничительных мер и заявил о необходимости скорейшего взаимовыгодного решения данной проблемы.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны ТС. Украинские производители нержавеющих труб потребовали от правительства применения ответных мер в отношении Беларуси за блокирование импорта их продукции в страны ТС.

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