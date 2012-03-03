На Крюковском вагоностроительном заводе снова случился пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительной информации, горит ремонтно-строительный цех. Ориентировочная площадь пожара 500 кв. м.

Причина пожара пока неизвестна. На место происшествия выехало руководство МЧС области, милиция. Вокруг очага пожара большая задымленность.

Как сообщал УНИАН,22 февраля в г. Кременчук Полтавской области на территории ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» возникло возгорание покрасочного участка вагоносборочного цеха. Огнем уничтожено покрасочное оборудование. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара на заводе стало короткое замыкание электропроводки.