Польша согласилась отменить плату за национальные визы - Грищенко

Польша согласилась отменить плату за национальные визы.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сообщил на своей странице в Twitter.

«Хорошая новость. Польша принципиально согласилась с нашей инициативой отменить оплату в 20 евро за их национальные долгосрочные визы (тип D)», - написал министр.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что в 2011 г. таких виз было выдано более 200 тыс. на сумму более 4 млн. евро. «Теперь эти деньги останутся в семейных бюджетах украинцев», - добавил он.

По словам министра, будет начата соответствующая процедура для заключения двустороннего соглашения по этому вопросу.

Он также отметил, что уже действует правило, что для получения шенгенской визы в дипломатических представительствах Польши достаточно предъявить билет на матч Евро-2012 и страховку.

«Визу оформят по ускоренной процедуре, и она может быть многократной на срок проведения чемпионата», - добавил К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, о намерении польских властей отменить плату за национальные визы для украинцев заявил 8 февраля во время визита в Киев министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Справка УНИАН. Польша ввела визы для украинцев осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, но до вступления в Шенгенскую зону в конце 2007 года выдавала их бесплатно и по очень либеральным правилам.

Благодаря договору между Украиной и ЕС об упрощении визового режима, украинцы за шенгенские и национальные визы платили льготные 35 евро, а не стандартные 60 евро.

С 1 марта 2011 года Польша уменьшила стоимость национальных виз для граждан Украины до 20 евро.