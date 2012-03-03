ТОП-5 (3 марта)

ТОП-5 новостей за 3 марта

В Украине разработают механизмы доступности жилья для семей с доходом около 4 тыс.грн.

Суд подтвердил правомерность спецрасследования по импорту легковых авто

Минэкономразвития снизило прогноз роста тарифов в 2012 г. с 5,9% до 5,7% - прогноз

МВФ предлагает поднять тарифы на газ на 30%, а затем довести до уровня себестоимости

Беларусь заявила о возможном ответном запрете на ввоз украинских продуктов

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В Украине разработают механизмы доступности жилья для семей с доходом около 4 тыс.грн.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил разработать механизмы доступности жилья для семей с совокупным доходом около 4 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом Н.АЗАРОВ сказал на совещании по реализации этой программы в столице. Также премьер совместно с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ проинспектировал ход строительства объектов по программе «Доступное жилье».

Глава правительства поручил на протяжении двух-трех недель разработать механизмы для того, чтобы семьи со средним совокупным доходом около 4 тыс. грн. могли участвовать в программах строительства жилья.

«Во-первых, квартира должна стоить значительно дешевле, чем она стоит сейчас. Во-вторых, необходимо найти долгосрочные кредитные ресурсы, чтобы вместо семьи взять этот ресурс и отдать строителям для того, чтобы они могли построить жилье. Самое главное задание – найти этот финансовый ресурс. Также необходимо определить, сколько такая семья может платить, и на протяжении какого периода. И под какой процент ее кредитовать. На протяжении двух-трех недель ответы на эти вопросы будут найдены», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, для реализации этой программы необходимо привлечь средства государственного и местных бюджетов, государственных и коммерческих банков и инвестиционные ресурсы.

«Необходимо в комплексе решать это задание, и мы эти решения найдем», – подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что эту работу будет координировать министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК вместе с Секретариатом Кабинета министров, и через две-три недели эти предложения будут внесены на рассмотрение правительства.

Премьер-министр одобрительно оценил темпы строительства жилья в столице под непосредственным контролем А.ПОПОВА, и напомнил, что в прошлом году столица установила абсолютный рекорд по количеству построенных квадратных метров, превзойдя даже достижения советского периода.

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Суд подтвердил правомерность спецрасследования по импорту легковых авто

29 февраля Окружной административный суд г. Киева отказал в удовлетворении административного иска ООО «Торговый дом «НИКО» к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), Министерству экономического развития и торговли Украины (третье лицо – Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «УкрАвтоАром») о признании их действий противоправными и отмене решения МКМТ от 30 июня 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

В сообщении отмечается, что решение административного суда еще раз подтвердило, что специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей было начато только в рамках действующего законодательства.

По данным Ассоциации, ранее, постановлением Окружного административного суда г. Киева от 25 января 2012 г. было оставлено без рассмотрения аналогичное исковое заявление Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) об отмене вышеуказанного решения МКМТ.

В частности, судом были отклонены доводы ООО «Торговый дом «НИКО» и ВААИД, о том, что проведение Межведомственной комиссией по международной торговле специального расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей, независимо от страны происхождения и экспорта, приводит к нарушению прав ООО «Торговый дом «НИКО».

«Безосновательность требований ВААИД, которая пыталась лоббировать искусственные интересы некоторых участников рынка вопреки интересам государства, не выдержали критики на протяжении судебных заседаний», – отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «УкрАвтоПром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

«УкрАвтоПром» просил Комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом 1500-2200 куб. см.

Комиссия установила, что в период 2008-2010 гг. на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10, наблюдался значительный рост их импорта относительно объемов производства и потребления подобного товара в стране.

За этот период, в частности, доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16 процентных пунктов, а по производству - на 33 п.п. Аналогичные тенденции наблюдаются и в 2011 году.

В ВААИД полагают, что импорт в указанный период не наносил вреда автопроизводителям в Украине, а их финансовые показатели, несмотря на экономический кризис, были положительными.

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Минэкономразвития снизило прогноз роста тарифов в 2012 г. с 5,9% до 5,7%

Министерство экономического развития и торговли Украины пересмотрело в сторону снижения прогноз повышения тарифов в 2012 году (кумулятивный показатель) с 5,9% до 5,7% и, соответственно, доли изменения цен (тарифов) в общем индексе потребительских цен (в процентных пунктах).

Об этом говорится в письме первого заместителя министра Минэкономразвития Вадима КОПЫЛОВА, адресованном Кабинету министров Украины, копией которого располагает УНИАН (смотреть таблицу "План-График по реализации ценовой и тарифной политики на 2012 год").

Так в документе указывается, что пересмотрен план-график реализации ценовой и тарифной политики на 2012 год. План пересмотрен во исполнение протокола совещания Минэкономразвития с главой правительства по вопросам реализации государственной ценовой и тарифной политики в 2012 году с целью соблюдения прогнозного уровня инфляции (поручение КМУ от 31 января 2012 года №4215/0/1-12). В совещании также участвовали представители Мининфраструктуры, Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) и Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) .

«В частности, повышение потребительских цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги (квартплата, водоснабжение, горячая вода, отопление и водоотвод) уменьшено с 4,0% до 2,9%, а на услуги железнодорожного пассажирского транспорта - с 21,0% до 14,3%», - говорится в письме «В связи с этим, прогнозное повышение в 2012 году потребительских цен уменьшено с 5,9% до 5,7%, а среднегодовое - с 4,0% до 3,8%».

Кроме того, сообщается, что при доработке прогноза изменения цен производителей промышленной продукции прогноз роста цен на уголь уменьшен с 13,0% до 11,2%, на электроэнергию - с 10,4% до 9,5%, тарифов на грузовые железнодорожные перевозки - с 17,8% до 12,2%.

«Прогноз повышения цен промпроизводителей в расчете декабрь 2012 года к декабрю 2011 года составлял 8,0%, а среднегодовой - 6,0%» - говорится в письме.

Стоит также отметить, что в плане-графике по реализации ценовой и тарифной политики на 2012 год не предусмотрено повышение цен (тарифов) на газ и электроэнергию.

Справка УНИАН. Согласно Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2012 год, инфляция в текущем году ожидается на уровне 7,9% (пессимистический прогноз также - 7,9%), рост цен промпроизводителей ожидается на уровне 9,7% (пессимистический прогноз - 9,4%).

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МВФ предлагает поднять тарифы на газ на 30%, а затем довести до уровня себестоимости

Международный валютный фонд предлагает для последующего выделения Украине средств кредита stand-by повысить тарифы на газ (как товарный ресурс) для населения на 30% с последующим повышении его до уровня себестоимости ресурса, а для предприятий теплокоммунэнерго - на 58% с полным перенесением этого роста на отопительные тарифы для конечного потребителя - населения.

Эта информация содержится в комментариях Министерства экономического развития и торговли Украины, подготовленных для продолжения переговоров с МВФ, копия которых имеется в распоряжении УНИАН (Подробнее читайте на сайте «УНИАН экономика» в статье «Программу сотрудничества с МВФ пролонгируют еще на год?»)

«Вместе с тем, даже после такого повышения домохозяйства и предприятия ТКЭ будут платить менее 25% от стоимости импортированного газа», - отмечают в МВФ.

В связи с этим, в МВФ настаивают на необходимости дальнейшего постепенного повышения цены газа на 20% до выхода, как минимум, на уровень себестоимости.

«Необходимо будет осуществлять последующее повышение тарифов на газ, причем правительство должно объявить о графике последующего 20% повышения, которое будет осуществляться раз в полгода до тех пор, пока не будет обеспечено полное возмещение себестоимости ресурса», - говорится в предложениях МВФ.

Согласно комментариям Министерства экономического развития и торговли Украины, в правительстве категорически отвергают такой вариант.

В частности, в Минэкономразвития, оценив предложенную МВФ схему повышения тарифов, пришли к заключению, что на нее просто «нельзя согласиться».

Минэкономразвития делает акцент на том, что параллельно с повышением тарифов на газ на 30% нужно принимать меры по улучшению ситуации в газовом секторе. Среди них: достижение меньшей зависимости от российского газа; повышение внутренней добычи, в частности, на шельфе Черного моря; экономия ресурсов; переход ТЭЦ на другие виды топлива (торф, бурый уголь); изменение схем теплоснабжения (нужно перейти со старых ТЭЦ на мини-котельные, что позволит вывести из эксплуатации неэффективные ТЭЦ и на 20% сократить потребление газа).

Что же касается повышения цены газа для предприятий ТКЭ, то в комментариях Минэкономразвития подчеркивается, что пока не ясно, какой она будет в результате переговоров с Россией.

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Беларусь заявила о возможном ответном запрете на ввоз украинских продуктов

Беларусь выдвинула ультиматум против запрета на ввоз в Украину белорусской молочной и мясной продукции, и при этом заявила о возможном запрете на ввоз на свою территорию украинского подсолнечного масла, соли и т.д.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода, ссылаясь на заявление председателя Говетфитослужбы Украины Ивана БИСЮКА по итогам встречи с первым заместителем директора департамента ветеринарии и продовольствия Минсельхоза Беларуси Юрием ПИВОВАРЧИКОМ.

«Белорусская сторона во время официальной встречи никоим образом не опровергла замечания Госветфитослужбы Украины, и вместо предложенных совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15:00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности, масла, соли, кукурузы, кондитерских изделия и шрота”, - сказал И.БИСЮК.

По его словам, любые предложения Госветфитослужбы разрешить ситуацию путем устранения недостатков со стороны белорусских перерабатывающих предприятий и проверки планов мониторинга по антибиотиках белорусской стороной не воспринимаются. Вместо этого Беларусь, как член Таможенного союза, сообщила Украине о том, что будет просить поддержки у стран-членов Таможенного союза о введении запрета на импорт украинской продукции в страны ТС.

Председатель Госветфитослужбы напомнил, что, согласно украинскому законодательству, которое соответствует европейским требованиям, наличие антибиотиков в готовой пищевой продукции не допускается. Украинская сторона неоднократно направляла официальные письма с предупреждениями и рекомендациями по устранению нарушений, в частности, письмо от 5 октября за № 15-3-1-16-8644.

«К сожалению, в Департаменте ветеринарии и продовольствия Министерства сельского хозяйства Республики не отреагировали на замечание, а уже в феврале этого года случаи выявления антибиотиков в молочной продукции стали массовыми », - сказал И.БИСЮК.

Он заверил, что именно в связи с массовостью выявления антибиотиков, было принято решение о временном ограничении ввоза белорусских молочных продуктов на территорию Украины.

«Мы будем стараться найти взаимопонимание, и думаю мы его найдем », - отметил И.БИСЮК.

При этом, по его словам, касательно мясной продукции, которая тоже оказалась под запретом из-за мер по недопущению возбудителя африканской чумы свиней на территорию Украины, представители Беларуси выразили готовность предоставить соответствующие документы и разрешения инспекции поголовья свиней.

«На сегодня украино-белорусское сотрудничество требует конструктивного диалога, а не ультимативных формулировок », - резюмировал И.БИСЮК.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Республики Беларусь.

Кроме того, с 29 февраля Украина временно запретила ввоз на территорию страны свинины из Беларуси в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней.

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Производители обязались покупать молоко по экономически обоснованным ценам

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и молокоперерабатывающие предприятия подписали меморандум о согласовании действий, который будет действовать до 31 декабря т.г.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, перерабатывающие предприятия взяли на себя обязательство обеспечивать закупку молока у сельхозпроизводителей по экономически обоснованным ценам, способствовать стабильному и бесперебойному обеспечению потребностей

внутреннего рынка, а также гарантировать должное качество молочных продуктов.

В меморандуме также говорится о том, что Минагропрод, со своей стороны, будет привлекать представителей молокоперерабатывающих предприятий к подготовке решений, которые повлияют на данный рынок. Также ведомство взяло на себя обязательство способствовать повышению инвестиционной привлекательности участников рынка молока и молочных продуктов, финансировать строительство животноводческих комплексов по производству молока, возмещать стоимость закупленных племенных нетелей, коров молочного и комбинированного направления продуктивности. Также министерство будет частично возмещать населению стоимость установок для индивидуального доения.

Как сообщал УНИАН, закупочные цены на молоко, по данным Минагропрода, с начала 2012 года снизились на 4,7% - с 3,78 до 3,6 грн./литр.

Кроме того, по данным Госстата, за два месяца 2012 года произошло уменьшение средней цены производителей на молоко и сухие сливки - на 1,4%, твердые сыры - на 1,3% и сливочное масло - на 0,7%. Это связано с ростом объемов промышленного производства в январе 2012 года. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в Украине произвели на 11,7% больше сливочного масла, на 7,1% - жирных сыров и на 10,5% - молока обработанного жидкого.

(УНИАН)