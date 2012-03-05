Путин после обработки 99,3% протоколов набрал 63,75% голосов на выборах Президента РФ

По итогам обработки 99,3% протоколов на выборах Президента РФ Владимир Путин набирает 63,75% голосов, Геннадий Зюганов - 17,19%, Михаил Прохоров - 7,82%. Такие данные были обнародованы в понедельник на пресс-конференции в ЦИК.

Владимир Жириновский, согласно этим данным, набирает 6,23%, Сергей Миронов - 3,85%.

"Никаких задержек, пауз при вводе протоколов не было. Был непрерывный ввод протоколов в систему ГАС "Выборы". Это свидетельствует о том, что хорошо подготовлены УИКи и ТИКи", - сказал глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

По его словам, результаты после введения всех протоколов в систему ГАС "Выборы" могут измениться только на сотые доли процентов, передает РИА "Новости".