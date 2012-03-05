Анонс на 5 марта

* "Малий і середній бізнес в Україні: податкове ярмо чи умови розвитку?" У прес-конференції візьмуть участь: Ксенія Ляпіна – народний депутат України, заступник голови Комітету з питань промислової і Регуляторної політики та підприємництва ВРУ; В`ячеслав Рой – голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України; Віктор Пилипишин – голова громадської організації "Кияни передусім!".

* Онлайн-конференция главного координатора гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталия Черняховского. Тема онлайн-конференции: «Киев на грани гибели: тотальная застройка, уничтожение зелёных зон, нашествие ларьков, стихийная торговля и отсутствие демократических выборов мэра и Киевсовета».

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и влияние погодных изменений на весенний паводок". Участники: Василий Квашук, директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины. Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины.

* Пресс-конференция и.о.председателя ГНС в Киевской области Александра Кондрашова на тему: "Итоги работы органов налоговой службы Киевской области за январь-февраль 2012 года и ход проведения декларационной кампании граждан 2012 года".

* 13-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Практика невозврата НДС: причины, последствия, пути решения проблемы». Вопросы: Последствия проблем с администрированием НДС для экспортных отраслей и экономики в целом. Какие проблемы мешают своевременному возмещению НДС. Достижения и недостатки политики правительства по решению проблемы возмещения НДС. Что необходимо сделать для решения проблемы возмещения НДС? Состоится презентация исследования, проведенного Международным центром перспективных исследований при поддержке Агентства журналистских расследований на тему «Администрирование НДС как фактор развития экспортных отраслей». Приглашены: Анатолий Кинах, президент УСПП; Анна Деревянко, председатель ЕБА, Дмитрий Олейник, зам.председателя совета Федерации работодателей Украины, Татьяна Ефименко, президент Академии финансового управления при Минфине Украины, Сергей Терехин, народный депутат Украины, представители ГПСУ, ПАО « АрселорМиттал Кривой Рог », ММК им.Ильича, ОАО «Возко», ОАО «Лугансктепловоз», отраслевых ассоциаций, независимые эксперты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: +380 44 484 44 10, 484 44 01, e-mail: msemeryak@icps.kiev.ua.

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