ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Президент Путин поставит точку в газовых переговорах с Украиной» пишет: в затяжных переговорах по газу между Киевом и Москвой будет поставлена точка после завершения президентских выборов в России, уверены эксперты. Цена газа будет снижена за счет допуска россиян к украинской ГТС…

http://delo.ua/ukraine/prezident-putin-postavit-tochku-v-gazovyh-peregovorah-s-ukrainoj-174378/

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Также «Дело» в публикации «Зарубежным украинцам дали больше прав» пишет: Президент подписал изменения в закон о статусе зарубежных украинцев, который наделяет этнических украинцев практическими всеми правами, за исключением избирательного. Однако из-за бюрократических процедур процесс получения статуса затягивается…

http://delo.ua/ukraine/zarubezhnym-ukraincam-dali-bolshe-prav-174416/

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«Дело» в публикации «Нацбанк в этом году не намерен включать «печатный станок» пишет: политика количественного смягчения, применяющаяся центробанками развитых стран для борьбы с кризисом, отечественной экономике не подходит. Украине нужны системные реформы и улучшение бизнес-климата, иначе эмиссия денег не даст результатов, считают в НБУ…

http://delo.ua/finance/nacbank-v-etom-godu-ne-nameren-vkljuchat-pechatnyj-stanok-174403/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Реактор прячут в «Укрытие», в котором пишет: глава МЧС Виктор Балога сообщил Президенту о начале строительства нового защитного саркофага над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Оно продлится до 2015 года. В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения ожидают, что новое укрытие, стоимость которого оценивается в 980 млн евро, прослужит минимум 100 лет. В то же время экологи считают, что оно обеспечит лишь иллюзию безопасности, поскольку под ним по-прежнему будут находиться токсические и радиоактивные материалы, которые невозможно утилизировать…

http://www.kommersant.ua/doc/1886748

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Чувствительные организмы», в котором пишет: в США и Канаде обеспокоены планами украинского правительства изменить систему маркировки пищевых продуктов на содержание в них ГМО. Вопросы вызывало предложение отменить минимальный порог маркировки в 0,9%. Если Минздрав не сможет предоставить научное обоснование ГМО-маркировки всех продуктов питания и постановление Кабмина все же вступит в силу, этот вопрос может стать объектом рассмотрения в органе по решению споров ВТО…

http://www.kommersant.ua/doc/1886891

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Издание «Экономические известия» в публикации «Таможня приумножает вирусы» пишет: Гостаможня приравняла лекарства к алкогольным напиткам и пищевым добавкам и обложила их пошлиной. Многие популярные лекарственные средства либо подорожают, либо исчезнут…

http://markets.eizvestia.com/full/tamozhnya-priumnozhaet-virusy

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Японию завалят молоком», в котором пишут: Власти ищут альтернативные рынки сбыта для украинских производителей молочной продукции, одним из них может стать Япония…

http://markets.eizvestia.com/full/yaponiyu-zavalyat-molokom

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Газета «Сегодня» в публикации «Томенко заметил в словах Зурабова подтверждение претензии России на ГТС» пишет: политик считает, что «Россия готова любить нынешнюю украинскую власть или путем контроля украинской территории, или за деньги»…

http://www.segodnya.ua/news/14344732.html

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Также «Сегодня» в публикации «Брюссель и Киев зашли в тупик в вопросе ассоциации - европейские министры» пишет: подписание и ратификация соответствующего Соглашения "фактически заблокированы в результате действий Украины", отмечают аналитики…

http://www.segodnya.ua/news/14344746.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газотранспортные сценарии: реверс и американский газ...» пишет: не все так плохо для нашей ГТС, как утверждает Россия, - европейский газовый рынок может измениться до неузнаваемости уже через 5-6 лет и в нем может найтись место для украинской трубы. Есть и совсем неожиданная версия о ее наполнении американским газом…

http://economics.unian.net/rus/detail/121603

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Программу сотрудничества с МВФ пролонгируют еще на год?» пишет: программу сотрудничества Украины с МВФ, которая заканчивается в конце текущего года, видимо, может быть продлена на 2013 год. Однако, практически нет надежды, что стороны найдут компромисс, прежде всего по самому острому вопросу – повышению тарифов на газ для населения...

http://economics.unian.net/rus/detail/121538

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Медведев поручил изучить законность приговора Ходорковскому и Лебедеву» пишет: действующий президент РФ Дмитрий Медведев поручил генпрокурору до 1 апреля 2012 г. «провести анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении граждан Российской Федерации согласно приложению»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1525141/medvedev_poruchil_proanalizirovat_zakonnost_prigovora

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Также «Ведомости» в публикации «Путин выступил на митинге со слезами на глазах» пишут: «Мы победили в открытой, честной борьбе», - заявил премьер-министр Владимир Путин своим сторонникам на Манежной площади…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1524568/putin_vystupil_na_mitinge_na_manezhnoj_ploschadi_so_slezami

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Издание «Известия» в публикации «В «Сколково» создали средство от торрентов» пишет: новая программа не позволила скачать пиратский «Высоцкий. Спасибо, что живой» почти 45 тыс. пользователей…

http://izvestia.ru/news/517406

(УНИАН)