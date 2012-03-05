В Москву в связи с митингами перебрасываются 6300 сотрудников полиции

В Москву перебрасываются дополнительные силы полиции в связи с митингами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре МВД России.

«В связи с тем, что 5 марта и в последующие дни в Москве запланировано проведение большого количества митингов, шествий и других согласованных массовых акций, в целях оказания помощи в обеспечении общественной безопасности сотрудникам полиции Московского гарнизона руководством МВД России принято решение о привлечении дополнительного количества личного состава. Для этого в столицу прибудут 6 300 сотрудников из ближайших регионов Центрального федерального округа», - говорится в сообщении.

В то же время, российский политический и оппозиционный деятель Илья ЯШИН в своем блоге написал, что организаторов сегодняшнего митинга оппозиции в Москве вызывают в прокуратуру.

«Только что мне на мобильный позвонили из УВД ЦАО Москвы. Человек представился замначальника УВД подполковником СОРОКИНЫМ. Сказал, что звонит по поручению прокуратуры. Потребовал, чтобы я приехал к 9 утра для «беседы по поводу митинга на Пушкинской площади», - отметил И.ЯШИН.

По его словам, он отказался куда бы то ни было являться без официальной повестки.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 19.00 до 21.00 на Пушкинской площади состоится митинг оппозиции «За честные выборы» с заявленным количеством участников до 10 тыс. человек. Митинг согласован с Правительством Москвы. В случае переполнения площади, сотрудники полиции будут перекрывать движение транспорта по Тверской улице.