Процесс подписания и ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС зашел в тупик?

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "заключено", а процесс его подписания и ратификации зашел в тупик. Об этом говорится в совместной статье за подписью министров иностранных дел Швеции, Великобритании, Чехии, Польши и Германии, опубликованной в понедельник в печатной версии газеты International Herald Tribune.

В статье напоминают, что пять лет назад Европейский Союз и Украина начали переговоры о новом соглашении с целью содействия политической и экономической интеграции страны в ЕС.

В настоящее время Киев и Брюссель должны были бы праздновать подписание и ратификацию соглашения, но вместо этого указанные процессы фактически заблокированы в результате действий Украины, и стороны зашли в тупик.

«Демократия, права человека и верховенство закона является ценностями, лежащими в основе Соглашения об ассоциации, и Украина уже взяла на себя обязательство относительно них в границах ОБСЕ, Совета Европы, а также перед ЕС. Таким образом, было бы справедливо сказать, что Соглашение об ассоциации было заключено, и украинское руководство держит ключ», - цитирует министров Украинская служба Би-Би-Си.

Карл БИЛЬДТ, Вильям ХЕЙГ, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, Радослав СИКОРСКИЙ и Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ отмечают, что независимые средства массовой информации и общественные организации Украины сообщают о давлении со стороны власти, а судебные процессы над оппозиционными политиками, в том числе Юлией ТИМОШЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО, "имеют признаки политически мотивированного и выборочного правосудия".

"В этот день взгляды международного содружества будут направлены на Украину с надеждой и ожиданием, что страна не будет отказываться от своей традиции свободных и справедливых выборов. Это включает обеспечение того, что оппозиция будет иметь возможность принимать участие (в выборах – УНИАН) в полной мере", - говорится в публикации.

В завершение министры отмечают, что их целью является закрепить Украину в европейской семье, и они призывают украинское руководство проявить политическую смелость и мудрость, необходимые для этого.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 2 апреля выполнить в установленном порядке мероприятия по парафированию текста Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.