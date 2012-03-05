Фирташ призывает бизнесменов вкладывать деньги в соцсферу

Глава Федерации работодателей Украины, глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ призвал бизнесменов инвестировать в социальную сферу регионов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Д.ФИРТАША.

«Мы должны взять ответственность перед тем городом, тем поселком, где живем. Кто-то купит автобус, кто-то отремонтирует дорогу или построит детский садик. Если мы вместе скинемся по чуть-чуть, то и ситуация будет меняться, и государство будет меняться», – сказал Д.ФИРТАШ.

«Люди, которые работают на ваших предприятиях, должны получать удовольствие не только от того, что работают, но и от того, что живут в этом городе», – сказал бизнесмен во время встречи с бизнесменами и руководством Черкасской области.

В качестве первого совместного проекта Д.Фирташ предложил черкасским бизнесменам профинансировать реконструкцию Черкасского аэропорта. При этом лично он выразил готовность выделить 30% из необходимых 24 миллионов гривен.

После встречи с предпринимателями Глава Федерации работодателей Украины посетил недавно построенную Черкасскую областную детскую больницу. Д.ФИРТАШ заявил, что выделит 9 миллионов гривен на закупку оборудования для первого в Украине бесплатного реабилитационного центра для детей с детским церебральным параличом.