Анонс на 6 марта

* Состоится брифинг председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Владимира Холоши на тему: "Начало монтажа нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС".

* Круглый стол на тему: "Обеспечение национальной безопасности Украины в условиях глобальных и региональных неопределенностей". Участники: член Президиума НАНУ, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин, председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко; генерал армии Украины Владимир Шкидченко, советник директора Национального института стратегических исследований Анатолий Качиньский, и другие.

* Пресс-конференция на тему: «Зимние убытки и человеческие потери от пожаров в Украине». В работе примет участие Андрей Белашов, начальник отдела внедрения средств противопожарной защиты Государственной инспекции техногенной безопасности Украины.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с воспитанниками Юридического лицея Национальной академии внутренних дел, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей.

* Круглый стол на тему: «Пенсионная реформа: есть ли альтернатива?». Участники: председатель Всеукраинского союза предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан; зам.председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов Михаил Миненко, директор Международного центра перспективных исследований Вера Нанивская, член общества "Малый круг" Владимир Щербина, президент ВОО "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук, председатель Всеукраинской профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса "Единение" Наталия Кожевина.

* Состоится видеомост Москва – Киев – Кишинев – Ереван – Астана на тему: «Россия и СНГ: новый сценарий отношений». Участники в Киеве: Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии; Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента". В Москве: Сергей Михеев, директор Центра политической экспертизы; Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. В Астане: Ермухамет Ертысбаев, советник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам; Болат Байкадамов, директор Института парламентаризма Народно-демократической партии "Нур Отан". В Ереване: Александр Искандарян, директор Института Кавказа; Александр Маркаров, директор Армянского филиала Института стран СНГ. В Кишиневе: Николай Киртоакэ, директор Независимого института стратегических исследований; Юрие Рошка, лидер Христианско-демократической народной партии.

* Пресс-конференция на тему: «Обострение отношений между Украиной и Беларусью: последствия для обеих стран». В работе примет участие Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Безсмертный.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с ходом строительства метрополитена в направлении станций метро «Ипподром» и «Одесская площадь» в Киеве.

* Пресс-конференция на тему: «Перспективы евроинтеграции Украины: экспертный взгляд». Организатор - Институт Горшенина. Будут презентованы результаты первого экспертного исследования, проведенного в рамках долгосрочной международной исследовательской программы Института Горшенина совместно с «Украинским журналом» (Прага) и изданием «Nowa Europa Wschodnia» (Краков). Вопросы: Каковы основные угрозы демократии в Украине? Перейдет ли Украина в ближайшие 2-3 года от политики многовекторности к единому официальному внешнеполитическому направлению? Готовы ли украинцы к европейской интеграции? Насколько интересна программа «Восточного партнерства» для Украины? Поддержка каких стран ЕС сегодня необходима Украине? Участники: Марина Ткаченко, эксперт в сфере социального проектирования Института Горшенина; Пётр Андрусечко, главный редактор «Украинского журнала».

19-00 - В УНИАН в "Лаборатории" Сделай себя сам "состоится мастер-класс консультанта Комитета Верховной Рады Украины Татьяны Гурьевой "Ваша публичность. Как добиваться успеха?». В рамках мастер-класса бизнес-тренер и имиджмейкер расскажет о технологии самопродвижения, имидже в политике и шоу-бизнесе, а также как пользоваться имиджем, чтобы достичь успеха (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net. Участие для журналистов - бесплатно (при публикации материала о событии).

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