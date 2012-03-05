ТОП-10 (5 марта)

Украина и Россия готовят новое межправительственное газовое соглашение - посол РФ Зурабов

Беларусь не будет вводить ответные меры в отношении Украины

Всемирный банк представит новую стратегию партнерства с Украиной

Главой миссии МВФ в Украине назначен Крис Джарвис

Победитель конкурса по продаже "Днепроэнерго" определится 12 марта

Кабмин увеличил уставный капитал «Нафтогаза» на 6 млрд. грн.

Украина и Франция заключили соглашение о размещении украинского спутника в 2013 году

Суд признал правомерными претензии к Тимошенко по неуплате налогов по карточкам Somolli

В Крыму хотят ввести соцкарточки для льготников со скидкой 5-7%

Вице-президент ВБ: повышение уровня выборки денег до 18% - прорыв в отношениях с Украиной

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Украина и Россия готовят новое межправительственное газовое соглашение - посол РФ Зурабов

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ считает, что новое газовое соглашение между Украиной и Россией должно быть подписано на период до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве, отвечая на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах России.

«Надо иметь в виду, что соглашение должно быть подписано не на один год и не на два, а, по всей видимости, на период до 2020 года», - сказал посол.

Он отметил, что готовятся не просто изменения к действующему соглашению, а новое межправительственное соглашение по газу.

М.ЗУРАБОВ считает, что сроки заключения нового соглашения по газу между Украиной и Россией будут зависеть от срока оценки украинской газотранспортной системы.

«На сегодняшний день я вижу только одно, что если оценка украинской ГТС будет производиться до 1 августа, то совершенно очевидно, что мы, в лучшем случае, на какие-то соглашения можем выйти только во второй половине года», - отметил посол.

Также М.ЗУРАБОВ считает, что Украина заинтересована в том, чтобы решение по «Южному потоку» не было принято до окончательной оценки украинской газотранспортной системы.

«Совершенно очевидно, что Украина заинтересована в том, чтобы решение по «Южному потоку» до момента окончательной оценки украинской ГТС не было принято», - сказал посол.

Он считает, что проекты Северного и Южного потоков влияют на перспективные объемы прокачки газа через ГТС Украины.

М.ЗУРАБОВ отметил, что Россия, напротив, старается сделать так, чтобы «Южный поток» стал реальностью и, следовательно, стоимость украинской ГТС была бы снижена.

По его информации, оценщики должны предоставить свою оценку ГТС до 1 августа текущего года.

Он также отметил, что эта работа может быть выполнена в более короткие сроки.

Кроме того, М.ЗУРАБОВ рассчитывает, что после завершения президентских выборов в РФ у тех, кто активно включен в политический процесс на сегодняшний день, будет возможность начать работу над внешнеполитическими и внутриполитическими приоритетами.

«Состоится встреча руководителей наших двух стран на высшем уровне и будет дан новый толчок тому, чтобы мы в строго определенные сроки могли подойти к решению или нескольким вариантам решения, из которых будет выбран наилучший», - добавил М.ЗУРАБОВ.

Он отметил, что переговоры идут по трем основным группам вопросов: цена на газ, объемы потребления газа Украиной и о количестве газа, потребляемого в Европе, который будет прокачиваться через украинскую ГТС.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в ходе своего официального визита в Украину председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН заявил о том, что Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект газового договора.

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Беларусь не будет вводить ответные меры в отношении Украины

Беларусь не будет вводить ответные ограничительные меры в отношении Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении с 15:00 часов 5 марта 2012 года белорусской стороной ответного запрета на импорт украинской продукции, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора информирует, что между украинской и белорусской сторонами налажен конструктивный диалог, проводится обмен информацией, и в рабочем порядке оперативно рассматриваются вопросы, вызвавшие подозрения у Госветфитослужбы Украины», - говорится в сообщении Минсельхозпрода Беларуси.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора также отметили, что белорусская сторона намерена найти взаимопонимание с украинской стороной без введения ответных ограничительных мер.

Как сообщалось, Госветфитослужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, продукции и сырья из них.

При этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что запрет на ввоз в Украину белорусской мясомолочной продукции является временным ограничением.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины И. БИСЮК по итогам состоявшейся 2 марта в Киеве встречи с первым заместителем директора департамента ветеринарии и продовольствия Минсельхозпрода Беларуси Юрием ПИВОВАРЧИКОМ заявил, что «белорусская сторона полностью согласилась с замечаниями, но вместо совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15.00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности масла, соли, кукурузы, кондитерских изделий и шрота».

3 марта 2012 года Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси было отправлено официальное письмо главе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины И.БИСЮКУ с просьбой направить протоколы испытаний и другую имеющуюся в его ведомстве информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции.

В конце этого же дня от украинской стороны в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси поступил запрос с перечнем вопросов относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов.

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Всемирный банк представит новую стратегию партнерства с Украиной

Всемирный банк разработал новую стратегию партнерства с Украиной на период 2012-2016 гг., которая будет представлена Президенту, премьер-министру и главе Нацбанка Украины в ходе визита 5-6 марта в Киев вице-президента ВБ по делам Европы и Центральной Азии Лэ УЭРУ.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Согласно сообщению, новая стратегия партнерства для Украины сосредоточивает внимание на улучшении условий ведения бизнеса как для внутренних, так и для иностранных инвесторов; усовершенствовании инфраструктуры для уменьшения расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности; а также на создании условий для реформирования и привлечения частных инвестиций в развитие сельского хозяйства.

Новая стратегия ВБ также будет поддерживать органы власти в их стремлении улучшить отношения с гражданским обществом и предпринимательским сообществом, повысить уровень доверия и привлечь к поддержке реформ, чтобы сделать правительство более ответственным и эффективным.

«Группа Всемирного банка будет корректировать свой стратегический диалог, кредитование и техническую помощь в соответствии с продемонстрированной правительством преданностью реформам», - отмечается в сообщении.

В ходе своего визита Л.УЭРУ официально представит правительству Украины и партнерам-участникам программ развития нового директора ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо ФАНА, назначенного в феврале.

Справка УНИАН. С тех пор, как Украина стала членом ВБ в 1992 году, общая сумма обязательств банка перед Украиной на финансирование 39 проектов и программ превышает 7 млрд. долл. Общая сумма обязательств IFC, входящей в группу ВБ, по 63 проектам составляет 1,657 млрд. долл.

IFC также дополнительно привлекла в Украину 632 млн. долл. синдицированных кредитов.

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Главой миссии МВФ в Украине назначен Крис Джарвис

Руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине назначен Крис ДЖАРВИС вместо Таноса АРВАНИТИСА.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, переданном агентству УНИАН.

«Руководителем миссии в Украине был назначен Крис ДЖАРВИС, гражданин Великобритании. Господин ДЖАРВИС имеет большой опыт работы со странами, в которых формируется рыночная экономика. Последнее время он занимал должность руководителя миссии в Беларуси. Господин ДЖАРВИС сменит на посту руководителя миссии в Украине Таноса АРВАНИТИСА, занимавшего этот пост с начала 2010 года», - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Танос АРВАНИТИС был назначен на должность главы миссии МВФ в Украине вместо Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая возглавляла миссию МВФ с конца 2008 года.

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Победитель конкурса по продаже "Днепроэнерго" определится 12 марта

Заседание конкурсной комиссии по определению победителя в приватизационном конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго" состоится 12 марта т.г., сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщили в пресс-службе, во время своего заседания конкурсная комиссия предложит единственному участнику конкурса - компании DTEK Holdings Ltd приобрести 25% "Днепроэнерго" по цене независимой оценки, которая также будет обнародована только во время заседания комиссии. В пресс-службе также сообщили, что на официальном сайте ФГИУ будет осуществляться он-лайн трансляция заседания конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены. Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ, в соответствии с законодательством, принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

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Кабмин увеличил уставный капитал «Нафтогаза» на 6 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины своим постановлением решил увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 6 млрд. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Соответствующее постановление Кабмина №139 от 22 февраля обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, Министерству финансов поручено осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере 6 млрд. грн. со сроком обращения 10 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 9,5% годовых и внести их от имени государства в оплату дополнительных акций НАК «Нафтогаз Украины».

Однако, своим постановлением №170 от 5 марта Кабмин изменил эти условия – срок обращения сокращен до трех лет (вместо 10) и процентная ставка изменена на уровне не выше 9,95% годовых (вместо 9,5%).

Вместе с тем Кабмин поручил НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить использование полученных ОВГЗ в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании.

Министерству энергетики и угольной промышленности поручено принять решение о частном размещении дополнительных акций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных согласно пункту 1 этого постановления, и обеспечить осуществление мер, связанных с выполнением этого постановления.

Другим постановлением (№140 от 22 февраля) правительство завершило предыдущее увеличение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2011 г. Кабмин утвердил изменения в Уставе НАК «Нафтогаз Украины» в связи с увеличением уставного капитала на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Ранее, 23 мая, Кабмин увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн. Согласно документу, акции будут оплачены облигациями внутреннего государственного займа сроком обращения 5-7 лет. Процентная ставка по облигациям не должна превышать 9% годовых.

Напомним, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ правительство начало еще летом 2009 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Украина и Франция заключили соглашение о размещении украинского спутника в 2013 году

Администрациями связи Украины (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины) и Франции заключено соглашение о размещении украинского спутника в позиции 48° с. д. в 2013 году.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецсвязи.

В соответствии с достигнутыми договоренностями компания EUTELSAT S.A. (французский провайдер спутниковой связи, один из трех ведущих мировых спутниковых операторов) предоставит государственному предприятию «Укркосмос» частотный ресурс в орбитальной позиции 48° с. д. для украинского телекоммуникационного спутника. Первый в истории независимой Украины отечественный телекоммуникационный спутник «Лыбидь» планируется запустить ракетоносителем Zenit из космодрома Байконур в четвертом квартале 2013 года.

Таким образом, Украина получила более выгодную частотно орбитальную позицию для собственного телекоммуникационного спутника. Спутник будет обеспечивать работу 30 передатчиков в диапазоне частот Ku (11, 12 и 14 Ггц), предназначенных для предоставления услуг спутникового телевидения, широкополосного доступа к сети Интернет и связи VSAT (Very Small Aperture Terminal) в трех регионах: Центральная и Восточная Европа, включая Турцию, Центральная и Западная Африка, а также Индия.

В настоящее время компания EUTELSAT S.A. завершила перевод в орбитальную позицию 48° с. д. действующего спутника EUTELSAT W2M. В соответствии с договоренностями ГП «Укркосмос» получит ресурс на этом спутнике для предоставления услуг пользователям Украины.

Как отмечается в сообщении, «запуск украинского телекоммуникационного спутника в орбитальную позицию 48° с. д. является важным шагом в развитии современных телекоммуникационных услуг в Украине», а также долгосрочного сотрудничества между Администрациями связи Украины и Франции в рамках взаимодействия между ГП «Укркосмос» и компанией EUTELSAT S.A.

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Суд признал правомерными претензии к Тимошенко по неуплате налогов по карточкам Somolli

Высший административный суд Украины признал правомерными претензии Генеральной прокуратуры Украины и Государственной налоговой администрации к экс-премьер-министра Украины, бывшего руководителя корпорации ЕЭСУ Юлии ТИМОШЕНКО относительно неуплаты ею налогов при использовании в 1990-х годах средств с кредитных карточек компании Somolli Enterprises Limited.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление в ее резолятивной части объявил сегодня председательствующий судья Александр НЕЧИТАЙЛО, оставив таким образом без удовлетворения жалобу Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвоката Бориса НЕЧИПОРЕНКО на решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которыми было отменено и признано правомерным отмену решения Шевченковского районного суда Киева от 1 февраля 2005 года о закрытии производства по делу относительно средств с карточек Somolli Enterprises Limited.

«Кассационную жалобу ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны оставить без удовлетворения. Постановление Киевского апелляционного административного суда и постановление Окружного административного суда Киева оставить без изменений», - отмечается в резолюционной части постановления ВАСУ.

При этом в документе отмечается, что полный текст судебного решения суда кассационной инстанции будет объявлен через 5 дней, в соответствии с законодательством, постановление вступает в силу с момента объявления, однако может быть обжаловано.

Следует отметить, что судья А.НЕЧИТАЙЛО был судьей-докладчиком в ВАСУ в феврале 2010 года при рассмотрении жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на решение ЦИК о признании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины по результатам выборов.

Комментируя постановление ВАСУ, адвокат Б.НЕЧИПОРЕНКО в интервью журналистам сказал: «Это решение в очередной раз подтвердило, что правосудия в Украине нет».

Вместе с тем, он заметил, что сторона защиты, получив мотивировочную часть постановления и изучив ее, определится с подачей соответствующей жалобы в Верховный Суд.

Адвокат добавил, что сторона защиты также изучит аналогичные решения ВАСУ относительно применения при вынесении решения норм действующего законодательства, поскольку есть сомнение, что в разных случаях в аналогичных делах законодательство применяется неоднозначно или выборочно.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО подал в ВАСУ кассационную жалобу на постановления окружного и апелляционного административных судов столицы, которые признали незаконным решение Шевченковского районного суда Киева о закрытии уголовного дела об использовании Ю.ТИМОШЕНКО банковских кредитных карточек компании Somolli Enterprises Limited.

По словам адвоката, в жалобе он, в частности, указывает, что основание для возобновления рассмотрения дела по новым обстоятельствам не отвечает действительности, поскольку все обстоятельства этого дела уже были известны ранее и рассматривались судом первой инстанции.

Справка УНИАН. 20 октября 2011 года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам разворовывания бюджетных средств на сумму свыше 25 млн. грн. и уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 20 млн. грн. путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и укрывательства от налогообложения доходов от деятельности ее оффшорной компании Somolli Enterprises Limited.

В Генпрокуратуре настаивают, что Верховный Суд Украины в 2005 году по сути не рассматривал решение о закрытии уголовных дел, в удовлетворении ходатайств защитника Виктора ШВЕЦА в интересах Ю.ТИМОШЕНКО и других были отказаны.

28 октября 2011 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о возобновлении сроков на кассационное обжалование постановлений этого же суда о закрытии уголовных дел в отношении нескольких соучастников бывшего президента корпорации «Единые энергетическая системы Украины» Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

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В Крыму хотят ввести соцкарточки для льготников со скидкой 5-7%

Совет министров Автономной Республики Крым намерен в конце мая - начале июня 2012 года ввести социальные карты для представителей льготных категорий, по которым люди смогут покупать продукты и лекарства со скидкой 5-7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики региона Елена СЕМИЧАСТНАЯ.

«Значимость социальной карты велика как никогда, потому что в стране идут реформы, во время которых важно максимально поддержать тех, кто нуждается в защите: ветеранов, многодетные семьи, инвалидов», - сказала министр сегодня на круглом столе в Симферополе.

Изготовление карточки обойдется в пределах одной гривни. Тендер проведут в конце апреля. «К лету мы начнем выдачу карточки», - отметила Е.СЕМИЧАСТНАЯ.

Карточки будут с номером, также на них укажут телефоны «горячей линии», по которой можно обратиться с вопросами и пожеланиями. «Бесхозной раздачи не будет», - подчеркнула чиновник.

Для того, чтобы льготники знали, где можно использовать соцкарту, на торговых объектах, присоединившихся к проекту, наклеят стикеры с логотипом «Участник программы «Социальная карта крымчанина».

Представители общественных и профсоюзных организаций Крыма поддержали программу.

Проект пока дорабатывается.

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Вице-президент ВБ: повышение уровня выборки денег до 18% - прорыв в отношениях с Украиной

Вице-президент Всемирного банка Филипп Лэ УЭРУ называет прорывом в отношениях Украины и Всемирного банка повышение уровня выборки денег до 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Он отметил, что, выступая на совете исполнительных директоров Всемирного банка, когда принималась новая стратегия партнерства с Украиной, он был горд сообщить, что стороны очень серьезно подняли процент выборки средств благодаря совместным усилиям.

«Это очень серьезный шаг… Мы смогли впервые за всю 20-летнюю историю сотрудничества Украины и Всемирного банка достичь 18% выборки… Это прорыв», - сказал Ф.УЭРУ.

При этом он напомнил, что ранее в среднем этот процент составлял 7-8%.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк разработал новую стратегию партнерства с Украиной на период 2012-2016 гг., которая будет представлена Президенту, премьер- министру и главе Нацбанка Украины в ходе визита 5-6 марта в Киев вице-президента ВБ по делам Европы и Центральной Азии Лэ УЭРУ.

Новая стратегия партнерства для Украины сосредоточивает внимание на улучшении условий ведения бизнеса как для внутренних, так и для иностранных инвесторов; усовершенствовании инфраструктуры для уменьшения расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности; а также на создании условий для реформирования и привлечения частных инвестиций в развитие сельского хозяйства.

Новая стратегия ВБ также будет поддерживать органы власти в их стремлении улучшить отношения с гражданским обществом и предпринимательским сообществом, повысить уровень доверия и привлечь к поддержке реформ, чтобы сделать правительство более ответственным и эффективным.

Справка УНИАН. С тех пор, как Украина стала членом ВБ в 1992 году, общая сумма обязательств банка перед Украиной на финансирование 39 проектов и программ превышает 7 млрд. долл. Общая сумма обязательств IFC, входящей в группу ВБ, по 63 проектам составляет 1,657 млрд. долл.

IFC также дополнительно привлекла в Украину 632 млн. долл. синдицированных кредитов.

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