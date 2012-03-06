ЕС подтвердил намерения парафировать соглашение с Украиной до конца первого квартала

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и представители стран-членов Европейского Союза подтвердили намерения сторон парафировать Соглашение об ассоциации до конца первого квартала этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь 5 марта в Праге на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Вышеградской четверки, Балтии, Дании и «Восточного партнерства», в которой принял участие К.ГРИЩЕНКО. Во встрече также приняли участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин ЭШТОН и Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Отмечается, что в центре внимания мероприятия было обсуждение подготовки Дорожной карты «Восточного партнерства», что будет определять приоритетные цели в контексте двусторонних отношений между ЕС и странами-партнерами и многостороннего измерения Инициативы до 2013 года.

Также министры обменялись мнениями относительно путей углубления взаимодействия членов Вышеградской четверки и стран Балтии со странами-партнерами, включая Украину. В этом контексте участники встречи приветствовали решение стран Вышеградской четверки положить начало отдельной программе по поддержке проектов в рамках «Восточного партнерства».

В своем выступлении во время встречи К.ГРИЩЕНКО очертил подходы украинской стороны к содержательному наполнению Дорожной карты «Восточного партнерства». Он отметил важность укрепления роли «Восточного партнерства» как практического инструмента поддержки реформ в странах-партнерах. В этом контексте он подчеркнул, что принцип обновленной европейской политики соседства должен быть, в том числе, направлен на поддержку имплементации будущего Соглашения об ассоциации и выполнение Плана действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Сообщается также, что во время визита в Прагу К.ГРИЩЕНКО провел отдельные двусторонние встречи с Ш.ФЮЛЕ, руководителями МИД Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ и Эстонии Урмасом ПАЭТОМ, министром торговли и инвестиций Дании Пиа ДЮР.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов ГУАМ, во время которой Азербайджан представил приоритеты своего председательства в этой организации в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Янукович обязал Азарова до 2 апреля подготовить парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС

Как сообщал УНИАН, 5 марта газета International Herald Tribune опубликовала совместную статью министров иностранных дел Швеции, Великобритании, Чехии, Польши и Германии, в которой они заявили, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом «заключено в тюрьму», а процесс его подписания и ратификации зашел в тупик.

«Демократия, права человека и верховенство закона является ценностями, которые лежат в основе Соглашения об ассоциации, и Украина уже взяла на себя обязательства по ним в рамках ОБСЕ, Совета Европы, а также перед ЕС. Таким образом, было бы справедливо сказать, что Соглашение об ассоциации было «заключено в тюрьму», и украинское руководство держит ключ», - написали министры.

Карл БИЛЬДТ, Вильям ХЕЙГ, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, Радослав СИКОРСКИЙ и Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ отметили, что независимые средства массовой информации и общественные организации Украины сообщают о давлении со стороны власти, а судебные процессы над оппозиционными политиками, в том числе Юлией ТИМОШЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО, "имеют признаки политически мотивированного и выборочного правосудия".

Справка УНИАН. Украина и ЕС заявили о завершении переговоров о заключении Соглашения об ассоциации на саммите 19 декабря 2011 года в Киеве.

Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составляющей частью соглашения об ассоциации, - в 2008 году.