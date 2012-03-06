ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Леонид Кравчук: Украине не нужен такой президент, как Путин, Украине нужен демократ» подает интервью первого президента Украины, который рассказал, почему в России снова выбрали Владимира Путина и каким он видит развитие украино-российских отношений при новом - старом президенте…

http://delo.ua/opinions/leonid-kravchuk-ukraine-ne-nuzhen-takoj-prezident-kak-putin-ukr-174487/

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Также «Дело» в публикации «Правительство не будет снижать налоги, чтобы удержать рост цен на бензин - мнение» пишет: в марте украинских автомобилистов ждет холодный душ в виде значительного повышения цен на топливо. Правительство может удержать рост цен, уменьшая налоговую нагрузку на нефтепродукты, однако делать этого не будет, считают эксперты…

http://delo.ua/business/pravitelstvo-ne-budet-snizhat-nalogi-chtoby-uderzhat-rost-cen-n-174458/

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«Дело» в публикации «Украина увеличила использование кредитных средств Всемирного банка» пишет: вице-президент ВБ заявил, что Украина увеличила потребление кредитных средств банка до рекордного объема. Выборка денег составила 18% - впервые за 20-летнюю историю отношений…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-uvelichila-ispolzovanie-kreditnyh-sredstv-vsemirnogo-ban-174480/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Спутник всей жизни», в котором пишет: спустя 20 лет Украина получила место на орбите для своего первого телекоммуникационного спутника. ГП "Укркосмос" договорилось с компанией Eutelsat о совместном использовании орбитальной позиции для спутника "Лыбидь", позволяющей предоставлять услуги телевидения, телефонии и интернет-доступа. У "Укркосмоса" амбициозные планы - предприятие претендует на реализацию нацпроекта "Цифровой район" стоимостью свыше 450 млн. грн.

http://www.kommersant.ua/doc/1887489

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Заказы пойдут по вагонам», в котором пишет: Россия вновь открывает свой рынок украинским вагоностроительным компаниям. В минувшую пятницу разрешение на поставки вагонного литья получил Кременчугский сталелитейный завод - крупнейший производитель этой продукции в СНГ. За время действия запрета украинские вагоностроительные заводы резко сократили производство вагонов, а российские потребители не получили продукцию в срок, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/1887516

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Издание «Экономические известия» в публикации «Разрешения выдавать будет некому» пишет: после окончательного расформирования ГП «СМАП», отвечающего за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, возникает вероятность полного коллапса отрасли. Власти до сих пор не определились, какая из структур будет этим заниматься…

http://markets.eizvestia.com/full/razresheniya-vydavat-budet-nekomu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Газ сгустится», в котором пишут: результаты президентских выборов в России оказались предсказуемыми - вчера по результатам подсчета Центризбиркомом 100% протоколов премьер-министр Владимир Путин набрал почти 64% голосов. С ним президент Украины Виктор Янукович в ближайшее время продолжит газовые переговоры, поскольку на уровне «Газпрома» и «Нафтогаза», как признал глава НАК Евгений Бакулин, этот процесс «исчерпал себя»…

http://state.eizvestia.com/full/gaz-sgustitsya

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Газета «Сегодня» в публикации «Для водителей готовят новые дорожные поборы» пишет: украинским автовладельцам хотят вернуть «письма счастья», штрафовать за отсутствие детского кресла и за сбор денег в маршрутке во время движения…

http://www.segodnya.ua/news/14345256.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве началась война «колес» и властей» пишет: наземное метро теряет составы, люди ждут электричку по 40 минут, а власти говорят - проблему решим…

http://www.segodnya.ua/news/14345162.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Грузовые железнодорожные перевозки: подорожание будет постепенным» подает интервью заместителя генерального директора «Укрзализныци» Петра Науменко, который рассказал о первых результатах железнодорожной реформы…

http://economics.unian.net/rus/detail/121640

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Министр транспорта помечтал о скоростном движении» пишет: скоростное движение во всех регионах России будет организовано к 2030 г. Но только на основные проекты потребуется более 3 трлн руб.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1526795/mechty_o_skorosti

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Также «Ведомости» в публикации «Bloomberg назвал самого богатого российского предпринимателя» пишут: самый богатый российский предприниматель - Алишер Усманов, подсчитало агентство Bloomberg. Его состояние превышает $20 млрд, тогда как у прошлогоднего лидера рейтинга Forbes Владимира Лисина - $19,8 млрд. Вырваться в лидеры Усманову помог не металлургический бизнес, а удачное вложение в Facebook…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1526797/usmanov_lajknul_stalyu

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Издание «Известия» в публикации «Первый тур биржи уже отыграли» пишет: утро после президентских выборов российские фондовые индексы начали на подъеме. Рост в момент составил 0,6% по рублевому индикатору и 0,8% - по долларовому. Тем не менее, аналитики уверены, что позитив игроков вызван не столько победой Путина, сколько отсутствием неожиданного результата…

http://izvestia.ru/news/517543

(УНИАН)