Завтра состоится расширенное заседание Кабмина под председательством Президента

Завтра, 7 марта, на расширенном заседании под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Кабинет министров рассмотрит проект Кодекса гражданской защиты и финансовый план Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта” на 2012 год.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно повестке дня заседания правительства, выступление В.ЯНУКОВИЧА будет посвящено задачам социальной политики в 2012 году.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о правах интеллектуальной собственности и репутации Объединения европейских футбольных ассоциаций.

Также в повестке дня проекты постановлений Кабмина: об утверждении Порядка производства по заявлениям иностранцев и лиц без гражданства о добровольном возвращении; об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения и объемов их финансирования в 2012 году по кредитам, привлеченным под государственные гарантии; о внесении изменений в Правила оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу и проездного документа ребенка, их временного задержания и изъятия и в Правила предоставления услуг почтовой связи.

Правительство на своем заседании рассмотрит также другие вопросы.

Кроме того, завтра в Кабмине планируются брифинги председателя правления Государственного ипотечного учреждения Виктора МИРГОРОДСКОГО и председателя правления Государственного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Леонида РЫСУХИНА.

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