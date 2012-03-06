ТОП-10 (6 марта)

ЕС подтвердил намерение парафировать соглашение с Украиной до конца 1 квартала

Инфляция в Украине в феврале составила 0,2% – Госстат

Золотовалютные резервы НБУ продолжают сокращаться

Украина никогда не согласится с требованием МВФ повысить цену газа - Янукович

Дефицит платежного баланса Украины в январе составил 0,89 млрд. долл.

НКРЭ доработала проект постановления о доступе к ГТС Украины

Цены производителей промпродукции в феврале выросли на 0,8%

ФГИУ в январе-феврале получил от приватизации 2,7 млрд. грн. - 27% годового плана

Кабмин согласовал условия продажи «Крымэнерго»

«Коктебель» признан банкротом

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ЕС подтвердил намерение парафировать соглашение с Украиной до конца 1 квартала

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и представители стран-членов Европейского Союза подтвердили намерения сторон парафировать Соглашение об ассоциации до конца первого квартала этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь 5 марта в Праге на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Вышеградской четверки, Балтии, Дании и «Восточного партнерства», в которой принял участие К.ГРИЩЕНКО. Во встрече также приняли участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин ЭШТОН и Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Отмечается, что в центре внимания мероприятия было обсуждение подготовки Дорожной карты «Восточного партнерства», что будет определять приоритетные цели в контексте двусторонних отношений между ЕС и странами-партнерами и многостороннего измерения Инициативы до 2013 года.

Также министры обменялись мнениями относительно путей углубления взаимодействия членов Вышеградской четверки и стран Балтии со странами-партнерами, включая Украину. В этом контексте участники встречи приветствовали решение стран Вышеградской четверки положить начало отдельной программе по поддержке проектов в рамках «Восточного партнерства».

В своем выступлении во время встречи К.ГРИЩЕНКО очертил подходы украинской стороны к содержательному наполнению Дорожной карты «Восточного партнерства». Он отметил важность укрепления роли «Восточного партнерства» как практического инструмента поддержки реформ в странах-партнерах. В этом контексте он подчеркнул, что принцип обновленной европейской политики соседства должен быть, в том числе, направлен на поддержку имплементации будущего Соглашения об ассоциации и выполнение Плана действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Сообщается также, что во время визита в Прагу К.ГРИЩЕНКО провел отдельные двусторонние встречи с Ш.ФЮЛЕ, руководителями МИД Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ и Эстонии Урмасом ПАЭТОМ, министром торговли и инвестиций Дании Пиа ДЮР.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов ГУАМ, во время которой Азербайджан представил приоритеты своего председательства в этой организации в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 5 марта газета International Herald Tribune опубликовала совместную статью министров иностранных дел Швеции, Великобритании, Чехии, Польши и Германии, в которой они заявили, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом «заключено в тюрьму», а процесс его подписания и ратификации зашел в тупик.

«Демократия, права человека и верховенство закона является ценностями, которые лежат в основе Соглашения об ассоциации, и Украина уже взяла на себя обязательства по ним в рамках ОБСЕ, Совета Европы, а также перед ЕС. Таким образом, было бы справедливо сказать, что Соглашение об ассоциации было «заключено в тюрьму», и украинское руководство держит ключ», - написали министры.

Карл БИЛЬДТ, Вильям ХЕЙГ, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, Радослав СИКОРСКИЙ и Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ отметили, что независимые средства массовой информации и общественные организации Украины сообщают о давлении со стороны власти, а судебные процессы над оппозиционными политиками, в том числе Юлией ТИМОШЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО, "имеют признаки политически мотивированного и выборочного правосудия".

Справка УНИАН. Украина и ЕС заявили о завершении переговоров о заключении Соглашения об ассоциации на саммите 19 декабря 2011 года в Киеве.

Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составляющей частью соглашения об ассоциации, - в 2008 году.

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Инфляция в Украине в феврале составила 0,2% – Госстат

Инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в феврале 2012 года к январю 2012 года выросли на 0,3% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года выросли на 0,6%), в частности, на продукты питания – на 0,3% (снижение на 0,5%). Цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 0,1% (рост на 2,3%), в том числе на хлеб – не изменились (рост на 11,1%), макаронные изделия – выросли на 0,2% (рост на 8,2%); цены на мясо и мясопродукты – не изменились (рост на 12,7%), на рыбу и рыбопродукты – выросли на 0,7% (рост на 8,9%), на молоко, сыр и яйца – снизились на 0,6% (рост на 7,2%), в том числе на молоко – на 0,1% (рост на 2,6%), сыр и творог – не изменились (рост на 6,1%), на яйца – снизились на 3,8% (рост на 15,9%); на масло и жиры цены выросли на 0,1% (рост на 5%), в том числе на масло сливочное – снизились на 0,3% (рост на 2,9%), масло подсолнечное – на 0,5% (рост на 3,1%), на другие пищевые животные жиры – выросли на 1,7% (рост на 11,2%).

Цены на фрукты в феврале 2012 года к январю 2012 года выросли на 5,2% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – снижение на 2,3%). На овощи цены выросли на 1,4% (снижение на 47,6%). Цены на сахар снизились на 2,8% (снижение на 26%), на безалкогольные напитки – выросли на 0,4% (рост на 13,3%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в феврале 2012 г. к январю 2012 г. подорожали на 0,5% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 8,6%), цены на одежду и обувь снизились на 0,8% (снижение на 0,1%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в феврале 2012 года к январю 2012 года подорожали на 0,3% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 5,5%), в том числе квартплата снизилась на 0,3% (рост 15%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 0,1% (рост 3,3%), канализацию – выросли на 0,4% (рост 8,4%), воду – 0,5% (рост 7,7%), цены на электроэнергию – не изменились (рост 15,1%), на природный газ остались без изменений (не изменились), на горячую воду и отопление – выросли на 0,9% (рост 2,4%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в феврале 2012 г. к январю 2012 года выросли на 0,1% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 3,1%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 0,1% (рост 3,7%), домашний текстиль – на 0,3% (рост 4,6%), бытовая техника – снизились на 0,3% (не изменились).

Стоимость услуг здравоохранения в феврале 2012 г. к январю 2011 года выросла на 0,4% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 5,7%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 0,4% (рост 5,6%), амбулаторные услуги подорожали на 0,7% (рост 6,5%).

Цены в сфере транспорта в феврале 2012 г. к январю 2012 года выросли на 0,1% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост на 15,6%), в том числе на покупку транспортных средств – снизились на 0,2% (рост 2,9%), на топливо и масла – выросли на 0,2% (рост 18,9%); транспортные услуги подорожали на 0,2% (рост 17,7%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт – не изменились (рост 5,4%), пассажирский автодорожный транспорт – выросли на 0,2% (рост 19,4%).

Цены в сфере связи в феврале 2012 г. к январю 2012 года не изменились (в феврале 2012 года к февралю 2011 года выросли на 3,6%), также не изменилась стоимость телефонных и телефаксовых услуг (рост на 4,1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в феврале т.г. выросли на 0,3% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост 2,6%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в феврале 2012 г. на 0,4% (снижение на 3,5%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 0,7% (рост 6%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 0,5% (рост 4,9%).

Цены в сфере образования в феврале 2012 г. к январю 2012 г. выросли на 0,6% (в феврале 2012 года к февралю 2011 года – рост 5,9%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 2,8% (рост 8,9%), среднее образование – на 0,1% (рост 8,1%), стоимость высшего образования не изменилась (рост 4,7%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в феврале 2012 г. к январю 2012 года выросла на 0,2% (рост 6,7%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, в 2010 году в целом – 4,6%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.

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Золотовалютные резервы НБУ продолжают сокращаться

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в феврале 2012 года сократились на 1%, или на 315,4 млн. долл., – до 31,048 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Также сообщается, что в феврале 2012 года поступления иностранной валюты от нерезидентов продолжали превышать валютные переводы в их пользу - чистый приток валюты на счета резидентов составил почти 1,8 млрд. долл. (в эквиваленте).

НБУ отмечает, что среднедневной спрос на межбанковском валютном рынке по сравнению с январем уменьшился по безналичным операциям на 2,8%, а предложение увеличилось на 2,1%, что способствовало снижению чистого спроса на иностранную валюту более чем в два раза. При этом, по наличным операциям спрос и предложение уменьшились на 13,1% и 0,6% соответственно, а чистый спрос - на 36,1%.

В феврале НБУ осуществлял интервенции, как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Отрицательное сальдо интервенций по итогам прошлого месяца составило - 113,4 млн. долл. (в эквиваленте). «Указанные объемы учитывают операции по поддержке Нацбанком платежей НАК «Нафтогаз Украины» по ее внешним контрактам, что способствовало своевременной оплате за импортированный в январе природный газ с одновременным сохранением прогнозируемой курсовой динамики гривни» - говорится в сообщении НБУ.

С начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины гривня укрепилась относительно доллара США по безналичным операциям на 0,37% - до 7,9997 грн./долл. США, а по операциям продажи наличного доллара США - на 0,51% - до 8,0172 грн./долл. США.

Официальный курс гривни относительно доллара США за февраль повысился на 0,04% - до 7,9867 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля обесценился на 2,59% (10,7453 грн./евро) и на 4,85% (2,7588 грн./10 рублей) соответственно.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы НБУ в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд. долл., – до 31 млрд. 794,59 млн. долл.

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Украина никогда не согласится с требованием МВФ повысить цену газа - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает неприемлемость требования Международного валютного фонда повысить цену на газ для населения на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая на торжественном собрании по случаю Международного женского дня.

«Требование МВФ поднять цену на газ для населения на 50% является неприемлемым», - заявил В.ЯНУКОВИЧ. «Мы на это не согласились и никогда не согласимся», - добавил он.

Напомним, МВФ в 2011 году заморозил финансовую помощь Украине, отказавшейся повысить тарифы до рыночного уровня, чтобы сбалансировать финансовое положение "Нафтогаза" и сократить направляемые ему бюджетные дотации.

Совет директоров МВФ в июле 2010 года одобрил программу stand-by, в рамках которой пообещал выделить до конца 2012 года 15,5 миллиарда долларов для поддержки реформ украинского правительства. Планировались ежеквартальные транши в размере около 1,5 миллиарда долларов каждый. Однако из-за невыполнения Киевом взятых на себя обязательств неиспользованными остаются около 10 миллиардов долларов.

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Дефицит платежного баланса Украины в январе составил 0,89 млрд. долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины (предварительные данные) в январе 2012 года составил 0,889 млрд. долл. по сравнению с профицитом 0,260 млрд. долл. в январе 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Профицит текущего счета в январе 2012 г. составил 0,395 млрд. долл. по сравнению с 0,336 млрд. долл. в январе 2011.

Счет операций с капиталом и финансовых операций в январе т.г. был дефицитным - 1,284 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 0,76 млн. долл. в январе 2011 года. В частности, профицит счета операций с капиталом в январе 2012 г. составил 16 млн. долл., дефицит финансового счета - 1,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса Украины в 2011 году составил 2,448 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд. долл. в 2010 году.

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НКРЭ доработала проект постановления о доступе к ГТС Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), обнародовала доработанный проект постановления НКРЭ «Об утверждении Порядка доступа к Единой газотранспортной системе Украины».

Соответствующий документ размещен на сайте регулятора.

Основным принципом, положенным в основу данного нормативно-правового акта, является обеспечение равных прав доступа всех субъектов рынка природного газа к Единой газотранспортной системе Украины.

Как отмечается в анализе данного документа, принятие порядка доступа к Единой газотранспортной системе Украины будет способствовать защите прав и интересов каждого участника газового рынка; установлению последовательных и прозрачных процедур предоставления заказчикам услуг по транспортировке природного газа магистральными и распределительными газопроводами, хранению газа, присоединению объектов систем газоснабжения заказчиков к магистральным и распределительным газопроводам; повышению взаимной ответственности газодобывающих, газотранспортных, газораспределительных, газоснабжающих предприятий и потребителей газа.

Целями принятия проекта регуляторного акта является выполнение положений Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО сообщил, что комиссия планирует утвердить порядок предоставления доступа к газотранспортной системе до апреля.

Проект соответствующего порядка был разработан комиссией еще в марте 2011 года и проходил процедуры соответствующего согласования. Однако в связи с реорганизацией ряда органов государственной власти, в том числе и НКРЭ, возникла необходимость повторного прохождения согласовательных процедур.

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Цены производителей промпродукции в феврале выросли на 0,8%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в феврале по сравнению с январем 2012 года составил 0,8%, против февраля 2011 года - рост 7,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, цены на продукцию добывающей промышленности в феврале повысились на 2,1%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых рост цен составил 3,6%, при этом в добыче, обогащении и агломерации каменного угля продукция подорожала на 4,5%, на нефтедобывающих предприятиях - на 3,6%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 0,6%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,4%. Наибольший рост цен (на 1,9-0,4%) наблюдался в производстве продуктов нефтепереработки, машин, другой неметаллической минеральной продукции, целлюлозно-бумажном производстве; издательской деятельности, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

В то же время, в производстве кокса, а также производстве транспортных средств и оборудования цены снизились на 2,5% и 0,3% соответственно.

В производстве пищевых продуктов, напитков цены выросли на 0,6%, в т.ч. в производстве чая и кофе - на 2,2%, крупяных изделий - на 1,4%, рыбных и мясных продуктов - на 0,9% и 0,7% соответственно. При этом произошло снижение цен на продукцию в производстве табачных изделий на 4,0%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды тарифы выросли на 1,6% за счет подорожания электроэнергии на 1,8%.

Как сообщал УНИАН, в Украине снижение цен промпроизводителей в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составило 0,8%, против января 2011 года - рост 11,8%.

В Украине цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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ФГИУ в январе-феврале получил от приватизации 2,7 млрд. грн. - 27% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-феврале т.г. получил от приватизации 2,7 млрд. грн., что составляет 27% годового плана поступлений от приватизации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, с начала года в государственный бюджет было перечислено 1 млрд. 932,1 млн. грн. от продажи 45,103%-ого государственного пакета ПАО "Захидэнерго", 176,2 млн. грн. от продажи 50% "Винницаоблэнерго", 70 млн. грн. от продажи 45% "Черновцыоблэнерго".

За этот же период от аренды госимущества ФГИУ получил 155,9 млн. грн. (23,6% годового плана), в том числе от аренды целостного имущественного комплекса Вольногорского горно-металлургического комбината - 4,56 млн. грн., Иршанского горно-обогатительного комбината - 1,74 млн. грн.

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд. грн., от аренды госимущества - 660 млн. грн.

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Кабмин согласовал условия продажи «Крымэнерго»

Кабинет министров Украины согласовал условия продажи государственного пакета акций энергоснабжающей компании «Крымэнерго».

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №116-р от 5 марта, обнародованном на правительственном портале.

Согласно документу, стартовая цена 45% пакета «Крымэнерго» утверждена на уровне 246 млн. грн.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Так, в соответствии с утвержденными правительственным распоряжением условиями, в конкурсе по продаже пакета акций энергокомпании могут участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет осуществляли деятельность по поставкам электроэнергии в объеме не менее 30% от объема поставок «Днепрооблэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность. К участию в конкурсе не допускаются юридические лица, 25% в уставном капитале которых прямо или опосредованно принадлежат государству.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 41,2%, или на 9,702 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 33,260 млн. грн.

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«Коктебель» признан банкротом

Хозяйственный суд Автономной Республики Крым признал банкротом ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (АР Крым), которое специализируется на производстве марочных и ординарных коньяков и вин.

Как говорится в официальном сообщении, опубликованном в газете «Голос Украины», соответствующее постановление принято 23 февраля 2012 года. Ликвидатором компании назначен арбитражный управляющий Василий КУХТА.

Справка УНИАН. ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» - производитель коньяков, вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников. На территории ЗАО «ЗМВК «Коктебель» находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека.

Предприятие входило в группу компаний «Союз-Виктан».

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