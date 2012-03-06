Анонс на 7 марта

* Состоится расширенное заседание Кабинета Министров Украины при участии Президента Украины Виктора Януковича. Планируется проведение брифингов с участием председателя правления Государственного ипотечного учреждения Виктора Миргородского и председателя правления Государственного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Леонида Рысухина.

* Пресс-конференция на тему: "Энергетический треугольник Украина - Россия - Евросоюз: состояние отношений и перспективы". Участники: Вячеслав Княжицкий, бывший посол по особым поручениям по вопросам энергетической безопасности МИД Украины, независимый эксперт; Владимир Омельченко, эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований.

* 7-8 марта министр иностранных дел Украины Константин Грищенко посетит с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Программой визита запланировано проведение переговоров украинского министра с главой внешнеполитического ведомства Вьетнама, премьер-министром и вьетнамскими бизнесменами.

* Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин совершит официальный однодневный визит в Москву.

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