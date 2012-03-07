Еврокомиссия готова начать переговоры с Арменией о зоне свободной торговли

Брюссель. Европейская комиссия готова начать переговоры с Арменией о зоне свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 6 марта после встречи с Президентом Армении Сержем САРСЯНОМ Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

“Мы сейчас готовы начать переговоры о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли, что является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой мы уже ведем”, - сказал Президент Еврокомиссии.

“Это в значительной степени результат усилий Армении соответствовать нашим “ключевым рекомендациям”, - добавил он.

По словам Президента Еврокомиссии, начало переговоров о зоне свободной торговли станет поворотным пунктом в торговых и экономических отношениях и предоставит новые возможности гражданам и бизнесу как Армении, так и Евросоюза.

Ж.БАРРОЗУ также заметил, что Армения должна продолжать реформы в сфере торговли и работать над достижением прозрачной, стабильной и предполагаемой бизнес-среды.

Президент Еврокомиссии подчеркнул важность соблюдения демократических принципов и ценностей Арменией и выразил надежду в продолжение необходимых реформ Президентом Армении.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составляющей частью соглашения об ассоциации, - в 2008 году.

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и представители стран-членов Европейского Союза 5 марта в Праге на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Вышеградской четверки подтвердили намерения сторон парафировать Соглашение об ассоциации до конца первого квартала этого года.

Между тем, как говорится в совместной статье за подписью министров иностранных дел Швеции, Великобритании, Чехии, Польши и Германии, опубликованной в печатной версии газеты International Herald Tribune, соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "заключено", а процесс его подписания и ратификации зашел в тупик.