ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Среднестатистический украинец беднее казаха, россиянина и азербайджанца» пишет: темпы роста средней заработной платы в Украине - одни из самых низких среди стран СНГ. Медленнее растут доходы лишь в Молдове и Азербайджане…

http://delo.ua/ukraine/srednestatisticheskij-ukrainec-bednee-kazaha-rossijanina-i-azerba-174553/

* * *

Также «Дело» в публикации «В феврале НБУ не поддерживал курс гривни на межбанке» пишет: за прошедший месяц Национальный банк Украины ни разу не выходил на межбанковский валютный рынок с продажей валюты для сглаживания колебания курса гривни…

http://delo.ua/finance/v-fevrale-nbu-ne-podderzhival-kurs-grivni-na-mezhbanke-174556/

* * *

«Дело» в публикации «С 8 марта болельщики Евро-2012 могут подавать документы на визу в Польшу» пишет: с 8 марта можно подавать документы на получение виз для посещения футбольных матчей Евро-2012 в Польше. Среди всех 16 стран-участниц только украинцы и россияне нуждаются в визах…

http://delo.ua/ukraine/s-8-marta-bolelschiki-evro-2012-mogut-podavat-dokumenty-na-vizu-174532/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены не отрываются от еды», в котором пишет: потребительские цены уже третий месяц подряд растут всего на 0,2% ежемесячно. При этом не меняются даже факторы, которые удерживают инфляцию на столь низком уровне: дешевеют продукты питания - сахар и яйца, а также бытовая техника. При этом сырный конфликт с Россией, по расчетам Госстата, вообще не повлиял на розничные цены на молочную продукцию. Эксперты утверждают, что потенциал снижения цен уже исчерпан, поэтому в марте-апреле может начаться подорожание овощей и бензина…

http://www.kommersant.ua/doc/1888927

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Интернет прокатили на метро», в котором пишет: услуга мобильного интернета в киевском метро, которую планировали запустить к чемпионату Евро-2012, не появится в срок. Конкурс по выбору компании для строительства сети киевские власти объявили только 6 марта, и запустить услугу теперь удастся, в лучшем случае, через полгода, считают операторы. Проект затянулся из-за переговоров с потенциальным победителем конкурса - компанией ЕСУ - о стоимости строительства сети…

http://www.kommersant.ua/doc/1888807

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Мясо заменяют водкой» пишет: 40 дней Великого поста полностью меняют структуру потребления пищевых продуктов в торговых сетях и объемы продаж производителей. Аутсайдерами оказываются производители молочных продуктов, которым и так нелегко из-за сырного конфликта с Россией, мясная и кондитерская отрасли. Параллельно увеличиваются продажи рыбы, овощей, фруктов, орехов, грибов и разнообразных круп. Разрешенные продукты прибавляют в цене 15-100%…

http://markets.eizvestia.com/full/myaso-zamenyayut-vodkoj

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Помощь селу тает на глазах», в котором пишут: премьер-министр Николай Азаров просит Минфин удешевить теперь не 800 тыс. т, а 250 тыс. т удобрений под весеннюю посевную и хотя бы на 10% снизить стоимость 140 тыс. т дизтоплива и 60 тыс. т бензина…

http://markets.eizvestia.com/full/pomoshh-selu-taet-na-glazah

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Риелторам достанется максимум 3% от сделки» пишет: правительство взялось за урегулирование риелторской деятельности…

http://www.segodnya.ua/news/14345564.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Чиновники придумали хитрый план, как обойти мораторий на покупку дорогих вещей» пишет: самый распространенный способ "обмануть" закон — взять авто в аренду…

http://www.segodnya.ua/news/14345628.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Подорожание бензина неизбежно?» пишет: внутренний рынок нефтепродуктов в преддверии повышения цен. Этим пугают автомобилистов уже не первый месяц. Зачастую называются несколько причин подорожания бензина – ситуация на внешнем рынке, сезонный фактор и остановка Лисичанского НПЗ. Но еще об одной составляющей, оказывающей давление на происходящее, упоминают гораздо реже...

http://economics.unian.net/rus/detail/121801

* * *

Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Как власть оправдывает собственные промахи глобальным кризисом...» пишет: «реформаторские» проколы власти оказывают куда большее влияние на экономику Украины, нежели рецессия в ЕС, на которую пытаются списать все неудачи правящая команда. А замалчивая реальные причины замедления развития страны, правительство только усугубляет их...

http://economics.unian.net/rus/detail/121764

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Российский финансовый рынок утратил оптимизм» пишет: плохие новости из-за рубежа остановили рост российского рынка - рубль немного ослаб, а фондовые индексы потеряли 4%…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1528299/strah_vernulsya

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Вымпелком» снизил цены на международный роуминг» пишут: «Вымпелком» последним из большой тройки сотовых операторов РФ радикально - в 25 раз - удешевил интернет-доступ в роуминге. Выручка компании может ненадолго упасть, но рост трафика это компенсирует, считают аналитики…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1528296/skinul_96

* * *

Издание «Известия» в публикации «Власти решили не повышать налоги» пишет: ставка страховых взносов будет заморожена на нынешнем уровне, другие налоги также не будут повышены…

http://izvestia.ru/news/517775

(УНИАН)