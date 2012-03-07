Фирташа предлагают включить в состав Комитета по экономическим реформам при президенте

Национальный трехсторонний социально-экономический совет (НТСЭС) предлагает президенту Украины Виктору Януковичу включить в состав Комитета экономических реформ председателя совета, председателя Федерации работодателей Украины Дмитрия ФИРТАША и сопредседателя совета, председателя Федерации профсоюзов Украины Юрия КУЛИКА.

Об этом говорится в письме сопредседателя совета, вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО на имя президента Украины, сообщили в пресс-службе НТСЭС.

«С целью налаживания конструктивного сотрудничества Национального совета с Комитетом экономических реформ по разработке нормативно-правовых актов, по реализации программы экономических реформ на 2010-2014 годы в направлении реформирования социальной сферы просим рассмотреть предложение Национального совета о включении в состав Комитета экономических реформ сопредседателей Национального совета и принять положительное решение», - говорится в письме.

Справочно: Комитет экономических реформ - консультативно-совещательный орган при президенте Украины, создан 26 февраля 2010 года с целью внедрения системных экономических реформ, направленных на выход из финансового и экономического кризиса, на обеспечение устойчивого экономического развития Украины как предпосылки роста благосостояния ее населения. Председателем Комитета является президент Украины Виктор Янукович. В состав Комитета входят члены правительства, парламента, ученые, предприниматели.

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